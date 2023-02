Cinque accessori strani, curiosi e smart per i vostri cani in offerta!

In questo articolo andremo a scoprire e a presentarvi cinque accessori strani, curiosi e smart per i vostri cani. Tuffiamoci nel mondo dei nostri amici a quattro zampe

Un cane ti cambia la vita, questa frase è assolutamente vera e chi ha mai avuto un cane nella propria vita può assolutamente confermarlo. In questo articolo andremo a trattare e a presentare una serie di accessori e gadget curiosi e strani molto utili per prendervi cura dei vostri cani e per dedicare ai vostri amici a quattro zampe tutto l’amore possibile, anche con qualche regalino fuori dal comune. Andiamo a scoprirli insieme.

5) Collare a led – Accessori strani per cani

Il primo dei cinque accessori strani (e smart) per i vostri cani è un collare. Cosa ci sarebbe di strano in un collare? Nulla, se non fosse che si tratta di un collare a led. Questo, oltre a quello che può essere un gusto estetico, è sicuramente un gadget molto utile nel momento in cui vi trovate a passeggiare spesso di sera o quando tramonta il sole con il vostro amico a quattro zampe.

4) Deodorante per lettiera – Accessori strani per cani

Questo gadget più che per i cani è molto più azzeccato per chi ha dei gatti o, se vogliamo, anche per chi si trova ad avere un cucciolo di cane che nei primissimi mesi di vita non può ancora uscire assiduamente per i propri bisogni. E dunque, per evitare cattivi odori, sia nelle vicinanze di una lettiera e sia nelle vicinanze di una traversina, un deodorante per questi piccoli ambienti risulta essere molto utile.

3) Lanciapalline automatico – Accessori strani per cani

Purtroppo può capitare che i nostri cani si trovino a passare un po’ di tempo da soli. Per alcuni può essere difficile combattere la noia o non sentire troppo la mancanza del suo essere umano preferito. Per tenere impegnati i nostri cani nei momenti in cui non ci siamo, in attesa di tornare e dedicargli tutto il tempo che merita, un giocattolo automatico, uno dei cinque accessori strani per cani che abbiamo individuato, può essere molto utile. Ecco, dunque, un lanciapalline automatico!

2) Mangiatoia automatica – Accessori strani per cani

Così come nel caso del precedente lanciapalline, una mangiatoia automatica rientra perfettamente nel discorso della gestione autonoma del cane nei momenti di solitudine. Inoltre, una mangiatoia automatica, lo aiuterà a diminuire la sua voracità e a controllare il suo senso di fame anche nei momenti di stress che, purtroppo, i nostri cani possono trovarsi a vivere.

1) Dispositivo ultrasuono anti-pulci – Accessori strani per cani

Un pericolo per tutti i cani, sia quelli che vivono in casa e sia quelli abituati a vivere fuori, in giardino o in un recinto esterno, può essere rappresentato da pulci, zecche e insetti di vario tipo. Un dispositivo che genera un ultrasuono che allontana questi ospiti indesiderati rientra nella nostra top cinque degli accessori strani e smart per i vostri cani.

Una carezza a tutti loro!

Si chiude qui questa nostra piccola guida dedicata agli accessori più strani (e smart) per i vostri cani. Vi consigliamo di provarli sfruttando le ottime offerte a disposizione. Fateci sapere che cosa ne pensate, se ne conoscete altri o se avete provato questi, con un commento nell’apposita sezione sottostante. Per ulteriori aggiornamenti dal mondo tech, dal mondo del cinema, dal mondo dei videogiochi e non solo continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttoteK. Ciao, e a presto!