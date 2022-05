AMAZFIT T-REX 2: presentato il nuovo smartwatch con GPS

Ecco quello che gli amanti del trekking e degli sport all’aperto, stavano aspettando da tempo. AMAZFIT ha finalmente presentato il T-REX 2, nuovo smartwatch con GPS da esterni

AMAZFIT, marchio globale di dispositivi indossabili smart,ha finalmente presentato il suo nuovo AMAZFIT T-REX 2. Questo è il prodotto che tantissimi utenti, amanti degli sport esterni, (ma non solo) stavano aspettando. AMAZFIT (per maggiori informazioni sul marchio clicca qui) ha creato il suo orologio più resistente e innovativo, che dopo aver superato test di livello militare, è pronto ad accompagnare milioni di utenti negli ambienti più difficili .

Punti di forza del nuovo AMAZFIT T-REX 2

Questo nuovo gioiellino, fa dei suoi punti di forza la combinazione di 2 bande e 5 satelliti, la resistenza all’acqua fino a 10 ATM. Queste caratteristiche lo rendono la scelta perfetta per gli appassionati di avventura e di sport all’aperto. Il nuovo dispositivo si adatta perfettamente all’esigenze di escursionisti, scalatori, trail runner ed esploratori grazie alle sue funzioni di navigazione.

Dettagli tecnici

Punti chiave di questo smartwatch satellitare sono:

La Navigazione su traiettoria

Navigazione in tempo reale

Monitoraggio del percorso

Utilizzo della navigazione a ritorno diretto per mostrare la linea retta più breve per tornare all’inizio del percorso.

per mostrare la linea retta più breve per tornare all’inizio del percorso. L’altimetro barometrico integrato e la bussola sono perfetti per coloro che vogliono conquistare nuove altezze e scoprire sentieri inesplorati.

sono perfetti per coloro che vogliono conquistare nuove altezze e scoprire sentieri inesplorati. Con la nuova funzione d’importazione delle rotte , gli utenti possono importare percorsi preselezionati e seguirli utilizzando l’orologio.

, gli utenti possono importare percorsi preselezionati e seguirli utilizzando l’orologio. Posizionamento a doppia banda e al supporto di cinque sistemi di navigazione satellitare.

Batteria AMAZFIT T-REX 2

Come per la maggior parte dei dispositivi AMAZFIT, la durata della batteria è lunga potente. Si pensi che può funzionare 24 giorni, regalandovi tutta la tranquillità di cui avete bisogno. Vi dimenticherete di doverlo ricaricare, potendovi concentrare al 100% sulla vostra attività, qualsiasi essa sia. Infatti, il T-Rex 2 ha oltre 150 modalità sportive, e grazie alla classificazione ATM 10 può resistere a una pressione dell’acqua equivalente a una profondità di 100 m (ottimo per gli amanti degli sport acquatici).

Gestione dei dati vitali

Questo smartwatch dispone anche di funzioni di gestione dei dati vitali 24 ore su 24. Questo attraverso il suo BioTracke 6PD (con sei fotodiodi), in modo che gli utenti possano ottenere dati importanti in modo tempestivo ed efficace. Ciò include il monitoraggio contemporaneo della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue e dei livelli di stress per ottenere una valutazione personalizzata. Inoltre si potranno misurare quattro diversi parametri vitali, quali frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue, livello di stress e frequenza respiratoria.

Resistenza

L’orologio è abbastanza resistente da essere utilizzato a temperature fino a -30C e resiste a temperature da -40C a oltre 70C, dimostrando la sua affidabilità anche in condizioni estreme. Amazfit T-Rex 2 è in grado di funzionare in presenza di calore estremo, foreste pluviali umide e ghiacciai polari.

Prezzo

Il T-Rex 2 ha un costo di partenza di 229,90 euro. Sarà disponibile in prevendita nei negozi AMAZFIT Amazon Italia dal 01 Giugno 2022, Probabilmente, l’ AMAZFITT-Rex 2 sarà reso disponibile anche negli altri Paesi sempre durante il mese di Giugno 2022. Per maggiori informazioni, visitare il sito di AMAZFIT.

E voi cosa ne pensate di questo smartwatch AMAZFIT T-REX 2? Fateci sapere qui sotto nei commenti. A presto con le ultime novità dal mondo di tuttoteK.