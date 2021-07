Asciugatrice BEKO HDRY937CI: igienizza con raggi UV

L’asciugatrice BEKO HDRY937CI della nuova gamma HygieneShield offre due programmi igienizzanti e una tecnologia unica a raggi UV in grado di eliminare più del 99,9% di virus e batteri

I prodotti della gamma Beko HygieneShield hanno come obiettivo primario quello di dare una risposta alle nuove esigenze di difesa dell’igiene all’interno della casa. Come? Beko si è ispirata alla forza della luce solare per proporre una tecnologia con lo stesso potere igienizzante: una speciale lampada a luce UV che è in grado di eliminare virus e batteri al 99,9%.

Ispirata al potere igienizzante del sole, l’asciugatrice HDRY937CI di Beko incorpora le migliori tecnologie per garantire un’asciugatura delicata dei capi, con il massimo dell’igienizzazione. Grazie alla presenza di una lampada a raggi UV è infatti in grado di trattare igienicamente il bucato, sia esso asciutto o bagnato, eliminando il 99,9% di virus e batteri (tra cui il coronavirus). Due i programmi igienizzanti presenti destinati uno all’asciugatura di capi bagnati (“UV Asciugatura Hygiene”) e il secondo al refresh di capi già asciutti (“UV Refresh Hygiene”).

Dotata della tecnologia EcoGentle , questo modello usa una asciugatura a condensazione che si combina con un sistema di aria condizionata, per trattare delicatamente i capi. Il risultato offre colori vivi, asciugatura perfetta e massima efficienza energetica. Con una capacità di asciugatura di 9 kg, HDRY937CI dà la possibilità di scegliere tra 15 programmi: Cotone, Programma Cotone ECO, Programma Sintetici, Programma Mix, Programma Lana, Programma notte, Programma Delicati, Programmi a tempo, Programma Jeans, Programma Sport, Programma Piumino/Piumone, Programma Camicie, Programma Xpress, UV Asciugatura Hygiene e UV Refresh Hygiene. In classe energetica A+++, permette un notevole risparmio energetico, nel rispetto dei colori e dei tessuti.

Asciugatrice BEKO HDRY937CI: caratteristiche tecniche

Lampada UV

La speciale lampada UV, presente in una plafoniera posizionata nella parte alta del cestello è in grado di eliminare più del 99% di virus e batteri (tra cui il Coronavirus). L’efficacia igienizzante di questa asciugatrice è stata testata e approvata da Airmid Health Group.

Motore ProSmart Inverter

Alta efficienza, maggiore durata, meno rumore. Grazie al design con motore brushless, ProSmart offre un’elevata efficienza energetica, ridotti livelli acustici e maggiore durata nel tempo, il tutto in un’unica soluzione. La qualità e la durevolezza di questo motore è inoltre garantita da 10 anni di garanzia, attivabili su qualsiasi asciugatrice dotata di Motore ProSmart Inverter.

EcoGentle

Asciugatura perfetta, colori sempre vivi con EcoGentle , la tecnologia che non altera i colori dei vestiti con la sua asciugatura innovativa. L’asciugatura a condensazione si combina con un sistema di aria condizionata per trattare delicatamente i capi e avere un’asciugatrice più efficiente dal punto di vista energetico.

Cestello AquaWave

Il sistema AquaWave , grazie al vetro curvo dell’oblò e l’esclusivo moto ondoso prodotto dalle pale all’interno del cestello, tratta i capi più delicatamente migliorandone l’asciugatura.

Programma Silenzioso

Meno rumore, più tranquillità in casa! Far girare l’asciugatrice mentre il tuo bambino dorme è una partita persa in partenza: si sveglierà o non potrai far asciugare il bucato. O almeno così era in passato. Il Programma Silenzioso permette a te e alla tua famiglia di farvi una bella notte di sonno mentre l’asciugatrice gira, senza che ve ne accorgiate.

