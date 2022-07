Alexa, avvia Cornice fotografica, ecco la nuova funzionalità disponibile su tutti i dispositivi Echo Show, scopriamola insieme in questo articolo

La nuova funzionalità Cornice fotografica è ora disponibile su tutti i dispositivi Echo Show. Precedentemente disponibile solo su Echo Show 15, Cornice fotografica trasforma i dispositivi con schermo in una bellissima presentazione di foto della durata di tre ore, creando l’atmosfera perfetta per una festa o una serata.

Pronunciando “Alexa, avvia Cornice fotografica“, la funzionalità creerà automaticamente la presentazione utilizzando le foto archiviate su Amazon Photos (che offre spazio gratuito e illimitato di archiviazione fotografica ai membri Prime) o immagini stock.

Amazon

Guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, passione per l’innovazione, impegno per l’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Amazon punta ad essere l’azienda più attenta al cliente al mondo, il miglior datore di lavoro al mondo e il luogo di lavoro più sicuro al mondo.

Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate, Prime, Logistica, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e il Climate Pledge sono alcune delle innovazioni introdotte dal colosso americano.

Cosa ne pensate di questa nuova funzionalità di Alexa? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.