Alexa e Fire TV: ecco le novità Amazon in arrivo per Natale

Con il Natale ormai alle porte, arrivano tantissime novità per Alexa e Amazon Fire TV. Vediamo insieme tutti i dettagli in questo articolo

Una delle feste più attese da grandi e piccini è ormai alle porte. Ogni giorno la gente ultima gli acquisti relativi ai regali di Natale dell’ultimo secondo, comprando dei doni per far felici parenti e amici. Tutte le società espongono i loro prodotti nell’attesa che vengano acquistati, altre invece implementano quelli che hanno già con degli aggiornamenti pensati appositamente per questo periodo. È il caso della società statunitense Amazon che ha apportato tante novità riguardanti Alexa e Fire TV in occasione di questo Natale.

Tante esclusive novità per festeggiare il Natale con Alexa

Quest’anno il Natale è ancora più magico grazie ad Alexa e le sue nuove funzionalità tutte da scoprire e da ridere. È possibile chiedere “Alexa, dimmi una barzelletta sul Natale”, per conoscere tanti aneddoti divertenti su Babbo Natale, la Befana e gli altri iconici personaggi delle feste. Naturalmente l’assistente vocale di Amazon è pronta anche ad offrire la miglior musica a tema, immancabile nelle serate dicembrine. Basterà dire “Alexa, canta una canzone di Natale” oppure “Alexa, canta Jingle Bells”, per lasciarsi avvolgere dalle note delle canzoni natalizie.

Tra una risata e una canzone, Alexa si propone anche per raccontare storie: basta dire “Alexa, racconta una storia di Natale”, per ascoltare e lasciarsi ispirare dai racconti della tradizione e non solo. Chi invece è in cerca di adrenalina, può dire “Alexa, avventura di Natale”, per immergersi in un’avventura interattiva dove sono gli utenti a prendere le decisioni per aiutare Babbo Natale a ritrovare il suo vestito rosso e salvare le feste. Da dove cominciare? Dalla fabbrica o dalla slitta?

Inoltre, attivando Amazon Kids su Alexa, l’ambiente sicuro e divertente per i bambini che offre tante funzionalità per la tranquillità dei genitori, è possibile accedere a nuovi contenuti natalizi pensati esclusivamente per i più piccoli. Chiedendo “Alexa, qual è la più grande domanda del Natale?” o “Alexa, Babbo Natale sa cosa voglio per Natale?”, Alexa si farà portavoce di Santa Claus coinvolgendo i bambini, stimolando la loro capacità di riflessione e la loro creatività. I bambini possono affidarsi ad Amazon Kids su Alexa anche per cercare ispirazioni sui regali: basta chiedere “Alexa, cosa posso regalare ai miei genitori/ai miei nonni per Natale?” o “Alexa, cosa posso regalare a Babbo Natale per Natale?”.

Alexa e Fire TV per un Natale sotto l’insegna di Amazon

Quest’anno, le festività saranno un’esperienza ancora più unica, da vivere in 4K con Fire TV Stick 4K Max, la chiavetta di Amazon che apre le porte dell’intrattenimento natalizio e riserva ai clienti un posto in prima fila per non perdere neanche un contenuto della programmazione di Natale. Grazie a Fire TV Stick 4K Max con un solo clic, o chiedendo direttamente ad Alexa, potremo accedere a Prime Video e trovare alcuni dei titoli dei titoli natalizi più iconici di sempre e non solo.

Inclusi con l’abbonamento Prime, dal 19 dicembre il nuovo show Original LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, lo speciale natalizio in una puntata di LOL: Chi ride è fuori che chiama a raccolta, per una puntata unica, Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia con l’host Fedez.

In arrivo anche i nuovi Original movies Something from Tiffany’s dal 9 dicembre, Your Christmas or Mine dal 2 dicembre e dal 1 dicembre la commedia Improvvisamente Natale. Per una vera maratona fantasy durante le feste, invece, la saga completa di Harry Potter, con Animali fantastici: I crimini di Grindelwald e Animali fantastici: I Segreti di Silente e tutta la prima stagione della serie dei record di Prime Video, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Non mancheranno anche le commedie e i film italiani per trascorrere una divertente serata in famiglia o i grandi classici natalizi e le commedie romantiche.

Insomma, un Natale adatto ad ogni tipo di esigenza. Cosa ne pensate di queste novità targate Amazon? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!