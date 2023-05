Acenergy S2000: Power Station portatile per tutti

Il protagonista di questo pezzo è Acenergy S2000, una power station portatile che ci può accompagnare nei nostri viaggi ed esperienza outdoor e soprattutto il prezzo è veramente ottimo!

Le power station portatili sono dispositivi elettronici che consentono di avere accesso all’energia elettrica ovunque ci si trovi. Ideali per chi viaggia spesso o per chi ama trascorrere del tempo all’aperto, questi dispositivi rappresentano una soluzione conveniente e pratica per continuare ad utilizzare i dispositivi elettrici di cui abbiamo bisogno. Esse sono solitamente dotate di batterie al litio e di una serie di porte USB e prese di corrente a cui collegare i propri dispositivi elettronici come smartphone, computer portatili, tablet e altri. Le power station portatili possono essere caricate tramite la rete elettrica o anche l’uso di pannelli solari in certi casi e poi forniscono energia ai nostri dispositivi.

Il problema è che in genere questi dispositivi sono molto costosi. Ma abbiamo scovato per voi un prodotto davvero interessante, soprattutto per il prezzo. Si tratta della power station Acenergy S2000. Vediamo i dettagli!

Acenergy S2000: una power station democratica

Acenergy S2000 è una power station in grado di erogare fino a 2000W e con una capacità di 2016 Wh. In sostante può erogare il massimo della potenza per un’ora abbondante. La potenza è sufficiente per alimentare non solo PC, smartphone e luci, ma anche piccoli elettrodomestici. La power station si può ricaricare in un paio d’ore tramite la rete elettrica di casa, ma possiamo anche collegarlo ad un pannello fotovoltaico da 500W come dicevano in apertura – e quindi possiamo ricaricare le batteria anche mentre siamo in viaggio on the road.

Il sistema di accumulazione di Acenergy S2000 è basato su batterie al LFP (LiFePO4) che garantiscono una lunga vita alla batteria, fino a 3000 cicli che corrispondono a circa 10 anni di utilizzo medio. La power station è dotata di 11 porte in totale. Abbiamo a disposizione:

1x porta di ricarica AC da connettere alla rete di casa

1x porta di ingresso per pannello solare

4x porte di uscita AC per alimentare i nostri dispositivi

2x porte USB-A

2x porte USB-C

1x presa caricatore da auto

Inoltre abbiamo anche il supporto alla ricarica wireless. Il peso di circa 24 chili è certamente importante, ma date le dimensioni di 418 x 280 x 300 mm può essere facilmente portate in viaggio in macchina – ma se avete necessità il brand Acenergy offre dei modelli più compatti e leggeri. Inoltre Acenergy S2000 è dotato inoltre di una serie di sistemi di sicurezza come la protezione da sovratensioni, sovraccarico di potenza e di corrente, protezione da cortocircuito e temperatura.

Il brand offre una ottimo servizio di assistenza con 3 anni di garanzia e 30 giorni per il reso del prodotto.

Prezzi e promozione

Come dicevamo, il punto forte di Acenergy S2000 è certamente il prezzo. Rispetto ai concorrenti si arriva a risparmiare anche la metà a parità di specifiche! Questo perché l’azienda progetta e produce le sue power station direttamente nelle sue fabbriche, accorciando la catena di produzione. Inoltre dal 11 maggio all’11 di giugno, tutti i prodotti del brand saranno soggetti ad uno sconto ulteriore del 10%. Date un’occhiata allo store ufficiale! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!