Tenorshare ReiBoot: come riparare i bug di installazione di iOS 15

Quest’oggi andremo a vedere come si possono riparare i vari bug dovuti all’installazione di iOS 15 grazie a Tenorshare ReiBoot

Le nuove versioni di sistemi operativi si sa, non sono mai prive di bug ed errori dovuti magari a una scrittura del codice non propriamente adeguata. Possono sorgere sempre imprevisti che vanno ad inficiare sull’esperienza dell’utente, creando spesso più problemi di quanti non se ne possano immaginare. Altre volte invece, sebbene non sembra esserci nessun problema di fondo, ecco il solito imprevisto a guastarci la giornata.

Ma come fare se questo problema riguarda proprio la fase di aggiornamento del nostro smartphone? Beh, in alcuni casi le soluzioni sono abbastanza semplici, in altri invece occorre una “mano” esterna. Scopriamo quindi come riparare i vari bug che possono affliggere l’installazione di un sistema operativo, in particolare iOS 15, per i casi più comuni oppure utilizzando Tenorshare ReiBoot.

Perché bisogna aggiornare il sistema operativo? – Come riparare i bug di installazione di iOS 15 con Tenorshare ReiBoot

Se è vero quanto detto prima, ovvero che le nuove versioni dei sistemi operativi possono creare degli errori, perché bisogna aggiornarli? L’aggiornamento è sempre un fattore di sicurezza in più e inoltre serve a sistemare vari bug che affliggono lo stesso sistema. Ogni aggiornamento infatti apporta nuovi parametri di sicurezza andando a modificare alcuni elementi nel codice del tutto sconosciuti alla maggior parte degli utenti.

Con l’update si ricevono quindi delle modifiche che non solo servono a rendere più sicuro il device che utilizziamo, ma correggono anche i precedenti bug. È vero, alcune volte si sistemano alcune falle e se ne presentano altre, tuttavia questo non è un buon motivo per non aggiornare il dispositivo. Se proprio volete evitare di incorrere in questi problemi, allora potrete tranquillamente aspettare qualche settimana e poi aggiornare. Le versioni rilasciate al pubblico tuttavia sono già state precedentemente testate, in maniera piuttosto ampia, e quindi risultano abbastanza sicure.

In alcuni casi però si possono avere dei problemi riguardanti questa fase molto importante. Uno dei principali è dovuto all’obsolescenza del nostro dispositivo. Dobbiamo quindi informarci se il device è supportato e se il nuovo sistema operativo può essere installato tranquillamente. Questo però non è l’unico inconveniente e nel prossimi paragrafi andremo ad analizzare ogni caso. Di seguito invece vi lasciamo l’immagine con i device che supportano iOS 15.

4 problemi comuni durante l’aggiornamento – Come riparare i bug di installazione di iOS 15 con Tenorshare ReiBoot

Durante la fase di aggiornamento, la compatibilità del device non è l’unico fattore da tenere in considerazione. Vi sono infatti altri 4 problemi comuni che potrete riscontrare. Questi sono:

spazio di archiviazione insufficiente per l’installazione

connessione ad una rete instabile o debole

poca carica della batteria per completare l’operazione

il device non è in grado di verificare l’aggiornamento

Vediamo adesso come risolvere ognuno di questi passo dopo passo.

Assicurarsi uno spazio di archiviazione sufficiente

Uno dei principali problemi che affligge quasi ogni dispositivo è sicuramente il poco spazio di archiviazione. Ogni giorno infatti registriamo, scattiamo o riceviamo video e foto che a lungo andare potrebbero andare a intasare lo storage del dispositivo. Il loro peso a volte non è indifferente e spesso ci ritroveremo con una marea di elementi multimediali da dover eliminare per recuperare lo spazio necessario.

Per assicurarci di avere abbastanza spazio di archiviazione non dovremo far altro che andare a “Impostazioni” sul nostro telefonino. Dopodiché dovremo proseguire su “Generale” e infine su “Archiviazione iPhone”. Qui potremo avere un quadro generale dello spazio, suddiviso fra quello utilizzato e di quello ancora libero. Per effettuare l’aggiornamento ci basteranno 3 GB liberi.

