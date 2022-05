ASSA ABLOY: ecco i chiudiporta con tecnologia Close-Motion

ASSA ABLOY presenta i chiudiporta con tecnologia Close-Motion®, una soluzione unica sul mercato che assicura massima sicurezza e la chiusura silenziosa delle porte

Con Close-Motion® ASSA ABLOY ha sviluppato una tecnologia di chiusura delle porte unica sul mercato che funziona in modo quasi silenzioso. Le impostazioni automatizzate delle porte o delle porte tagliafuoco, infatti, causano spesso fastidiosi rumori che influiscono negativamente sul benessere, sulla concentrazione e sul riposo delle persone.

Un chiudiporta Close-Motion® di ASSA ABLOY, invece, chiude rapidamente le porte a una o a due ante sino a lasciare una minima fessura che viene delicatamente lubrificata, la porta si accosta silenziosamente sino a chiudersi in modo ermetico, lasciando dietro si sé solo un impercettibile clic.

Il rumore è un fattore di stress spesso sottostimato

Le soluzioni di protezione dal rumore possono migliorare la qualità della vita sia nel breve sia nel lungo periodo. Andreas Gmelin, Product Management and Business Development Director, EMEIA Door Closer Product Unit di ASSA ABLOY Opening Solutions afferma:

Il rumore ambientale non è un problema banale, è importante evitare l’inquinamento acustico non necessario nei luoghi di lavoro, nelle strutture educative e culturali, nelle case, negli hotel e anche negli ospedali, per agevolare sia la tranquillità sia la produttività.

Uno studio condotto da un esperto del sonno della Harvard Medical School ha evidenziato:

La capacità dirompente di una gamma di suoni ospedalieri sul sonno, il rumore di chiusura delle porte è stato uno dei quattordici specifici suoni di sottofondo oggetto dello studio.

A tale proposito un progetto interessante è quello realizzato da ASSA ABLOY per la Ulm Day Clinic in Germania che ha scelto di installare il chiudiporta Close-Motion® per la porta adiacente alla sala operatoria. La porta era molto rumorosa in chiusura, sbattendo a ogni passaggio, un fastidio notevole che veniva avvertito sia in reception sia durante le operazioni chirurgiche.

L’équipe medica avvertiva le vibrazioni persino in sala operatoria, un problema non indifferente specialmente durante gli interventi più delicati. Grazie a Close-Motion® i medici possono operare in tutta tranquillità e gli addetti alla reception parlare senza problemi con i pazienti gestendo le telefonate senza il rumore molesto della porta che sbatte.

ASSA ABLOY: i chiudiporta con Close-Motion®

Funziona in modo affidabile anche nelle condizioni più difficili, gestendo con facilità la pressione del vento, le correnti d’aria o gli effetti dei sistemi di aspirazione. Il risultato è una riduzione del rumore ambientale, una maggiore sicurezza dell’edificio e uno spreco di energia ridotto al minimo. La tecnologia Close-Motion® combina diversi vantaggi in termini di sicurezza, accessibilità senza barriere e praticità in un unico componente completamente integrato nell’alloggiamento del chiudiporta, eliminando la necessità di un componente aggiuntivo e preservando l’estetica delle porte.

L’installazione è molto semplice e non sono necessari interventi successivi sulle opzioni di regolazione. Una piastra di montaggio universale, posizioni di fissaggio standardizzate e dime di foratura velocizzano l’installazione. Il mandrino regolabile in altezza evita errori di installazione e consente una la manutenzione successiva senza costi o ritardi. In pochi passaggi è possibile regolare lo smorzamento di apertura e la velocità di chiusura, nonché la forza di chiusura.

Una volta effettuate, le impostazioni sono durevoli, gli sbalzi di temperatura, per esempio, non rendono necessaria ulteriore manutenzione. I chiudiporta ASSA ABLOY sono testati secondo le norme EN 1154 / EN 1158 per porte tagliafuoco e tagliafumo.

