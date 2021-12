Amazon Fire TV Stick 4K Max: in sconto per Natale!

Sarà un Natale spettacolare con Amazon Fire TV Stick 4K Max e tutto l’intrattenimento di Prime Video che permettono di godersi i grandi classici natalizi in 4K

Manca sempre meno al Natale e, quest’anno, le festività saranno un’esperienza ancora più unica, da vivere in 4K con Amazon Fire TV Stick 4K Max, la chiavetta di Amazon che apre le porte dell’intrattenimento natalizio e riserva ai clienti un posto in prima fila per non perdere neanche un contenuto della programmazione di Natale.

Amazon a Fire TV Stick 4K Max: un nuovo e divertente modo per avviare i film di Natale

Esiste un preciso momento nella celebrazione del Natale che vede tutte le famiglie riunirsi davanti alla TV per guardare insieme quel film che negli anni è diventato parte della tradizione familiare tanto quanto il pandoro o il panettone. C’è chi non può stare senza Love Actually, chi si concede una bella maratona di Mamma ho perso l’aereo e chi non riesce a non provare solidarietà riguardando le avventure de Il Grinch. Ogni famiglia ha la sua tradizione e il suo film del cuore, e quest’anno Alexa offre la possibilità ai clienti di Fire TV di stupire amici e parenti lanciando alcuni classici natalizi in modo completamente nuovo e divertente.

È infatti possibile dire ad Alexa alcune celebri frasi di film per riprodurli tramite Fire TV. Ecco cosa chiedere ad Alexa:

“Alexa, cos’è quella puzza, è fantastico!”, Il Grinch, disponibile su Prime Video

“Alexa, tieni il resto, lurido bastardo”, Mamma ho perso l’aereo, disponibile a noleggio su Prime Video

“Alexa, l’amore davvero è dappertutto”, Love Actually, disponibile su Prime Video

“Alexa, mi chiamo Mister Tovagliolo!”, L’amore non va in vacanza, disponibile su Prime Video

Il magico intrattenimento di Prime Video

Esiste un preciso momento nella celebrazione del Natale che vede famiglie e amici riunirsi davanti alla TV per assaporare insieme i giorni di festa. Quest’anno, sono moltissimi i titoli a tema natalizio disponibili su Prime Video. Basterà quindi chiedere ad Alexa di aprire Prime Video per far entrare la magia del Natale in casa e godersi tutti i cult in 4K, come al cinema. Iniziamo a respirare l’aria delle feste entrando nella casa della giovane coppia più celebre del panorama contemporaneo, Fedez e Chiara Ferragni, protagonisti di The Ferragnez – La serie, il nuovo show Amazon Original. Per i cuori romantici, il menù delle feste prevede film immancabili come Love Actually, L’amore non va in vacanza e Last Christmas.

Mentre per chi vuole sorridere con la commedia, il grande Gigi Proietti è protagonista con Marco Giallini di Io sono Babbo Natale, Paola Cortellesi è La Befana vien di notte e Aldo, Giovanni e Giacomo formano La Banda dei Babbi Natale. Per chi invece durante le vacanze natalizie vuole godersi una maratona piena di magia, su Prime Video è disponibile la saga completa del giovane mago più amato di sempre, Harry Potter, e per i più piccoli anche tanti cartoon come L’apprendista Babbo Natale, Il Natale di Nicholas, Pixi Post e gli Spiriti di Natale, Natale in Car City. Molti altri titoli per grandi e piccini sono disponibili su Prime Video, per passare le festività all’insegna del divertimento.

Un’esperienza audio e video più ricca

Grazie ad Amazon Fire TV Stick 4K Max, l’intrattenimento natalizio sarà a portata di mano, ovunque ci si trovi. Pratica, portatile e super versatile, la chiavetta è il 40% più potente rispetto a Fire TV Stick 4K ed è dotata di un nuovo processore quad-core da 1.8GHz e 2GB di RAM, che consentono alle app di avviarsi più velocemente, rendendo più fluida la navigazione.

Amazon Fire TV Stick 4K Max supporta lo streaming 4K UHD, HDR e HDR10+, così come Dolby Vision e Dolby Atmos. È dotata del telecomando vocale Alexa di ultima generazione, per trovare facilmente il contenuto che si desidera semplicemente tramite la voce, gestire i dispositivi per la Casa Intelligente e tanto altro ancora. Quattro pulsanti preimpostati riconducono rapidamente alle app preferite ed è possibile controllare l’alimentazione e il volume di TV e soundbar compatibili, senza bisogno di un ulteriore telecomando. Qualunque siano i programmi per le prossime feste, anche quelli dell’ultimo momento, con Fire TV Stick 4K Max potremo guardare i film di Natale preferiti senza intoppi.

Tutti i contenuti preferiti in un unico posto

Amazon Fire TV Stick 4K Max dà accesso a migliaia di app, Skill Alexa e svariati canali, oltre a migliaia di film e serie TV. È arrivato quindi il momento di godersi i contenuti preferiti su Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Now, DAZN, Mediaset Play Infinity e RaiPlay. Inoltre, è possibile ascoltare canzoni, playlist, stazioni radio live e podcast, grazie ad Amazon Music, Spotify e Apple Music. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!

