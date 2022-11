Arriva il Natale: ecco tutte le offerte JBL e JVC per i vostri regali

Natale sempre più tech con le idee regalo di casa JBL e JVC. Ecco tutte le offerte sui prodotti da mettere sotto l’albero

Il Natale è ormai alle porte e, come ogni anno, è iniziato il periodo della caccia ai regali. E se è vero che fare un regalo è spesso difficile, in molti hanno ormai scelto già da tempo di affidarsi al campo della tecnologia. Da prodotti per la casa a quelli utili per fare sport e per lavorare, il mondo del tech può offrire davvero molti spunti, con un’offerta che combina qualità, prestazioni audio eccellenti e design moderni. Di seguito una selezione di offerte sui prodotti JBL (qui per maggiori info) e JVC (qui per maggiori info) in grado di soddisfare ogni esigenza per questo Natale!

Ecco tutti i prodotti JBL e JVC ideali come regali di Natale

JBL Wind 3S è lo speaker Bluetooth wireless portatile dedicato alla mobilità urbana. Grazie alla sua pratica staffa universale, può essere facilmente agganciato (e sganciato) al manubrio di biciclette, monopattini e scooter. JBL Wind 3S permette di riprodurre la musica in streaming in modalità wireless da telefono, tablet o qualsiasi altro dispositivo abilitato Bluetooth. Oltre a garantire 5 ore di riproduzione e due diverse modalità EQ (“sport” per esterni e “bassi” per interni). JBL Wind 3S è disponibile al pubblico ad un prezzo consigliato di € 79,99.

Per gli amanti del design e delle serate con amici e parenti. JBL Pulse 5 è ideale per regalare un’esperienza sonora immersiva a 360 gradi con LED che si illuminano a tempo di musica e che possono essere utilizzati per creare delle atmosfere ambientali. La batteria integrata agli ioni di litio consente di avere fino a 12 ore di riproduzione con una singola ricarica. Mentre il grado di protezione IP67 assicura che lo speaker possa essere utilizzato in qualsiasi condizione ambientale, anche in spiaggia o in piscina. JBL Wind 3S è disponibile al pubblico ad un prezzo consigliato di € 269,99.

Piccola, compatta e ricca di funzionalità. Con DAB+ e FM, tutte le stazioni radio preferite vengono riprodotte con una qualità nitida e cristallina. Il display a colori da 6,1 cm mostra le stazioni ricevibili in un elenco chiaro e rende la selezione un gioco da ragazzi. La nuova radiosveglia CR-M30DAB può essere alimentata dall’adattatore CA incluso o dalla batteria ricaricabile integrata. Questo permette di ascoltare la musica e le stazioni radio preferite ovunque. CR-M30DAB è disponibile in 3 colorazioni differenti: bianco, nero e rosa. La radiosveglia Kenwood CR-M30DAB è disponibile al pubblico ad un prezzo consigliato di € 69,99.

I nuovi auricolari JVC Gumy True Wireless Mini HA-A6T sono il regalo perfetto per questo Natale. Di piccole dimensioni e peso ridotto, gli auricolari garantiscono una vestibilità discreta confortevole, oltre a combinare l’incredibile comodità della tecnologia True Wireless, l’innovativa qualità del suono JVC e grande comfort. Inoltre, offrono una durata della batteria fino a 23 ore e sono estremamente semplici da usare: si accendono e si connettono istantaneamente quando vengono estratti dalla custodia e prevedono anche l’opzione per l’uso con un solo orecchio. Disponibile in 3 colorazioni differenti: bianco, nero e blu. I nuovi auricolari JVC Gumy True Wireless Mini HA-A6T sono disponibili al pubblico ad un prezzo consigliato di € 44,99.

Le nuove cuffie ad archetto JVC HA-S36BT vantano un design compatto e pieghevole a due vie per un facile trasporto. Inoltre, permettono di ascoltare in modalità wireless la musica preferita in tutta comodità e assicurano fino a 35 ore di ascolto wireless con batteria ricaricabile integrata. Le nuove JVC HA-S36BT sono ideali anche per ricevere delle chiamate grazie al microfono Mute che si può attivare/disattivare durante una chiamata. Non da ultimo, le nuove cuffie ad archetto offrono 3 modalità audio che si adattano perfettamente ai gusti musicali o agli stati d’animo (basso/chiaro/normale). Sono disponibili in 3 colorazioni differenti: bianco, nero e blu. Le JVC HA-S36BT sono disponibili al pubblico ad un prezzo consigliato di € 39,99.

