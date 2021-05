Acer: annunciata l’iniziativa benefica Kimi’s Creator Challenge

Acer, dopo aver annunciato il proseguimento della collaborazione con Sauber Motorsport per tutto il 2021, ha presentato la “Kimi’s Creator Challenge”, iniziativa internazionale con finalità benefica

Con questa ulteriore collaborazione, con il contributo del pilota ufficiale Kimi Raikkonen, Acer continua a dimostrare il proprio impegno come protagonista attiva nel mondo sportivo; sia tradizionale sia eSport. La challenge è aperta a tutti i creator, sfidati a progettare le scarpe da corsa che saranno indossate da Raikkonen durante uno dei prossimi weekend del Gran Premio di Formula Uno. In seguito le scarpe verranno messe all’asta, a sostegno dell’organizzazione per i diritti dei bambini: Save The Children.

Come partecipare alla Kimi’s Creator Challenge di Acer

I partecipanti possono scaricare le linee guida e un template dalla landing page ufficiale dell’iniziativa e caricare il disegno realizzato sul sito stesso. I tre migliori progetti saranno scelti in una votazione online, mentre il vincitore finale sarà decretato da una giuria composta dal famoso pilota e da manager Acer, Alfa Romeo Racing ORLEN e Sparco.

Sparco si occuperà di produrre e donare la scarpa vincitrice; dopo che questa sarà stata indossata da Kimi Raikkonen durante un weekend di gara. Verrà autografata e messa all’asta insieme a un notebook ConceptD 7, per raccogliere fondi in favore di Save The Children. Infine i giudici annunceranno il vincitore verso la metà di Giugno, il quale riceverà in premio un ConceptD Creator Studio.

I tre disegni più votati saranno giudicati da una giuria composta da Frederic Vasseur, Team Principal di ALfa Romeo Racing ORLEN; Hajo Blingen, Vice President Marketing, Acer Europe; Daniela Vignale, Motorsport Manager, Sparco; e da Kimi Raikkonen.

Le grafiche finali saranno valutate in base a diversi criteri, come l’originalità, l’impatto emotivo, l’estetica e la possibilità di realizzazione. La challenge sarà attiva in 15 nazioni e saranno anche proposte promozioni speciali su prodotti Acer ConceptD, presenti sullo Store ufficiale nazionale di Acer. I partecipanti potranno caricare i loro design di scarpe tra il 21 Maggio e il 1 Giugno 2021.

