6 curiosità sull’aspirapolvere senza fili

Un aspirapolvere senza fili è uno degli alleati della pulizia, ideale per chi non ha mai tempo ma desidera avere una casa perfetta sotto ogni punto di vista. Scopiamo i vantaggi

Sono elettrodomestici tecnologicamente avanzati, ricchi di funzionalità che permettono – grazie ai suoi tanti accessori – di pulire anche imbottiti, mobili e angoli nascosti.

Ma quali sono le sei curiosità sull’aspirapolvere senza fili da conoscere?

Caratteristiche di un aspirapolvere senza fili

Un aspirapolvere senza fili deve avere delle caratteristiche particolari per rispondere alle esigenze di ogni persona. Oggi sul mercato ci sono tantissimi modelli che partono da una fascia bassa e arrivano ad una fascia alta, con accessori in aggiunta e peculiarità differenti.

Nel momento in cui si desidera acquistare un aspirapolvere senza fili è bene considerare alcune caratteristiche fondamentali:

Potenza

Dettaglio importante che determina il lavoro di pulizia che l’elettrodomestico sarà in grado di fare. I brand hanno studiato a fondo un metodo per allungare la capacità della batteria anche quando la potenza di aspirazione aumenta, così da garantire una pulizia adeguata in tutta la casa.

Accessori

Il migliore aspirapolvere senza fili è ricco di accessori differenti, così da non dover avere altri elettrodomestici per casa. Con un solo alleato della pulizia si potranno pulire superfici, mobili, imbottiti e angoli nascosti che di norma non si raggiungono. La spazzola principale è correlata dalle luci a Led integrate così da guidare verso gli angoli più bui carichi di polvere, poi ci sono le spazzole più piccole e le bocchette che aspirano e imprigionano ogni tipo di sporco.

Leggerezza

L’aspirapolvere senza fili è leggero, senza fili e senza sacchettino raccogli polvere. Tutte queste qualità consentono di poterlo trasportare con facilità in caso di scale, oppure fino in garage per pulire gli interni dell’auto. Sono versatili, con tecnologia ciclonica integrata e ottimi per trattare anche i pavimenti più delicati.

Batteria

Per i nuovi aspirapolvere senza fili sono state studiate le batterie agli ioni di litio con una durata maggiore, garantendo una sessione di pulizia completa. Una durata che arriva sino a 30 minuti con circa 2/4 ore per la ricarica completa: un ottimo compromesso!

Modalità Turbo

Alcuni modelli di aspirapolvere senza fili consentono di attivare la modalità Turbo o Max. Questa ha una potenza superiore alla media e dura pochissimi minuti per aspirare punti in cui lo sporco è imperativo. Una caratteristica molto utile.

Filtro Hepa

La maggior parte dei brand ha integrato il filtro Hepa per i suoi modelli di aspirapolvere, ma è sempre bene controllare prima dell’acquisto. Il filtro Hepa è molto importante soprattutto per imprigionare le particelle di polvere (anche le più piccole) rilasciando solo aria pulita. Ottimale per chi soffre di allergia, ma in generale per tutti i componenti della famiglia.

6 cose da sapere su un aspirapolvere senza fili

Comprare un aspirapolvere senza fili è oramai un passo verso l’autonomia casalinga. Non c’è più tempo per pulire mentre la polvere si accumula in ogni angolo delle stanze: cosa c’è di meglio che azionare questo elettrodomestico e farsi aiutare ad ogni ora? Come sopra elencato ci sono caratteristiche fondamentali che devono essere considerate nel momento in cui si desidera un accessorio del genere.

A queste vanno aggiunte le preferenze su un certo tipo di brand, la durata della batteria, il numero di accessori in dotazione e anche il prezzo finale. Ma non è tutto, infatti ci sono 6 cose da sapere su un aspirapolvere senza fili che in pochissimi conoscono!

Modelli di aspirapolvere senza fili

Se una volta l’aspirapolvere veniva rappresentato da uno massimo due modelli di alta qualità, oggi sul mercato ce ne sono tantissimi. Perché? Proprio per rispondere alle esigenze di ogni utente e ogni tipologia di famiglia. Valutare sempre il peso, il tempo di ricarica, il design che rispecchi il proprio gusto personale e anche la garanzia. Non deve mancare l’occhio attento ai filtri e alla tipologia di batteria, ricordando che se integrata – una volta che non funziona più si dovrà sostituire tutto l’aspirapolvere (meglio removibile).

Cosa vuol dire tutto questo? Fare una ricerca prima dell’acquisto è doveroso spaziando tra brand e caratteristiche.

Dove si usa l’aspirapolvere senza fili

L’aspirapolvere senza fili si può utilizzare dappertutto. Che sia una casa a piano unico o sviluppata su più piani non ci sono problemi perché è leggera e maneggevole.

Ma questo elettrodomestico si usa anche sulle scale, sul soffitto, per pulire le sedie e i mobili senza compromettere mai il movimento della schiena e accompagnando ogni gesto con delicatezza. È un accessorio che si usa ovunque in casa e anche fuori casa per pulire gli interni dell’automobile.

Perché questo elettrodomestico è utile

Ma è davvero utile un aspirapolvere senza fili? Assolutamente sì. Che sia una casa piccola o grande, questo è uno degli elettrodomestici che non dovrebbero mai mancare. È in grado di fare tantissimi lavori differenti dai più semplici sino ai più articolati. La pulizia è completa e il suo uso è agevole.

Il prezzo dell’aspirapolvere senza fili è correlato alle funzionalità

I prezzi di un aspirapolvere senza fili variano a seconda del brand e del modello scelto. Più caratteristiche ci sono e più questo elettrodomestico potrà diventare un vero e proprio alleato della pulizia in casa. Con il prezzo di solito aumentano anche la durata della batteria, potenza di aspirazione e accessori inclusi.

È ideale per ogni tipo di superficie

Le superfici di una casa sono differenti e delicate? Non ci sono problemi, infatti le spazzole dell’aspirapolvere senza fili sono studiate per essere delicate. Le setole sono morbide e il movimento, seppur veloce, non danneggia i vari materiali come legno – marmo e altri esistenti. Ideale anche sui tappeti, lavorando per estrapolare la polvere dalle trame e dar loro una nuova vita.

È ottimale per ogni tipo di sporco

L’aspirapolvere senza fili è ideale anche per trattare ogni tipologia di sporco. I peli degli amici a quattro zampe, pezzi di biscotto o altri ingredienti che cadono sul pavimento, polvere e detriti di varia natura. Tutto verrà aspirato e imprigionato nell’apposito contenitore lasciando ogni angolo della casa pulito.

