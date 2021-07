Amazon Summer Color: cosa serve per vivere questa estate?

L’iniziativa “Amazon Summer Color” mette in risalto migliaia di prodotti di ogni genere per goderci al meglio la nostra estate

È arrivata l’estate, nell’aria si sente il suo profumo, e con questo anche un forte senso di speranza e libertà ritrovata, il desiderio di vacanza e di sognare in grande. Per l’occasione, Amazon.it collabora con Enrica Mannari, designer, artista e divulgatrice emotiva, realizzando insieme un look book di dieci illustrazioni iconiche da colorare abbinate ad altrettante frasi aspirazionali e profili in cui riconoscersi: dai “green dreamers”, protettori della sostenibilità, ai “trip- explorers”, coloro che amano viaggiare senza sosta, tutti hanno una lista pronta di desideri da realizzare o semplicemente sognare durante l’estate. Il catalogo creativo, pensato per accendere l’immaginazione e la voglia di vacanza, è disponibile per tutti a questo link.

L’estate con Amazon.it porta con sé colori, emozioni e anche un desiderio d’avventura: dalle montagne trentine al Parco delle Madonie in Sicilia, sono state scelte 10 destinazioni italiane tra le più belle, che hanno ispirato le illustrazioni di Enrica Mannari, e una selezione di oggetti speciali legati all’estate e allo spirito del luogo. Quest’anno, esplorare e assaporare la bellezza di ogni meta è possibile sia fisicamente, sia nella comodità della propria casa, grazie alle quattro vetrine di eccellenze Amazon.it: la Made in Italy, con prodotti a forte identità territoriale, la vetrina Amazon Launchpad, per un’ampia selezione di prodotti delle migliori start-up, la vetrina Handmade, in cui sono disponibili le eccellenze realizzate a mano dagli artigiani italiani e internazionali e la vetrina Climate Pledge Friendly, per aiutare i clienti nelle loro scelte più sostenibili per l’ambiente.

Un universo di possibilità per assaporare territori diversi anche a chilometri di distanza, sostenere le oltre 14.000 piccole e medie imprese e gli artigiani locali e prediligere prodotti etici. Le vetrine offrono articoli per tutti gusti: prelibatezze enogastronomiche regionali, sandali fatti a mano dagli artigiani della Costiera Amalfitana e i cosmetici naturali nati nel cuore della Sicilia, innovazioni tecnologiche sviluppate per migliorare la vita di ogni giorno. Per un’estate senza pensieri – se non quelli belli – è possibile ricevere tutto ciò di cui si ha bisogno velocemente e nel luogo più comodo: direttamente a casa o in villeggiatura, ma anche nei punti di ritiro messi a disposizione da Amazon.it: sono oltre 10.000 gli Amazon Counter (uffici postali, librerie Giunti al Punto, bar, edicole, tabaccai e altri punti vendita) e gli Amazon Locker in tutta Italia dove è possibile far recapitare i propri ordini.

Amazon Summer Color: alcuni prodotti in vetrina

Tracker per Fitness e Benessere di Fitbit Inspire 2

Sviluppa sane abitudini con Fitbit Inspire 2, un fitness tracker intuitivo che offre rilevazione continua del battito cardiaco, monitoraggio dell’attività e del sonno, fino a 10 giorni di autonomia.

Action Cam A80, Fotocamera Subacquea Digitale di APEMAN

La fotocamera subacquea digitale di APEMAN è capace di registrare con risoluzione 4K Ultra HD e di scattare foto con 20MP per fornire un’esperienza visiva incredibile. La custodia impermeabile può resistere fino a 40 metri di profondità. Per questo motivo, è totalmente adatta a sport come l’immersione, il surf, il nuoto e qualsiasi altro sport marino.

Drone con Telecamera HD FPV di SNAPTAIN S5C 720P

Il drone Snaptain S5C è dotato di una telecamera HD 720P che consente di scattare foto e video grazie al sistema di trasmissione in tempo reale FPV e la scena può essere immediatamente visualizzata sul telefono. Cattura i momenti migliori della tua avventura.

Bottiglia d’Acqua Intelligente di Hidrate Spark 3

Questa bottiglia intelligente tiene traccia del consumo d’acqua e si illumina per ricordarti di bere attraverso l’app Hidrate con tecnologia Bluetooth. Il corpo morbido della bottiglia rende facile tenerla in mano. Si può scegliere fino a tre modalità di illuminazione. L’app si sincronizza con la maggior parte delle app di fitness per adeguare di conseguenza il proprio obiettivo di idratazione.

Stampante a Getto d’Inchiostro Portatile di Selpic

Selpic è la prima vera mini stampante portatile ad asciugatura rapida al mondo. Con tecnologia avanzata di stampa a getto d’inchiostro termico e qualità di inchiostro di livello industriale. Può stampare su superfici verticali, orizzontali o curve e su carta, legno, tessuti, pelle, ceramica, metallo, vetro, ecc. L’APP Selpic è compatibile con Android, IOS, Windows, Mac. La modalità intuitiva permette di personalizzare in modalità wireless testo, codici QR, codici a barre o loghi sul telefono e trasferirli dall’APP alla stampante.

Videocamera di sicurezza Wi-Fi per interni con rilevazione di movimento, compatibile con Alexa di Hombli

La fotocamera wireless intelligente rileva tutto con una visione grandangolare di 130 gradi anche al buio. Invia avvisi istantanei tramite notifiche sullo smartphone quando la telecamera di sicurezza rileva movimento o suono. Con Alexa o Google Assistant integrati è possibile usare la voce per riprodurre video dal vivo dalla stanza del bambino, dal soggiorno o da qualsiasi altro luogo in cui è posizionata una fotocamera intelligente.

