AOPEN: in arrivo il proiettore portatile LED PV12a

AOPEN PV12a è il nuovo ed esclusivo proiettore portatile LED smart con modalità Auto Portrait di casa AOPEN

Il proiettore è piccolo e leggero e si può trasportare facilmente: è la scelta migliore per chi viaggia per lavoro o per piacere. Possiede un pratico supporto integrato regolabile consente di utilizzare il proiettore in diverse modalità e ambienti. L’esclusiva modalità Auto Portrait supporta la proiezione dei contenuti dello smartphone.

L’altoparlante integrato di alta qualità crea un effetto sonoro brillante; in più troviamo ben 800 LED di luminosità e sorgente luminosa LED di lunga durata, fino a 30.000 ore di vita. Il variable refresh rate offre un’esperienza multiutilizzo fluida e un’atmosfera da gioco.

Dettagli sul nuovo proiettore portatile LED smart AOPEN PV12a

Il proiettore fa parte del sub-brand Fire Legend di AOPEN. Questo proiettore a LED, ideale per l’utilizzo outdoor, è progettato per poter stare su qualsiasi superficie orizzontale con la modalità di proiezione Auto Portrait.I proiettori smart AOPEN con interfaccia intuitiva rendono la proiezione più semplice che mai per riprodurre film, programmi e musica.

È la scelta migliore per l’utilizzo in campeggio, a casa o nelle riunioni di lavoro. Oltre alle particolari caratteristiche di proiezione, il PV12a è elegante e leggero: con le sue dimensioni di 115 x 115 x 36 mm, è compatto e pesa solo 460 grammi. Il PV12a è dotato inoltre di un pratico supporto integrato e regolabile che consente di proiettare tutti i contenuti con nuove angolazioni, persino sul soffitto.

Grazie agli altoparlanti da 2W integrati, il PV12a supporta anche sorgenti esterne e consente di guardare i film con una sincronizzazione audio e video senza ritardi. Il PV12a dispone anche di una batteria integrata da 9.000 mAh, che consente di guardare film e giochi in qualsiasi momento con una sola carica. Dura fino a 4 ore per godere del miglior intrattenimento audiovisivo ovunque e a lungo.

Non è più necessario preoccuparsi di esaurire la batteria quando si esce con lo smartphone: PV12a può trasformarsi in un power bank una volta carico.

Caratteristiche

Dotato di altoparlanti da 2W integrati, il PV12a supporta anche una sorgente luminosa a LED di lunga durata (fino a 30.000 ore). Il PV12a dotato di 800 LED LUMENS che durano fino a 30.000 ore e per 20 anni se si guardano video perquattro ore al giorno. Il PV12a migliora la luminosità della proiezione, il colore e la durata delle sorgenti luminose grazie alla tecnologia LED di nuova generazione.

La luce blu non è più un problema, poiché il proiettore utilizza una sorgente luminosa riflettente che riverbera attraverso le pareti e le tende. Il PV12a è caratterizzato di un’interfaccia intuitiva che consente di configurare rapidamente il proiettore. Ha un’ottima versatilità ed è dotato di auto keystone.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo proiettore portatile LED smart con modalità Auto Portrait di casa AOPEN ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).