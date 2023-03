3 regali in 1 per la Festa del Papà: con un MEATER Plus, in regalo l’apribottiglie e i guanti

Per tutti i papà appassionati di cucina e di tecnologia non c’è regalo migliore di un MEATER Plus.

Il termometro intelligente che aiuta a raggiungere la cottura perfetta di carne e pesce monitorandone la temperatura, per la Festa del Papà, fino al 20 marzo 2023.

Tante novità acquistando un MEATER Plus

Acquistando un MEATER Plus si potrà ottenere gratuitamente anche:

MEATER Mitts : I guanti per forno e griglia con alta resistenza al calore (fino a 275°). I papà italiani non scendono a patti tra comfort e sicurezza.

: I guanti per forno e griglia con alta resistenza al calore (fino a 275°). I papà italiani non scendono a patti tra comfort e sicurezza. MEATER Bar Blade/Bottle Opener: L’apribottiglie utilizzabile anche per appendere MEATER Plus, dal design minimal e d’impatto. Per l’uomo più cool della casa.

Un’app intuitiva per comunicare con il termometro da carne MEATER Plus

Una volta aperto il regalo e lasciato il dispositivo in carica per un tempo sufficiente, in pochi minuti, il fortunato papà potrà configurare il proprio MEATER Plus attraverso l’app di MEATER, impostando la cottura desiderata e lasciando poi a MEATER la responsabilità di monitorare la pietanza. L’app invierà una notifica quando la carne sarà pronta. In questo modo, tutta la famiglia potrà godere del tempo assieme senza preoccupazioni!

MEATER Plus può essere utilizzato in una varietà di metodi di cottura, dal barbecue all’affumicatore, dal girarrosto al classico forno, e con una vasta selezione di carni e di tagli, persino per la cottura del pesce.

Dopo l’uso, la sonda di MEATER Plus può essere lavata in lavastoviglie, pronta per tornare come nuove al prossimo utilizzo.

