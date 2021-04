Con l’arrivo della primavera Amazon propone sconti e prodotti selezionati, 10 per la precisione, per affrontare il cambio stagione

“Prendersi cura del proprio corpo e della propria casa, preparandosi a godere della bella stagione nel migliore dei modi”, lo slogan di Amazon.it che presenta 10 gadget immancabili per affrontare l’arrivo della Primavera e partire col “piede giusto”.

Tutti coloro per i quali cambio di stagione è sinonimo di cambio armadio, saranno felici di considerare questo momento come un’ottima occasione per fare decluttering, liberandosi del superfluo, e contemporaneamente razionalizzando e organizzando lo spazio all’interno con l’aiuto di preziosi organizer da armadio. Vediamo i prodotti.

Amazon propone i suoi 10 gadget must have per la primavera

Per gli amanti della natura e delle grigliate in famiglia, certamente potranno tornare utili accessori come il termometro per le grigliate o un BBQ portatile, saranno fondamentali per godere del terrazzo o del giardino nei primi tepori di stagione. Inoltre, per un tocco di classe e relax, saranno imprescindibili un’amaca matrimoniale e delle lanterne solari, da collocare in posti strategici per quello che diventerà un vero angolo di paradiso.

Amazon continua la sua selezione prodotti poi con una crema antirughe alla bava di lumaca e una spazzola scrub per contrastare gli inestetismi della cellulite costituiranno un rituale di bellezza gradevole e rigenerante, invece, per coloro che hanno voglia di regalarsi un supporto per le sessioni di fitness, una pistola massaggiante per la muscolatura diventerà decisamente un gadget must have. Infine, quando il cambio di temperatura mette un po’ in crisi la fase del riposo, il metronomo luminoso in grado di conciliare il sonno è proprio l’alleato da tenere sul comodino in questo momento dell’anno.

Organizer per cassettiera, per biancheria intima, Set da 4 di AmazonBasics

Contenitori portaoggetti pieghevoli con ampia finestrella trasparente e manici per il trasporto, di AmazonBasics

Termometro Bluetooth Fino a 50 Metri a Sonda Senza Fili Per Forno, Grigliate, Barbecue. di Meater

BBQ– Thai Grill & Hot Pot, barbecue elettrico, per cibo thailandese e Hot Pot! di TomYang

Pistola massaggiatore portatile per massaggi muscolari con 4 livelli di velocità e 4 teste di massaggio di FeiyuTech

Metronomo Luminoso progettato per aiutare ad addormentarsi più velocemente di Dodow

Spazzola scrub con setole naturali in tampico, ottima per inestetismi, cellulite e ritenzione idrica di Boreal

Crema viso alla Bava Di Lumaca per trattamento antiage rigenerante e idratante di Pharma Complex

Amaca di Stoffa Portatile da Campeggio e Giardino Telo con barre trasversali 300 x 150 di Songmics

Lanterna solare da giardino appendibile e impermeabile di OxyLed

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.