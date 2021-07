Amazon Alexa e Fire TV: insieme per seguire le Olimpiadi Tokyo 2020

Con Fire TV Stick e i dispositivi Amazon con integrazione Alexa, l’estate torna a colorarsi di emozioni sportive intense con le Olimpiadi di Tokyo 2020, anche in vacanza

Dopo gli Europei 2020, che hanno tenuto incollati alla TV milioni di italiani, è arrivato il momento di tornare a tifare gli azzurri in occasione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Con Alexa e Fire TV Stick, è possibile vivere ogni momento delle Olimpiadi, anche in vacanza, rimanere aggiornati sulle competizioni dei 384 atleti italiani in gara da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto, ottenere in tempo reale aggiornamenti sulla programmazione e i risultati delle competizioni, oltre a divertirsi con un test della personalità.

Amazon Alexa e Fire TV: seguite le Olimpiadi senza perdere un secondo

Occhi e orecchie della competizione, giorno per giorno. Basta chiedere “Alexa, cosa è successo alle Olimpiadi?” per riascoltare e riguardare – ogni giorno – gli avvenimenti e i momenti d’azione più spettacolari delle competizioni di Tokyo, ascoltando l’audio della diretta e guardando i video – fino a 5 disponibili quotidianamente – sui dispositivi Echo con schermo e Fire TV Stick. La skill è stata sviluppata da Discovery +, la “Streaming Home of the Olympics” in Europa. In Italia, con oltre 3.000 ore di live action, la piattaforma OTT del gruppo Discovery, è l’unica realtà dove gli spettatori avranno accesso – anche on demand – ad ogni evento, competizione e a tutte le medaglie e alle gesta di ogni singolo atleta azzurro ai Giochi, supportati da interviste esclusive, approfondimenti e analisi quotidiane. Una copertura che, ovviamente, darà il più ampio spazio possibile alla spedizione italiana: sono 384 gli atleti azzurri qualificati: 197 uomini e 187 donne.



Prepararsi in tempo per ogni competizione. Grazie ad Alexa è possibile rimanere sempre aggiornati sulla programmazione e sui risultati delle Olimpiadi, ovunque ci si trovi. Ci si può sbizzarrire con diverse domande, tra cui “Alexa, quando è la finale dei 100 metri piani maschile?“, oppure, “Alexa, quando gareggia Federica Pellegrini?” o ancora “Alexa, quanto ha fatto l’Italia a pallanuoto?”.

Ad ogni tifoso la personalità azzurra che più lo rappresenta. Per approfondire e scoprire gli atleti italiani in gara a Tokyo, basta mettersi in gioco grazie ad un divertente test della personalità. Basta chiedere "Alexa, che atleta olimpico sono?" e, attraverso alcune domande, Alexa scoprirà l'abbinamento perfetto tra il tifoso e l'atleta azzurro che più lo rappresenta.