Acerpure presenta un purificatore d’aria ecocompatibile realizzato con materiali riciclati post-consumo

Acerpure Inc. ha presentato oggi il depuratore d’aria Acerpure Pro Vero, il primo del suo genere a incorporare materiali riciclati post-consumo (PCR) nello chassis, facendo eco alla linea Vero dedicata al rispetto dell’ambiente

Acerpure Inc. è attiva nello sviluppo di prodotti lifestyle e di consumo che utilizzano funzioni smart per migliorare la qualità della vita a beneficio dell’ambiente circostante.

“Acerpure è da sempre attenta ai temi della sostenibilità e dell’innovazione e il lancio del nostro depuratore d’aria Acerpure Pro Vero ne è la dimostrazione”, ha dichiarato Andrew Hou, presidente di Acerpure Inc.

“Siamo orgogliosi di offrire un prodotto che non solo mantiene l’aria pulita, ma riduce anche gli sprechi e l’impatto ambientale grazie all’uso di materiali riciclabili come la plastica PCR e la Modalità Green a risparmio energetico. Crediamo che il purificatore d’aria Acerpure Pro Vero rappresenti una svolta nel settore della qualità dell’aria e siamo entusiasti di condividerlo con i nostri clienti”.

Design moderno ed ecologico

Lo chassis del purificatore d’aria Acerpure Pro Vero è realizzato con materiali riciclabili al 35% di plastica PCR, che contribuisce a ridurre del 20% le emissioni di CO2 durante la produzione rispetto all’uso di plastica vergine[1]. La sua impronta di carbonio è ulteriormente ridotta dall’impiego di inchiostro a base d’acqua e di imballaggi riciclabili. Il design semplice e moderno di Acerpure Pro Vero, caratterizzato da un aspetto compatto, una finitura bianca opaca e pulita e un display touch a LED intuitivo, lo rende un elemento di spicco in qualsiasi ambiente domestico o d’ufficio.

Modalità Green di risparmio energetico con sensore di qualità dell’aria

Il nuovo purificatore d’aria è dotato di un sensore di qualità dell’aria PM2,5 per rilevare le particelle in sospensione negli ambienti interni ed è in grado di passare automaticamente alla modalità operativa appropriata in tempo reale. Il dispositivo segnala inoltre agli utenti la qualità dell’aria attraverso tre diversi indicatori luminosi (verde/giallo/rosso) e la “Modalità Green” è in grado di autoregolare efficacemente la potenza di purificazione in base alle condizioni dell’ambiente circostante. Il suo motore a corrente continua garantisce prestazioni elevate con un basso consumo energetico durante l’uso anche in “Modalità silenziosa”, con rumore ridotto e priva di illuminazione, migliorando la qualità del sonno e dell’aria.

Sistema di filtraggio avanzato: Filtro HEPA 3-in-1+ con cotone a carboni attivi

Acerpure Pro Vero è dotato di un filtro avanzato HEPA 3-in-1+, in grado di isolare i batteri e il 99,9% delle particelle PM2,5 in sospensione nell’aria. Inoltre, filtra efficacemente i gas nocivi e gli allergeni grazie al sistema di protezione a quattro strati. Testato da laboratori terzi, il filtro in cotone a carboni attivi è ulteriormente rafforzato da un rivestimento anti-formaldeide per rimuovere il 99% di formaldeide e altre sostanze nocive nell’ambiente circostante.

Prezzo e disponibilità

Acerpure Pro Vero (AP353-10W) sarà disponibile in Italia a partire da maggio.

Le specifiche esatte, i prezzi e la disponibilità varieranno a seconda della regione. Per saperne di più sulla disponibilità, le specifiche del prodotto e i prezzi in mercati specifici, contattare l’ufficio Acer più vicino tramite www.acer.com.

E voi ? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).