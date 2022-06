Dalla strada fino in casa senza chiavi: 1Control lancia la serratura smart DORY, l’unica con chiave e batterie di lunga durata

Aprire tutte le porte, senza usare le chiavi nemmeno una volta, ma solo con un rapido tocco del proprio smartphone. E da oggi, sarà possibile farlo finalmente in modo completo, dalla strada fino all’ingresso della propria casa, senza alcun pensiero. È questa la promessa di 1Control, azienda con sede a Brescia specializzata nella produzione di prodotti che rendono smart ogni sistema di accesso.

Dopo gli apricancelli elettronici, si aggiunge un altro step che completa l’intera esperienza dell’arrivo a casa in maniera intelligente grazie a DORY, una vera e propria rivoluzione nel mondo delle serrature elettroniche.

L’unica sul mercato che permette di entrare sia con smartphone che con chiave, che garantisce una durata della batteria fino ad un anno, svincola infatti il suo utilizzo dalla necessità delle frequenti sostituzioni delle batterie, che proprio per questa ragione spesso portano gli utenti a non godere a pieno degli ampi vantaggi di un sistema di questo tipo.

Francesco Sarasini, CEO di 1Control, afferma:

L’indubbia comodità di non dover utilizzare radiocomandi per aprire il cancello della propria abitazione agevola già moltissimo quel momento della giornata in cui si rientra a casa. Si è stanchi e l’unico pensiero è quello di varcare finalmente la porta della propria abitazione e godersi il meritato relax. Eppure, ci siamo resi conto che mancava proprio l’ultimo passaggio per rendere l’esperienza davvero completa: rendere smart anche la porta della propria casa, e per questo abbiamo creato DORY. Affrontare il percorso dalla strada al proprio appartamento deve essere facile e immediato: entrare in casa tramite un gesto semplice che fa parte della nostra quotidianità. Basti pensare a quante volte in una giornata usiamo il nostro smartphone.

DORY: la serratura che si installa facilmente

La serratura smart Dory, permette di gestire l’apertura delle porte e i portoncini della propria casa o ufficio comodamente dal proprio smartphone, senza rinunciare, qualora lo si desideri, alla chiave tradizionale, in modo totalmente silenzioso, senza scatti o rumori fastidiosi, eliminando inoltre il problema delle batterie che si esauriscono molto rapidamente. DORY infatti è la prima serratura smart con batterie che durano fino ad un anno, al contrario dei modelli tradizionali che necessitano di ricariche o sostituzioni molto frequenti, tipicamente ogni 2 mesi.

Per utilizzare DORY non è necessario modificare la porta

Non è necessario modificare la porta, aggiungere fili o addirittura sostituirla. La serratura, infatti, è compatibile con tutti i modelli (anche blindati) che montano il cilindro europeo standard e ha diverse lunghezze disponibili per adattarsi ad ogni tipologia. DORY si presta anche ad un montaggio fai da te, grazie ad una semplice procedura guidata che illustra ogni passaggio. Una volta applicato il dispositivo, è possibile scaricare l’app che servirà a consentire, gestire e monitorare gli accessi.

Dopo la configurazione, inoltre, è possibile condividere il PIN con chiunque si desideri per consentire un accesso illimitato oppure vincolarlo temporalmente, con possibilità di modifica in qualsiasi momento, impostando data di inizio e fine, giorni della settimana e ore del giorno. L’app, che non ha bisogno del WI-FI ma si serve semplicemente del Bluetooth risultando così adatta anche a piani interrati dove la connessione dati è più difficoltosa, tiene traccia di tutte le aperture effettuate: selezionando una data, infatti, si può verificare chi ha effettuato l’accesso.

Per chi possiede più prodotti 1Control, come l’apricancello SOLO, consente inoltre di gestire da un’unica App tutti i dispositivi con un semplice click. Il sistema offre anche la possibilità di collegare i prodotti all’Hub Smarthome Wi-Fi 1Control LINK, abilitando così le aperture da remoto e con i comandi vocali.

Sicurezza elettronica e meccanica in un prodotto discreto e silenzioso

Uno dei vantaggi di DORY, è che non è un sistema di apertura ingombrante, ma col suo design minimal e discreto si adatta a qualsiasi tipologia di porta anche dal punto di vista estetico, non lasciando trasparire in nessun modo che si tratta di una serratura elettronica.

Inoltre, non significa abbandonare totalmente l’utilizzo della chiave tradizionale, che può essere comunque utilizzata da chi non possiede uno smartphone, o se la sua batteria è scarica, in qualsiasi momento. La sua sicurezza è data da un sistema a doppia fila di perni meccanici che garantisce un elevatissimo numero di combinazioni possibili, ed è duplicabile soltanto tramite un codice segreto riportato su una tessera personale.

Anche dal punto di vista dell’app, è protetta dai più avanzati algoritmi di crittografia del mondo, tenendo al riparo gli utenti da qualsiasi tentativo di violazione del sistema.

La campagna di crowdfunding

1Control ha dato il via dal 26 maggio 2022 ad una campagna di crowdfunding, su MamaCrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti di questo tipo, volta a rendere l’esperienza dell’arrivo a casa ancora più piacevole e smart, tramite la creazione di prodotti IoT innovativi, altamente tecnologici e facili da installare.

La campagna vuole raccogliere capitali utili a perseguire gli ambiziosi obiettivi fissati per il 2025, tra cui il raggiungimento di un fatturato di +13 milioni di euro, il superamento di 400.000 prodotti venduti, l’ottenimento del punto di breakeven nel 2023 e un EBITDA pari a +2 milioni di euro. Inoltre, 1Control punta ad aumentare il numero di partnership con aziende leader in vari settori.

