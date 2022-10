Alberico Lissoni: nuovo Managing Director di Sharp Italia

Nelle ultime ore Alberico Lissoni è stato nominato nuovo Managing Director di Sharp Consumer Electronics Italia

Sharp Corporation (clicca qui per maggiori informazioni sull’azienda) è uno sviluppatore globale di prodotti innovativi e tecnologie core che svolgono un ruolo chiave nel plasmare il futuro dell’elettronica. Sharp definisce la sua visione aziendale come “Cambiare il mondo con la tecnologia 8K, il 5G e l’AIoT”.

La tecnologia 8K crea immagini che rivelano un mondo al di là della realtà quotidiana e danno vita a nuove avvincenti scoperte. L’AIoT connette le persone e la società attraverso l’intelligenza artificiale e la tecnologia IoT. Essendo l’origine di innumerevoli innovazioni, attraverso queste idee, Sharp continuerà a rivoluzionare il mondo. Sharp Corporation conta su 47,941 dipendenti in tutto il mondo (al 31 marzo 2022) e ha registrato un fatturato annuo consolidato di 2,495,588 milioni di yen per l’anno fiscale conclusosi il 31 Marzo 2022.

Dettagli su Alberigo Lissoni, nuovo Managing Director di Sharp Consumer Electronics Italia

Sharp Consumer Electronics annuncia la nomina di Alberico Lissoni come nuovo Managing Director Italia. Nel suo nuovo ruolo, avrà il compito di rafforzare la presenza dell’azienda nel mercato locale e far crescere la quota di mercato nei comparti TV/Audio, E-mobility e Smart Appliances Solutions (SAS). Con un’esperienza trentennale e più di 17 anni di percorso professionale in Sharp, Alberico Lissoni lavorerà con precisi obiettivi di crescita e consolidamento della posizione del brand a livello locale, e non solo. Inoltre, manterrà anche il suo ruolo di European Sales Director per le Smart Appliances Solutions di Sharp Consumer Electronics Europe. Mentre, in passato, ha ricoperto il ruolo di Marketing Director Consumer Goods per Sharp Electronics Italia e prima ancora analoghe posizioni in LG Electronics Italia e Philips Italia.

Dichiarazioni in merito

Di seguito, sono riportate le prime dichiarazioni di Alberico Lissoni, nuovo Managing Director Italia, in merito alla propria nomina.

Sono orgoglioso dell’opportunità di tornare a lavorare a livello locale, e di potermi dedicare allo sviluppo della strategia italiana di Sharp Consumer Electronics. Sharp, che di recente ha festeggiato i suoi 110 anni a livello globale, ha dei grandi punti di forza che rappresentano una base per il rilancio del brand e la crescita nel mercato: in primis la riconoscibilità del brand, la forte propensione all’innovazione e l’assodata qualità dei prodotti,

dichiara Alberico Lissoni, Managing Director di Sharp Italia. Che poi continua, dichiarando che:

A livello strategico, ritengo assolutamente importante lavorare per cementare le relazioni già esistenti con i retailers più qualificati. Inoltre, costruirne di nuove, con l’obiettivo di espandere la presenza del brand su mercati attuali, entrando inoltre in nuove aree di business.

La gamma di prodotti Sharp è vasta, variegata e diventa sempre più unica di anno in anno. Con l’obiettivo di concretizzare il concetto “One Sharp”, Sharp utilizza le tre principali attività del brand, Smart Life, 8K Ecosystem e ICT, in modo integrato. L’operato di Lissoni sarà orientato proprio al perseguimento di questa strategia, con il preciso obiettivo di supportare l’azienda nell’apertura al mercato europeo per tutti i segmenti in cui opera.

