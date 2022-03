Trasferire WhatsApp da Android a iPhone nel 2022 | UltFone Transfer [FUNZIONA 100%]

Vi siete mai chiesti come trasferire Whatsapp da Android ad iPhone? Se vi siete posti il problema, avrete sicuramente notato che non è proprio così semplice. Ma UltFone Transfer potrebbe essere l’applicazione che fa al caso vostro!

Trasferire Whatsapp da Android ad iPhone non è così semplice. Infatti non basta scaricare l’app ed eseguire l’accesso per riuscire a recuperare tutte le chat. Ma come è possibile se esiste il sistema di back up automatico? Il problema è che negli smartphone Android il backup viene salvato in Google Drive, mentre su iPhone viene salvato in iCloud. Quindi non si possono trasferire le chat Whatsapp direttamente da uno smartphone Android ad iPhone. Fortunatamente ci sono delle applicazioni che vengono in nostro soccorso. Una delle più interessanti è UltFone Transfer, vediamo perché.

Cos’è UltFone Transfer?

Cambiare smartphone può essere un po’ tedioso a volte, specialmente se si passa da un sistema operativo Android ad iOS perché possono esserci problemi di incompatibilità. Un esempio molto sentito è il problema di trasferire le chat Whatsapp da Android ad iPhone. UltFone Transfer è un software molto potente che permette di trasferire le chat di Whatsapp e Whatsapp Business con una procedura semplice ed immediata.

Grazie a UltFone Transfer non rischierete di perdere nemmeno i file allegati come foto, video, audio e tutto il resto. Anche le chat di gruppo possono essere facilmente trasferite. Inoltre UltFone Transfer permette anche di fare un backup locale sul vostro PC delle chat per la massimo sicurezza e in caso si volesse ripristinare un vecchio backup è possibile farlo. Inoltre, essendo dei backup locali, la privacy è rispettata al 100%.

Il software supporta tutti i dispositivi dotati di iOS 9 o superiore e tutti i dispositivi Android 2.0 o superiore. Un ottimo range di compatibilità anche se acquistate un telefono usato. L’applicazione è disponibile per Windows 7 e successivi oppure per MacOS 10.15 o successivi. L’unica limitazione è il prezzo che però parte da 19,95 dollari ed è de tutto accessibile da tutti.

Come trasferire Whatsapp da Android ad iPhone

La procedura è davvero semplice e conta appena 7 passaggi. Vediamo come fare a trasferire Whatsapp da Android ad iPhone con UltFone Transfer:

Scarichiamo ed installiamo Ultfone WhatsApp Transfer sul PC. Selezioniamo il trasferimento Whatsapp. Collega entrambe le sorgenti, smartphone sorgente e iPhone di destinazione (accentando il collegamento come sicuro), al PC tramite cavo USB. Assicurarsi che le definizioni del telefono sorgente e del telefono di destinazione siano corrette, altrimenti sistemarle con l’apposito pulsante nella UI. Premere su Transfer. Verrà visualizzato un messaggio che dice “I dati di WhatsApp verranno sovrascritti. Sei sicuro di voler continuare?”. Accettiamo per proseguire, ma per sicurezza vi consigliamo di fare un back up ove fosse necessario. Ora dobbiamo preparare il backup. Per farlo entriamo in Whatsapp nel nostro smartphone Android, clicchiamo sui tre puntini il alto a destra > Impostazioni > Chat > Backup delle chat. Disattiviamo il backup automatico e clicchiamo su Esegui. Terminato il backup, torniamo su Ultfone WhatsApp Transfer e continuiamo per preparare i file da trasferire. Ora dobbiamo verificare il nostro numero di telefono, inserendo il codice che riceveremo. Continuiamo. Apriamo Whatsapp su iPhone, verifichiamo il numero ed entriamo. Saltiamo il passaggio per recuperare il backup iCloud. torniamo sull’applicazione nel PC e premiamo su Logged In. Se appare il messaggio, disattiviamo la funzione “Trova il mio iPhone”.

Semplicissimo vero? Questa è solo una delle varie funzionalità offerta da questa utile applicazione. Infatti potrete anche ripristinare un backup di altri social come LINE o WeChat. Vi lasciamo anche un video che mostra la procedura qui di seguito.

Conclusioni

Ora sapete come sfruttare UltFone Transfer per trasferire chat Whatsapp da Android ad iPhone. Un’operazione quasi impossibile senza l’aiuto di una applicazione dedicata. Se siete interessati ad altri servizi come UltFone iOS Location Changer per modificare il localizzazione del vostro dispositivo, date un’occhiata ai numerosi prodotti disponibili. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!