Quest’anno, Sanremo potrà essere vissuto insieme ad Alexa, una vera amante della musica. Intrattenimento assicurato con alcune domande

Alexa è pronta per il Festival della Canzone Italiana 2022, pronta a farvi il resoconto con pagelle, sondaggi, pronostici e molto altro a farci compagnia durante l’imperdibile kermesse canora.

Come sappiamo, Sanremo sta per iniziare: il Festival della Canzone Italiana torna sugli schermi degli italiani, e – mentre i cantanti scaldano la voce e l’orchestra rilegge gli spartiti – per gli spettatori arriva il momento di prepararsi a seguire uno degli show più seguiti d’Italia.

Alexa e Sanremo: accoppiata vincente

Quest’anno, potremo vivere Sanremo insieme ad una vera amante della musica: Alexa ci accompagnerà infatti con battute sagaci e commenti pungenti per tutta la durata del programma, ogni sera. Dicendo “Alexa, commenta Sanremo” scopriremo le implacabili pagelle per ogni cantante in gara e presentatore, con voti dall’1 al 10. Sarà possibile riascoltare le pagelle anche il giorno successivo e chiedere la pagella di una performance specifica, scegliendo il voto da ascoltare, domandando ad esempio: “Alexa, che voto hai dato a Iva Zanicchi?”.

Alexa ha gusti ben precisi in fatto di musica e per ogni cantante ha la sua opinione: chiedendo “Alexa, cosa pensi di Achille Lauro?” potremo sorprenderci a conoscere le sue preferenze sugli artisti in gara. E per avere una previsione su chi potrà vincere la 72° edizione della kermesse, si potrà domandare “Alexa, chi vincerà Sanremo?”, e scoprire il nome del papabile vincitore secondo Alexa. Ma non è tutto. Gli utenti di Alexa in Italia avranno anche la possibilità di esprimere la propria opinione sui momenti più belli della serata, i migliori look o il miglior sketch. Basterà dire “Alexa, apri il sondaggio su Sanremo”.

Infine, perché non goderci Sanremo rivivendo i più celebri successi delle edizioni passate? Già nei giorni che precedono il Festival, saranno disponibili playlist dedicate e gratuite, ogni giorno diverse, per riascoltare i grandi successi degli artisti che in questi anni ci hanno accompagnato con tanta buona musica. Basterà infatti dire “Alexa, atmosfera Sanremo” per rivivere sia la magia dei grandi classici della canzone italiana come Mille Bolle Blu di Mina, sia i successi delle edizioni più recenti, come il tormentone Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino. Alexa è la compagna perfetta per sentirsi ad un passo dall’orchestra dell’Ariston.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.