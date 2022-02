Artillery Genius Pro 3D Printer: la stampante 3D adatta a tutti

Se vi serve una stampante 3D da tenere a caso o in un laboratorio di ricerca, Artillery Genius Pro 3D Printer potrebbe essere una ottima scelta: semplice e potente

Una stampante 3D è davvero utilissima in tantissimi ambiti. Permette infatti una rapida prototipazione per poter testare le vostre idee direttamente sul campo. Non si tratta di un modello adatto alla produzione su larga scala ovviamente, tuttavia è davvero utilissima per creare dei piccoli prototipi. Può essere utilizzare in casa per lavori di bricolage oppure in un laboratorio di ricerca. Vediamola più da vicino.

Artillery Genius Pro 3D Printer: una stampante per hobbisti evoluti

L’estrusore Titan Direct Drive di questa stampante assicura un’alimentazione regolare e veloce dell’ugello del vulcano per una stratificazione accurata dell’oggetto 3D stampato e migliorare la qualità dell’oggetto. Il design a doppio asse Z elimina il problema della stampa irregolare, perché i due motori passo-passo dell’asse Z possono garantire che la guida dell’asse X si muova parallelamente alla piastra di costruzione. La superficie della piastra di costruzione è liscia e piatta in modo da poter rimuovere facilmente il prodotto stampato. Utilizzando la corrente alternata, l‘hot bed può essere riscaldato rapidamente a oltre 80°C in due minuti.

Artillery Genius Pro 3D Printer ha la capacità di gestire in sicurezza un’interruzione di corrente o da un calo di tensione e riprendere la stampa da dove era stata interrotta. Ed è dotata di un sensore di rilevamento dell’esaurimento del filamento, che arresterà la stampante ed emetterà un allarme, quando il filamento ha raggiunto la fine. Grazie all’esclusiva scheda madre a 32 bit e al driver stepper ultra silenzioso, non c’è quasi nessun rumore sgradevole durante la stampa. Questa Artillery Genius Pro 3D Printer aggiornata è già preassemblata al 98% e richiede solo un paio di viti per fissare il gruppo della guida principale alla base.

La stampante riesce a coprire un volume di 300 mm x 300 mm x 400 mm e occupa uno spazio di 390 mm x 430 mm x 740 mm ed è realizzata in alluminio e ABS. Può gestire diversi tipi di materiale tra cui PLA, ABS, TPU. Ha una precisione di 0,05 mm, 0,05 mm, 0,01 mm rispettivamente su asse X, Y e Z. L’ugello ha un diametro di 0,4 mm, mentre il filamento 1,75 mm. Infine è dotata di interfacce di connessione USB e schede TF.

Prezzo

Lo street price di Artillery Genius Pro 3D Printer si aggira intorno ai 360 dollari, tuttavia sarà possibile acquistarla da un prezzo scontato di 319 dollari sullo store ufficiale nel periodo che va dal 14 febbraio al 31 di marzo. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!