Wondershare MobileTrans: backup WhatsApp da Google Drive su iPhone

Se vi state chiedendo come passare i dati di WhatsApp tramite backup da Google Drive su iPhone, Wondershare MobileTrans è la risposta per voi

Con l’arrivo del nuovo iPhone 13, molti utenti probabilmente saranno intenzionati a passare da un prodotto Andorid al nuovo device targato Apple. Questa scelta ovviamente non è delle più semplici e sicuramente, com’è probabile che sia, si avrà paura di perdere i dati più importanti durante il cambio. Sebbene foto e video si possano recuperare facilmente, il problema principale sorge con le chat di WhatsApp.

In questa piccola app infatti si possono ritrovare le nostre chat più importanti, siano esse di lavoro o legate a particolari ricordi di persone che magari non ci sono più. Come fare quindi per preservare questi dati durante il passaggio da un device Android a uno Apple? La risposta è Wondershare MobileTrans, il software che permette di passare facilmente un backup presente su Google Drive o sul smartphone Android direttamente sul nostro iPhone. Scopriamo insieme come funziona.

Come trasferire il backup di WhatsApp da Google Drive su iPhone tramite Wondershare MobileTrans

Come tutti ormai saprete, quando si cambia smartphone recuperare i propri dati, come ad esempio i messaggi su WhatsApp, è abbastanza facile se si mantiene un device con lo stesso sistema operativo. Basta solamente inserire il medesimo account – Android o Apple – sul cellulare e ripristinare i dati al primo avvio dell’applicazione. Questo procedimento ci farà recuperare tutte le chat salvate precedentemente.

Tuttavia, se il nuovo dispositivo non ha lo stesso sistema operativo, il procedimento sarà più lungo e farraginoso. Proprio per evitare certi giri immensi, che in alcuni casi potrebbero danneggiare il file in questione, facendoci così perdere tutti i dati, ecco che in nostro soccorso arriva Wondershare MobileTrans, il software per Windows e macOS che ci renderà la vita più semplice. Vediamo insieme come funziona.

Per prima cosa sarà necessario scaricare il software dal sito ufficiale. Una volta fatto ciò vi basterà solamente installare Wondershare MobileTrans – Trasferimento WhatsApp sul vostro PC e avviarlo. Ora collegate al PC i vostri device, il vecchio smartphone Android e il nuovo iPhone 13, e dalla schermata principale del programma cliccate su “ Trasferimento WhatsApp ” e successivamente su WhatsApp > Trasferisci Messaggi WhatsApp .

Attendete che i dispositivi vengano rilevati. Una volta fatto dovrebbero comparirvi nell’ordine dell’immagine sottostante. Se così non fosse cliccate sul tasto “ Flip ” indicato dalla freccia.

Fate dunque click sul tasto “ Start ” in basso a destra e attendete la fine del processo. In questo modo avrete trasferito tutti i messaggi di WhatsApp dal vostro vecchio Android ad iPhone.

Perché scegliere questo software?

Il motivo principale per il quale scegliere questo software è sicuramente la facilità d’utilizzo e la velocità con il quale vengono effettuate le operazioni. Utilizzando il solito processo di backup con il passaggio di dati da Google Drive a iCloud impiegherete più tempo. Senza contare che non tutti hanno le conoscenze specifiche per eseguire questi procedimenti, soprattutto quelli meno avvezzi alla tecnologia.

Insomma, in questo modo vi risparmierete un po’ di grane, senza contare che il procedimento può anche essere invertito nel caso in cui passiate da iOS ad Android. In più sono supportati anche altri device come iPad e tablet vari, ma anche altre applicazioni, come Line, Viber, Kik e Wechat. Insomma, un software veramente completo. Voi cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi nessuna news dall’universo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!