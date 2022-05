Lo streaming multimediale non conosce età: intrattenimento illimitato anche su vecchie TV non smart, circa 6 milioni in Italia

Ben ritrovati amici di tuttotek. Come sappiamo, la televisione è uno dei più grandi fenomeni di massa della nostra epoca; ha accompagnato e diffuso importanti cambiamenti negli stili di vita e nei consumi delle famiglie in Italia, dagli anni cinquanta ai nostri giorni. A oggi, circa 6 milioni di televisori in Italia si possono considerare quasi degli oggetti di antiquariato, perché acquistati più di 10 anni fa. Pensate che per oltre 12 milioni di televisori non è possibile ricostruire la data dell’acquisto 1. I televisori non smart, che non possono collegarsi a internet, rappresentano quindi una parte importante degli apparecchi presenti nel nostro Paese.

Se si possiede un televisore di vecchia generazione ma non si vuole rinunciare all’intrattenimento domestico fruibile in streaming, i dispositivi Fire TV di Amazon arrivano in soccorso, rendendo smart anche i televisori più datati.

Da “vecchia generazione” a “smart” | Amazon Fire TV: rende smart i televisori di vecchia generazione

Grazie a Fire TV, infatti, l’età del televisore non costituisce più un ostacolo all’accesso alle librerie multimediali e ai portali di streaming. Chi non ha una smart TV ma vuole comunque godersi film e serie preferite non deve sostituire il vecchio apparecchio. I dispositivi Fire TV danno accesso a migliaia di app, Skill Alexa e svariati canali, oltre a migliaia di film e serie TV. Possiamo così goderci i contenuti che preferiamo su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Now, DAZN, Mediaset Play Infinity e RaiPlay2. É anche possibile ascoltare canzoni, playlist, stazioni radio live e podcast, grazie ad Amazon Music, Spotify e Apple Music3.

I dispositivi | Amazon Fire TV: rende smart i televisori di vecchia generazione

La famiglia di dispositivi Fire TV spazia da Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K, Fire TV 4K Max, a Fire TV Cube. E con il telecomando vocale Alexa si può usare la voce per cercare e avviare la riproduzione dei contenuti pronunciando, ad esempio, “Alexa, cerca un film romantico”. Più semplice di così!

Infine, i vecchi televisori non devono nemmeno avere necessariamente una connessione HDMI, perché con dei semplici adattatori (da acquistare separatamente) è sufficiente una connessione SCART o VGA per rendere smart la propria TV con l’aiuto di un dispositivo Fire TV. Per ulteriori informazioni, visitare Amazon/Fire TV.

Non solo TV | Amazon Fire TV: rende smart i televisori di vecchia generazione

