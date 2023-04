Aspirapolvere per materassi: addio alla polvere e agli allergeni

Inostri sono il posto ideale per accumulare polvere e allergeni. Ecco perché un aspirapolvere per materassi può essere davvero utile

Vi è mai capitato di alzarvi dal letto con il naso chiuso o comunque irritato? Un fastidio che passa quasi immediatamente dopo che vi siete alzati no? La causa potrebbe essere la polvere e gli allergeni che si accumulano sul nostro materasso. In certi casi si rischia anche di sviluppare asma o oltre disturbi più gravi. Ecco perché dobbiamo prenderci cura del nostro letto con gli strumenti adeguati ovvero una corretta aerazione della stanza e l’uso di un aspirapolvere per materassi.

Cosa si nasconde sui nostri materassi?

Il letto è uno dei luoghi dove passiamo più tempo in assoluto: quasi 26 anni in media sono dedicati al sonno nel corso della nostra vita. Ecco perché è importare prenderci cura del nostro materasso. I nostri materassi vano puliti perché con il tempo accumulano vari tipi di sporcizia che possono essere nocivi alla salute. La pulizia del materasso aiuta a mantenere un ambiente più igienico e a ridurre il rischio di allergie o problemi respiratori causati dalla presenza di acari nella polvere. Inoltre, una pulizia regolare del materasso contribuisce ad allungarne la durata e a mantenere la sua forma e resistenza.

Oltre alla polvere ambientale che si accumula naturalmente su ogni superficie, nei nostri letti si accumulano anche resti di cellule morte e altre secrezioni prodotte dal corpo durante la notte. Questo attira anche acari e batteri perché si nutrono dei resti di pelle umana e altre sostanza, che possono accumularsi nel materasso e nelle coperte. Inoltre, i letti sono un ambiente accogliente per gli acari poiché offrono calore, umidità e protezione dai predatori. Anche se essi non sono direttamente dannosi per la salute, possono provocare allergie o disturbi se il loro numero cresce incontrollato.

La pulizia del materasso con un aspirapolvere per materassi

Diventa quindi importante una corretta igiene dei nostri letti. Ovviamente è bene arieggiare spesso la stanza e il letto stesso, rimuovendo coperte e lenzuola. Ovviamente non è possibile lavare tutti i giorni il letto, ecco perché un aspirapolvere per materassi può essere molto utile. Questo strumento infatti permette in pochi minuti di rimuovere gran parte dello sporco e degli allergeni che si possono accumulare sul materasso.

Alcuni modelli di aspirapolvere per materassi particolarmente avanzati sono dotati di filtro HEPA per la polvere e funzione di sterilizzazione grazie alla lampada UV integrata. Durante l’uso, la lampada si attiva emettendo luce ultravioletta ed elimina fino al 99% dei batteri e altri microrganismi. Se siete interessati a questo tipo di strumenti, vi consigliamo di dare un’occhiata qui.

Un altra cosa da evitare per rendere la vostra camera da letto più salutare sono le alte temperature. Infatti con temperature superiori ai 18-20 °C, batteri e acari tendono a proliferare di più e quindi il rischio di avere dei disturbi aumenta. Ovviamente anche la scelta del materasso incide. Prediligere materiale anti-allergico contribuisce a controllare la quantità di acari in circolazione e quindi permette di dormire sonni più tranquilli. Ovviamente questo non può sostituire una corretta pulizia di lenzuola, coperte e ovviamente del materasso. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!