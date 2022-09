Amazon Fire TV: guarda la Serie A TIM in tutta facilità

Goditi l’offerta multisport di DAZN anche su un televisore non smart grazie ad Amazon Fire TV, guardare la Serie A TIM e i tuoi eventi sportivi preferiti non è mai stato così semplice

Un modo per guardare DAZN su una TV non smart è utilizzare Amazon Fire TV. Amazon Fire TV Stick è la chiavetta che si collega direttamente alla porta HDMI del televisore per accedere a numerosi contenuti online, trasformando così il televisore in una Smart TV. Una volta inserita Fire TV Stick nella porta HDMI del televisore, completa la configurazione seguendo le semplici istruzioni che appariranno sullo schermo.

Per guardare al meglio la Serie A TIM e gli eventi sportivi preferiti con Amazon Fire TV, è possibile installare l’app DAZN seguendo queste semplici istruzioni:

Apri lo store di Amazon e digita DAZN nella barra di ricerca o chiedi semplicemente “Alexa, apri DAZN”, attraverso un dispositivo Fire TV con integrazione Alexa.

Premi sul risultato corretto e, dalla pagina di download, scegli Ottieni.

Una volta scaricata, l’applicazione sarà accessibile dalla schermata iniziale o dalla sezione Le tue applicazioni e i tuoi giochi.

Procedi con l’apertura dell’applicazione e accedi all’account DAZN attraverso la sezione dedicata (inserendo e-mail e password).

Tutto il meglio del calcio e degli altri sport a portata di telecomando

Con Fire TV, tutto il meglio di DAZN non sarà più lo stesso. Sarà possibile guardare tutta la Serie A TIM, tutta la UEFA Europa League e le migliori partite della UEFA Conference League, la Serie BKT, La Liga Santander, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre alla UEFA Women’s Champions League, Inter TV, Milan TV e Juventus TV, i contenuti trasmessi da Eurosport e le partite della NFL, della UFC MMA e molto altro ancora.

Inoltre, con il telecomando vocale Alexa, è possibile rendere l’esperienza migliore utilizzando la voce, semplicemente chiedendo “Alexa, apri DAZN“. Infine, è possibile abbonarsi direttamente a DAZN tramite Fire TV senza doversi abbonare precedentemente sul sito web di DAZN. infatti, è possibile scaricare e aprire l’app, e completare il processo di abbonamento all’interno dell’app DAZN su Fire TV.

Cosa ne pensate di Amazon Fire TV, la chiavetta che rende le TV smart anche se non lo sono, permettendovi di vedere il meglio di DAZN e di tutti gli altri sport? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.