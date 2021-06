Amazon Alexa e gli Europei: la compagna ideale

Impostare promemoria per tutte le partite dell’Italia, avere l’opinione di Alexa sulle prestazioni degli Azzurri, partecipare al ​​quiz degli Europei di calcio e giocare a divertenti test della personalità: Alexa è l’amica ideale con cui seguire la nazionale

Gli Europei di calcio stanno per iniziare e Alexa è pronta a unirsi ai tifosi italiani lungo il percorso dell’Italia verso la finale del torneo con tante funzionalità per intrattenere e informare i clienti.

Alexa e gli Europei: calcio e smart home

Alexa è l’assistente ideale per essere sempre organizzati, grazie alle sue funzionalità, anche per gli Europei di calcio: dicendo “Alexa, imposta un promemoria per la prossima partita dell’Italia”, imposterà automaticamente il promemoria per la partita e, 5 minuti prima del calcio d’inizio, farà il tifo per la nazionale italiana, in modo da far entrare i clienti nello spirito giusto. Alexa darà anche tutte le informazioni e gli aggiornamenti importanti sul torneo: dicendo “Alexa, chi gioca oggi negli Europei?“, fornirà il calendario delle partite in programma nella giornata. E se non è possibile seguire una partita, si può sempre chiedere “Alexa, qual è il punteggio di Italia Turchia?” per conoscere il risultato finale. Inoltre, Alexa riassumerà tutte le notizie rilevanti sulla competizione: basta chiedere, “Alexa, qual è l’ultimo aggiornamento degli Europei?“.

Quando la partita finisce, Alexa ha in serbo altre sorprese. Così come ogni italiano diventa allenatore di calcio quando l’Italia gioca nelle coppe internazionali, così fa Alexa: dopo il fischio finale, i clienti potranno dire “Alexa, commenta l’Italia” per avere la sua opinione sulla partita degli Azzurri e conoscere il punteggio che Alexa assegnerà alla prestazione di ogni giocatore. C’è anche un’altra competizione da seguire per i clienti Alexa. A partire dall’11 giugno, infatti, sarà possibile scendere in campo e disputare la propria gara. Dicendo “Alexa, giochiamo al quiz degli Europei di calcio” i clienti possono accedere al quiz quotidiano che permette di competere in una sfida europea, supportando il proprio Paese: giocando ogni giorno e fornendo le risposte giuste, i clienti contribuiranno alla classifica generale della loro nazionale. Avranno quindi bisogno di rispolverare le proprie conoscenze calcistiche per vincere la gara!

Infine, per chi non è troppo appassionato di calcio, Alexa ha preparato un test speciale per conoscere meglio la squadra degli Azzurri. “Alexa, che giocatore sono?” è un divertente test della personalità che abbinerà la personalità dei clienti a quella di uno dei migliori giocatori della nazionale italiana.