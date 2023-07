Sbloccare telefono Android se avete dimenticato il PIN

Vi è mai capitato di non ricordare più il PIN per sbloccare il vostro telefono Android? Può essere un bel problema. Ecco quindi che vi diamo una soluzione

Quando si tratta di utilizzare un telefono Android, il PIN è spesso uno dei metodi di sicurezza più comuni per proteggere i nostri dispositivi e le informazioni personali che contengono. Tuttavia, può capitare di dimenticare il PIN e ritrovarsi con un telefono bloccato. Fortunatamente, ci sono delle soluzioni che è possibile adottare per sbloccare un telefono Android dimenticato il PIN.

Sbloccare telefono Android il PIN: tante soluzioni

Una delle prime opzioni da esplorare è utilizzare la funzionalità “Recupero account” di Google. Questo metodo richiede l’utilizzo dell’account Google associato al telefono. Dopo diversi tentativi falliti di inserire il PIN, il telefono dovrebbe mostrare l’opzione “Recupero account” o “Password dimenticata”. Toccando questa opzione, sarà possibile accedere all’account Google e reimpostare il PIN. Ma forse è ancora più complicato ricordare la password dell’account Google che il PIN del telefono.

Un’altra soluzione possibile è utilizzare i comandi di ripristino di fabbrica del telefono. Quale modo migliore di risolvere il problema facendo dimenticare il PIN anche al vostro telefono? Questo metodo cancella tutti i dati presenti sul dispositivo (compreso il PIN), quindi è importante assicurarsi di avere un backup recente delle informazioni importanti. Per avviare il ripristino di fabbrica, è necessario spegnere il telefono e quindi tenere premuti contemporaneamente i pulsanti di accensione e di riduzione del volume (la combinazione potrebbe variare a seconda del modello). Sarà quindi possibile navigare nel menu di ripristino e selezionare l’opzione “Wipe data/factory reset” o una simile.

In alternativa, è possibile utilizzare strumenti di sblocco di terze parti. Ci sono diverse applicazioni e software disponibili che possono aiutare a sbloccare un telefono Android dimenticato il PIN. Di questi strumenti il web è piano, quindi è importante scegliere uno in modo corretto. Oggi vi consigliamo Tenorshare 4uKey per Android.

Tenorshare 4uKey per Android contro l’amnesia

Questo strumento offre una serie di funzionalità potenti per sbloccare e rimuovere le restrizioni di sicurezza da un telefono Android, per esempio quando si è dimenticato il PIN. È infatti in grado di rimuovere password, PIN, pattern lock, impronte digitali e riconoscimento facciale, consentendo agli utenti di accedere nuovamente ai loro dispositivi. Inoltre, può bypassare l’FRP (Factory Reset Protection) di Samsung, Xiaomi e Redmi senza richiedere una password o un account Google. Con un semplice clic, è possibile rimuovere il blocco dello schermo da numerosi dispositivi. Per i dispositivi Samsung in particolare, c’è la possibilità di essere sbloccati senza perdita di dati (disponibile solo per Windows). Questo strumento è altamente compatibile, supportando oltre 6000 dispositivi Android con un’ampia gamma di versioni del sistema operativo Android fino ad Android 13.

Utilizzarlo è semplicissimo. Basta scaricare ed installare il software, collegare il telefono bloccato e cliccare su “Rimuovi Blocco Schermo”. Poi clicchiamo su “Avvio”. Il processo impiega pochi minuti e rimuove completamente il blocco nello schermo. Consigliamo in ogni caso di fare backup frequenti del telefono in modo da non rischiare di perdere i dati durante la procedura di rimozione del PIN. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!