Connettersi ad una rete stabile

Un altro problema che ci fa sorgere il dubbio sul perché l’iPhone non si aggiorna a iOS 15 è sicuramente l’assenza di una rete stabile. Utilizzare una rete mobile o una connessione hotspot non è il massimo in fatto di stabilità. Inoltre il download richiede vari GB e se nella nostra offerta non ce ne sono abbastanza, potremo ritrovarci in poco tempo a dover pagare un sovrapprezzo per poter navigare tranquillamente ovunque ci troviamo.

Utilizzate quindi sempre una rete Wi-Fi. Quella di casa vostra o quella di un amico saranno perfette per questa operazione. Ricordatevi però di non esser troppo distanti dal modem e assicuratevi che non vi siano muri di mezzo. In questi casi non si ha un segnale abbastanza forte e spesso lo si potrebbe addirittura perdere.

Avere una carica della batteria sufficiente

Aggiornare questi device richiede sempre una quantità di energia consistente. Una carica non ottimale potrebbe impedire al nostro dispositivo di verificare la presenza di aggiornamenti e ne potrebbe bloccare l’installazione. Per evitare questo problema vi basterà eseguire l’operazione con il device completamente carico oppure mentre e in fase di ricarica collegato a una presa.

Aggiornare il dispositivo tramite iTunes

L’ultimo fra i problemi più comuni è l’incapacità del dispositivo di verificare l’aggiornamento. Questo può essere facilmente risolto tentando l’aggiornamento da un computer tramite iTunes. Un aggiornamento eseguito in questo modo è molto più sicuro e affidabile rispetto all’esecuzione diretta dell’aggiornamento. Vi basterà seguire questi step per completare il processo:

assicuratevi di avere l’ultima versione di iTunes installata sul computer

collegate il vostro dispositivo al PC tramite cavo USB e avviate iTunes

consentite ad iTunes di rilevare e riconoscere il dispositivo

selezionate quest’ultimo e accedete alla pagina “Riepilogo”

fate clic su “Verifica Aggiornamenti”

a questo punto si aprirà una finestra pop-up che vi chiederà di scaricare il sistema operativo più recente sul vostro dispositivo. Selezionate “Scarica e Aggiorna” per installare iOS 15 sul vostro iPhone

Come riparare i bug di installazione di iOS 15 con Tenorshare ReiBoot

Dopo l’aggiornamento tuttavia possono verificarsi nuovi bug dovuti a un difetto nell’iOS originale, come ad esempio la mancata riproduzione dei video in streaming su Safari o il device bloccato nella schermata di sblocco. In questo caso il nostro consiglio è quello di utilizzare un software terzo come Tenorshare ReiBoot per riparare il vostro sistema operativo. Utilizzando questo software infatti avrete alte probabilità di risolvere il problema in men che non si dica.

La funzione “Correggi tutti i problemi del sistema iOS” di ReiBoot consente di ripristinare istantaneamente il sistema operativo e di eliminare qualsiasi difetto legato a quest’ultimo. Vediamo di seguito come riparare i bug di iOS 15 con Tenorshare ReiBoot seguendo questi semplici passi.

Collegatevi alla pagina ufficiale, scaricate e installate Tenorshare ReiBoot e collegate il vostro iPhone al PC. Quando il dispositivo viene riconosciuto selezionate “Ripara Sistema Operativo” dal menù principale. Dall’interfaccia che si aprirà successivamente selezionate “Correggi Ora” e fate avanti. Premete “Download” per scaricare il pacchetto firmware iOS. Sfogliate il percorso desiderato e premete “Download“. Al termine del processo cliccate su “Ripara Ora” per riparare il sistema operativo. Il processo potrebbe richiedere molto tempo, quindi abbiate pazienza. Successivamente potrete aggiornare il vostro iPhone a iOS 15 con successo.

Attenzione però, i passaggi descritti qui sopra sono validi solo per la versione ufficiale di iOS 15. Quindi se avete dei problemi o dei bug relativi all’installazione di iOS 15, un modo efficiente per riparare il sistema operativo è sicuramente Tenorshare ReiBoot in quanto può funzionare per diversi scenari e ha un’alta probabilità di successo. Vi ricordiamo che il software è disponibile sia per Windows che per macOS dalla versione 10.9 in poi, tuttavia solo i primi utilizzi saranno gratuiti. Voi cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori guide riguardanti l’universo mobile e non solo, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!