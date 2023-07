Amazon prime day: scopri le offerte sui prodotti GILLETTE, sia per i bomber sia per i king

L’11 e il 12 luglio torna l’atteso appuntamento con gli Amazon Prime Days, due giorni di offerte dedicate agli abbonati Prime

Per l’occasione, tantissime anche le promozioni sui prodotti Gillette pensate per tutti i Bomber e King per creare il proprio stile da sfoggiare nel corso delle vacanze estive.

Infatti, che tu sia un vero Bomber, sempre alla ricerca della rasatura perfetta, o che sia appassionato di cura della barba, come vero King, i prodotti Gillette sono in grado di soddisfare ogni esigenza di stile e gli Amazon Prime Days sono l’occasione perfetta per rifarsi il look a un prezzo scontato.

STYLE MASTER: LO STRUMENTO PERFETTO PER UNO STILE KING

Per chi gioca di fino con il proprio look il Rasoio Elettrico King C. Gillette Style Master è il prodotto a cui non può rinunciare: uno strumento versatile progettato per rifinire, regolare e radere la barba.

Dotato di una lama 4D con 2 rifinitori laterali e 2 zone di taglio centrali, per una rasatura semplice, veloce e pratica. La lama sostituibile in metallo garantisce fino a 6 mesi di rasature, insieme alla testina radente oscillante, che si adatta alle aree difficili da raggiungere e un sottile manico in gomma per la massima precisione.

Inoltre, è completamente impermeabile e la batteria ha un’autonomia di 45 minuti, per un comodo utilizzo anche sotto la doccia. Con gli Amazon Prime Days sarà possibile acquistarlo a un prezzo imbattibile!

LAMETTE DA BARBA GILLETTE FUSION 5 PROGLIDE: PER I BOMBER DELLA RASATURA PERFETTA

Con le lamette da barba Gillette Fusion 5 Proglide radersi sarà davvero un gioco da ragazzi. Le 5 lame anti-attrito garantiscono una rasatura profonda e duratura, permettendo di catturare ogni pelo con estrema facilità.

Queste lamette sono inoltre pensate per essere delicate e confortevoli, grazie alla striscia lubrificante lubrastrip e alle microalette che distendono e lisciano la pelle durante la rasatura.

Gli Amazon Prime Days sono l’occasione perfetta per fare incetta di questi prodotti e garantirsi una scorta duratura!

