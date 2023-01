Acer svela la Bike Desk eKinekt per uno stile di vita più attivo

Acer svela la Bike Desk eKinekt per promuovere uno stile di vita più attivo e sostenibile

Acer ha annunciato la bike desk eKinekt BD 3, una scrivania combinata con una bicicletta fissa pensata per favorire uno stile di vita più sano e sostenibile. EKinekt BD 3 consente agli utenti di allenarsi mentre lavorano, utilizzando l’energia cinetica della pedalata per alimentare la macchina e caricare i dispositivi. Il display LCD e l’applicazione per smartphone forniscono informazioni che aiutano i ciclisti a seguire i loro progressi durante gli esercizi o le sessioni di lavoro. Gli utenti possono regolare facilmente la resistenza della bicicletta, il sedile e l’altezza della scrivania in base alla posizione desiderata, per offrire maggiore flessibilità e comfort durante il lavoro o l’allenamento. Il dispositivo è dotato di due porte USB Type-A e una porta USB Type-C, un gancio per la borsa e un portabevande per una maggiore comodità, sia in ufficio, sia a casa.

Convertire l’energia cinetica in elettricità riutilizzabile

Mentre il ciclista pedala, eKinekt converte l’energia cinetica in carica elettrica. Un’ora di pedalata costante sulla bike desk, a 60 giri al minuto, può generare fino a 75 watt di energia. Questa energia viene poi impiegata per caricare computer portatili e altri dispositivi, in modo che gli utenti possano lavorare e mantenersi in forma allo stesso tempo. A dimostrazione dell’impegno a lungo termine nella ricerca di un equilibrio tra la creazione di soluzioni innovative e la tutela del pianeta, il piano di lavoro di eKinekt BD 3 e il telaio che protegge i componenti della bicicletta sono realizzati in plastica riciclata post-consumo (PCR).

In modalità Lavoro, la superficie della scrivania si avvicina alla sedia per consentire ai ciclisti di mantenere una posizione eretta mentre scrivono e pedalano. In modalità Sport, il piano della scrivania si sposta in avanti, offrendo maggiore spazio per appoggiarsi, come su una bicicletta o in un allenamento tradizionale, aumentando lo spazio per le gambe e la potenza di pedalata. Il

design ben studiato consente agli utenti di sfruttare i tempi morti tra un periodo di lavoro e l’altro per mantenersi attivi e fare esercizio fisico in un’area ristretta. Per tornare alla modalità di lavoro è sufficiente far scorrere la superficie della scrivania portandola alla sua posizione originale.

I progressi si seguono tramite l’app dedicata

L’applicazione di eKinekt, facile da utilizzare, fornisce informazioni in tempo reale per controllare la durata della pedalata, la distanza e la velocità, indicando al contempo il numero stimato di calorie bruciate e i watt generati durante la sessione. Per un monitoraggio più accurato, i ciclisti possono inserire informazioni personali come altezza, peso, sesso ed età nel profilo dell’app. L’applicazione registra anche la cronologia degli allenamenti per consentire agli utenti di seguire i propri progressi e confrontare i risultati nel tempo.

Prezzo e disponibilità di Acer Bike Desk eKinekt

EKinekt BD 3 sarà disponibile a partire da giugno in Italia con prezzi a partire da 999 euro. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un comento! Noi vi invitiamo a seguire le nostre pagine per rimanere aggiornati sul mondo dell’elettronica e molto altro.