Altoparlante Bluetooth Portatile con Display Pixel Retro di Divoom

Mini altoparlante dalla simpatica forma di un piccolo computerino vintage da usare con la funzionalità Bluetooth per riprodurre in streaming la musica. Funge anche da sveglia che può essere personalizzata con qualsiasi pixel art sullo schermo. Un gadget tecnologico divertente che permette di creare immagini diverse in pixel per poi condividerle con gli amici.

Braccialetto Life – Dispositivo per il riequilibrio posturale di Quantares

Quantares è un prodotto ideato per eliminare i dolori articolari, la stanchezza e il lento recupero dopo un’intensa attività fisica. La tecnologia agisce attivamente sul riequilibrio posturale, migliorando la simmetrizzazione dell’appoggio plantare, riducendo le dismetrie delle creste iliache e ottimizzando l’occlusione mandibolare.

Supporto portatile inclinabile per tablet, lettori per e-book e telefoni di Amazon Basics

Supporto portatile per una visione a mani libere da tablet, lettore per e-book o smartphone con schermo da 4” fino a 10”. Regolabile facilmente in diverse angolazioni di visuale, grazie al tasto sul lato, mantiene il dispositivo in posizione verticale o orizzontale. Provvisto di cuscinetto in gomma removibile, per una protezione antiscivolo e antigraffio. Il corpo durevole, in lega di zinco, può sostenere fino a 4,9 kg e si appiattisce quando richiuso.

Impugnatura galleggiante per telecamere sportive GoPro di Amazon Basics

L’impugnatura galleggiante funziona con qualsiasi telecamera sportiva GoPro. È completamente impermeabile, ideale per snorkeling, immersioni e altre attività in acqua. A forma ottagonale, con una impugnatura gommata per una presa ultra sicura, corpo galleggiante ad alta visibilità per una facile individuazione e recupero.

Auricolari Bluetooth 5.0 di Umi.

Ogni auricolare è dotato di speaker dinamici HD HiFi doppi da 6 mm e subwoofer stereo da 8 mm per un suono dai bassi profondi. La superficie lavorata, il design in-ear invisibile, i copri auricolare morbidi e la tecnologia True Wireless rendono questi auricolari belli, pratici e di alta qualità. La tecnologia di gestione indipendente della ricarica brevettata permette di ricaricare gli auricolari sinistro e destro separatamente massimizzando il tempo di utilizzo.

Nuovo Echo Show 10 (3ª generazione) | Schermo intelligente in HD con movimento e Alexa

Spostati liberamente nella stanza durante una videochiamata o mentre stai cucinando con il nuovo Echo Show 10: il brillante schermo HD da 10” ruoterà automaticamente per seguirti. In questo modo, non perderai mai d’occhio ciò che stai guardando e i tuoi interlocutori. Gli altoparlanti ti offrono un audio direzionale di alta qualità.

Nuovo Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP

Con la nuova telecamera da 13 MP che inquadra, si muove e regola lo zoom automaticamente, è facile mantenere tutti nell’inquadratura durante una videochiamata. Per restare sempre in contatto con amici e famiglia, basta chiedere ad Alexa di chiamare i contatti che possiedono l’App Alexa o un dispositivo con integrazione Alexa compatibile. Echo Show 8 ti permette di tenere sott’occhio gli appuntamenti in calendario e i promemoria, nonché di usare la voce per impostare un timer, aggiornare le tue liste, guardare un notiziario e ricevere aggiornamenti sul traffico e gestire la tua Casa Intelligente.

Blink Indoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, batteria con autonomia 2 anni, rilevazione movimento, comunicazione bidirezionale | 1 videocamera

Blink Indoor è una videocamera di sicurezza senza fili, alimentata a batteria, che ti permette di monitorare la casa giorno e notte con la visione notturna a infrarossi. Grazie alla lunga durata della batteria, Blink Indoor funziona fino a due anni con due batterie AA al litio (incluse). Ricevi notifiche sul telefono quando la videocamera rileva del movimento dall’app Blink Home Monitor e personalizza le impostazioni per ricevere avvisi solo quando ce ne sarà bisogno.

Nuovo Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP

Tieni sott’occhio la tua giornata con Alexa – Imposta sveglie e timer, controlla il tuo calendario, guarda un notiziario, fai una videochiamata con la telecamera da 2 MP e goditi musica e serie TV in streaming, usando solo la tua voce. Scopri cosa succede mentre non sei in casa grazie alla telecamera integrata e controlla i dispositivi compatibili (come telecamere, luci e altri) usando lo schermo interattivo o la voce.

Kindle, ora con luce frontale integrata

Ti presentiamo Kindle, ora con luce frontale regolabile integrata per leggere in ambienti interni ed esterni in qualsiasi momento della giornata. Pensato per la lettura, è dotato di uno schermo touch antiriflesso per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole.

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD

Con Fire TV Stick è più semplice guardare contenuti in streaming, con pulsanti per accendere/ spegnere i dispositivi, regolarne il volume e disattivarlo in un solo telecomando. Con una potenza del 50% superiore rispetto alla generazione precedente, Fire TV Stick ti offre uno streaming più rapido in Full HD e ti permette di aprire le app ancor più velocemente. Con il telecomando vocale Alexa puoi usare la voce per cercare e avviare la riproduzione di contenuti da varie app.

Fire HD 10 | Schermo 10,01”, 1080p Full HD, 32 GB

Luminoso, rapido e reattivo con un brillante schermo Full HD 1080p da 10,1” (25,6 cm) e processore octa-core con 3 GB di RAM per performance ottimali. Goditi fino a 12 ore di autonomia per leggere, navigare in Internet con una connessione Wi-Fi, guardare video e ascoltare musica ovunque ti trovi.

Dalla sezione elettronica è tutto! Continuate a seguirci!