Amazon Made in Italy Rooftop, ecco l’occasione speciale dedicata a piccole e medie imprese italiane in programma il 24 novembre a Roma

Il “Black Friday in anticipo” è iniziato con moltissime offerte su un’ampia selezione di prodotti disponibili. Ma oggi vi parliamo in particolare dell’Amazon Made in Italy Rooftop, un evento esclusivo che prenderà vita all’interno dell’iconica Lanterna di Roma, il prossimo 24 novembre dalle 14:30 alle 20.

La cupola in vetro e acciaio firmata dallo studio del celebre architetto romano Massimiliano Fuksas, si trasformerà, per un’intera giornata, nel palcoscenico privilegiato delle eccellenze del Made in Italy che Amazon ospita dal 2005 nella vetrina. Per questa speciale occasione, i clienti potranno lasciarsi ispirare da tante idee regalo per il Natale 2021 e scoprire le storie di 15 piccole e medie imprese dei settori food, beverage, beauty e design che, grazie ad Amazon, sono riuscite a far conoscere i propri prodotti in tutto il mondo.

L’evento sarà aperto anche alle aziende che desiderano esplorare nuove opportunità di business e che potranno qui avvalersi della consulenza gratuita di un account manager di Amazon, pronto a illustrare le potenzialità della vetrina Made in Italy, della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione.

Amazon annuncia l’evento Amazon Made in Italy Rooftop

Le parole di Dave Clark, CEO global di Amazon Consumer;

Siamo fieri di poter supportare, ancora una volta, i nostri clienti con sconti speciali in anticipo sul periodo natalizio, offrendo loro la possibilità di scegliere anche tra i prodotti di migliaia di piccole e medie imprese. I nostri clienti possono così giocare d’anticipo sulla lista dei regali, godendosi poi tutta la magia del periodo delle feste. Ci tengo anche a ringraziare il nostro incredibile team global per tutto quello che fa ogni giorno, sostenendosi a vicenda e supportando al meglio i nostri clienti. Non potrei essere più orgoglioso di lavorare con tutti voi

Di seguito una selezione di offerte valide fino al 18 novembre:

MSI GF63 Thin 10SC-054IT, Notebook Gaming FHD 15,6″

Sony BRAVIA – Smart TV 43 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV (Modello esclusivo Amazon 2021)

iRobot Roomba Robot Aspirapolvere

FITFIU Fitness MC-100 – Tapis roulant pieghevole

LG Monitor 24″ FULL HD

Microsoft Surface GO 2 Tablet, 10.5”, 8 GB RAM

Kenwood Impastatrice Planetaria Kitchen Machine kMix, Robot da Cucina Mixer

NINEBOT BY SEGWAY KickScooter

Climate Pledge Friendly: Climate Pledge Friendly aiuta a scoprire e acquistare prodotti più sostenibili che hanno ricevuto una o più certificazioni di sostenibilità presenti nel programma, compresa la certificazione di Amazon, Compact by Design.

Foppapedretti Lovely Lettino con Sponda a Scomparsa

Pukka Selection Box Scatola di Tisane Biologiche Assortite

Perugina Dolci Scoperte Cioccolatini Assortiti Scatola Regalo

Redken ABC Balsamo Professionale per Capelli Danneggiati

Science in Sport SiS Barretta Proteica, gusto Cioccolato e Menta, Confezione da 20 x 55g

Piccole e medie imprese italiane: risparmi fino al 30% sui prodotti delle piccole e medie imprese italiane:

Mini Cannoli Siciliani, farciti con crema di Pistacchio, Gianduia e Nocciola di Moreca

Crema Viso Bava Di Lumaca e Acido Ialuronico Antirughe Idratante Biologica di JARMOR

Docking Station in legno professionale per cellulare di LAC

Panettone Artigianale Cioccolato di Modica IGP e Pera

Crema Polpastrelli Cane Naturale Dulàc Made in Italy con Vitamina E di Dulàc Farmaceutici

Dispositivi Amazon

eero disponibile a 62,00€ anziché 99,00€

eero pro 6 disponibile a 174,00€ anziché 249,00€

eero 6 disponibile a 194,00€ anziché 299,00€

eero pro disponibile a 90,00€ anziché 169,00€

Kindle Paperwhite disponibile a 84,99€ anziché 129,99€

Altre offerte

Marchi Amazon : risparmi fino al 25% su una selezione di prodotti dei marchi Amazon tra cui prodotti essenziali per la casa, l’elettronica e lo sport di Amazon Basics, Umi ed Eono, prodotti per l’arredo di ogni stanza di Alkove, Rivet e Movian, prodotti per la salute e la cura della persona di Solimo, per la cura del bambino di Mama Bear e prodotti beauty Belei.

: risparmi fino al 25% su una selezione di prodotti dei marchi Amazon tra cui prodotti essenziali per la casa, l’elettronica e lo sport di Amazon Basics, Umi ed Eono, prodotti per l’arredo di ogni stanza di Alkove, Rivet e Movian, prodotti per la salute e la cura della persona di Solimo, per la cura del bambino di Mama Bear e prodotti beauty Belei. Amazon Launchpad : risparmi fino al 60% su una selezione di prodotti delle startup innovative disponibili nella vetrina Amazon Launchpad, tra cui Auricolari Bluetooth Sport di JLab, Sous Vide Precision Cooker Pro (WiFi) di Anova Culinary, Curtain Smart Electric Motor di SwitchBot

: risparmi fino al 60% su una selezione di prodotti delle startup innovative disponibili nella vetrina Amazon Launchpad, tra cui Auricolari Bluetooth Sport di JLab, Sous Vide Precision Cooker Pro (WiFi) di Anova Culinary, Curtain Smart Electric Motor di SwitchBot Audible: i nuovi iscritti potranno pagare 1 euro al mese per i primi 6 mesi di abbonamento, a seguire 9,99 euro. L’iscrizione permette di accedere all’intero catalogo e all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti Audible Originals, audiolibri, podcast e altro ancora.

i nuovi iscritti potranno pagare 1 euro al mese per i primi 6 mesi di abbonamento, a seguire 9,99 euro. L’iscrizione permette di accedere all’intero catalogo e all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti Audible Originals, audiolibri, podcast e altro ancora. Amazon Music : Per un periodo di tempo limitato, i clienti che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited potranno avere tre mesi di uso gratuito, con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani, senza pubblicità, con audio in streaming di altissima qualità e milioni di episodi di podcast. In aggiunta, con l’acquisto di dispositivi Amazon Echo selezionati, i nuovi clienti Amazon Music Unlimited otterranno sei mesi di abbonamento gratuito.

: Per un periodo di tempo limitato, i clienti che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited potranno avere tre mesi di uso gratuito, con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani, senza pubblicità, con audio in streaming di altissima qualità e milioni di episodi di podcast. In aggiunta, con l’acquisto di dispositivi Amazon Echo selezionati, i nuovi clienti Amazon Music Unlimited otterranno sei mesi di abbonamento gratuito. Kindle Unlimited: 3 mesi di Kindle Unlimited a 9,99€. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a milioni di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i nuovi iscritti a Kindle Unlimited. Si applicano termini e condizioni.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.