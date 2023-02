Accessori sportivi smart: 5 gadget da avere!

In questo articolo andremo a mostrarvi 5 accessori sportivi smart da avere e da provare durante la vostra attività fisica. Scopriamoli insieme

Anche l’attività fisica e sportiva, ormai, si muove di pari passo con la tecnologia. In un mondo sempre più smart e sempre più tecnologicamente avanzato, avere dei gadget in grado di facilitare la nostra vita e le nostre esperienze è una comodità alla quale è difficile rinunciare. In questo articolo andremo a presentare, brevemente, 5 accessori sportivi smart da avere e da provare. Si tratta di accessori utili e anche molto curiosi. Scopriamoli insieme.

Clip direzionale con luce led – Accessori sportivi smart da avere

Quante volte vi è capitato, ad esempio durante una pedalata notturna, di dover comunicare la vostra prossima direzione a chi vi stava dietro allargando un braccio? Tante vero? Con questa clip con luce led una buona parte dei problemi rappresentati da questa operazione può essere risolta. Vi basterà attaccare questa sorta di “fodera” al vostro zaino e tramite l’utilizzo di un telecomandino indicare la vostra prossima direzione e apparirà, sulla clip stessa, la freccia verso destra o verso sinistra. Utile non solo per chi va in bicicletta ma anche per chi ama fare footing nelle ore serali.

4) Radio a energia solare per emergenze – Accessori sportivi smart da avere

Fra gli accessori sportivi smart, più curiosi ma anche utili in particolari situazioni, da avere, elenchiamo anche una radio che si ricarica ad energia solare, ideata per situazioni di emergenza. Si tratta di un dispositivo perfetto per chi va in campeggio o per chi ama avventurarsi – specialmente in solitudine – in percorsi di trekking particolarmente impegnativi. Avere con sé questa tipologia di prodotto può rappresentare un’ancora di salvezza in alcune situazioni spiacevoli.

3) Videocamera subacquea – Accessori sportivi smart da avere

Una videocamera subacquea è un altro gadget che rientra fra gli accessori sportivi smart più particolari da avere e da provare, in questo caso, chiaramente, soprattutto per gli appassionati della pesca sportiva. Allo stesso tempo, però, in questo caso andiamo anche leggermente fuori dall’ambito sportivo. Si tratta, infatti, di un dispositivo sicuramente interessante e capace di destare curiosità, utilizzabile in qualsiasi occasione ma, immaginiamo, che il suo habitat sia una spiaggia estiva con tanti bambini intorno a guardare i fondali!

2) Tappetino massaggiante – Accessori sportivi smart da avere

Dopo un’estenuante attività sportiva non c’è niente di meglio che un bel messaggio. Qui rientriamo nella sfera della post-attività. Lo sport è un qualcosa costituito da più momenti e tutti gli sportivi sanno che la fase di recupero, oltre ad essere sacrosanta e meritata, è fondamentale in ottica di un miglioramento delle performance. Un tappetino massaggiante, oltre a darvi enorme sollievo, potrà essere utile per ricaricare le forze in vista di una nuova prestazione.

1) Smartwatch sportivo – Accessori sportivi smart da avere

Gli smartwatch, ormai, sono alla portata di tutti e sui polsi di ognuno di noi. Essi ci facilitano nella gestione delle nostre notifiche, dei nostri appuntamenti e così via. Sono molto utili in ambito sportivo, soprattutto quando si tratta di dispositivi in grado di registrare i nostri battiti, la nostra pressione sanguigna, i chilometri percorsi e, se sono resistenti all’acqua presentano anche un plus in più. Nel punto in basso ve ne suggeriamo uno che presenta tutte queste caratteristiche.

Buona attività sportiva a tutti!

In questa nostra breve guida vi abbiamo mostrato 5 accessori sportivi curiosi e utili da avere. Abbiamo cercato di trattare dei gadget non convenzionali e che possono rappresentare un plus per le vostre attività sportive. Fateci sapere che cosa ne pensate e se avete provato uno di questi. Per ulteriori aggiornamenti e novità dal mondo tech continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttoteK. Ciao, e a presto!