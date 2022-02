Come sbloccare il passcode di iPhone: 3 metodi

In questo articolo vedremo come sbloccare il passcode di iPhone con diversi metodi per aiutarvi a scegliere il più adatto a voi

Ci rivolgiamo soprattutto agli utenti più sbadati con questa mini-guida. Ma anche alle persone che hanno dimenticato la password per sbloccare il proprio iPhone perché magari non l’hanno usato per diverso tempo. Si tratta di una situazione comune quando magari si cambia telefono, ma per qualche motivo si decide di riaccendere quello vecchio. Vi spiegheremo quindi come sbloccare il passcode di iPhone con 3 metodi diversi.

Come sbloccare il passcode di iPhone con “Trova il mio iPhone”

Una delle funzionalità più apprezzate di iPhone in ambito sicurezza è sicuramente “Trova il mio iPhone”. Come suggerisce il nome, “Trova il mio iPhone” permette di rintracciare la posizione del proprio smartphone – se possibile – all’interno della mappa. In questo modo possiamo facilmente recuperarlo quando lo perdiamo o peggio se viene rubato. Ma questa funzionalità può fare molto di più. Infatti “Trova il mio iPhone” permette anche di re-inizializzare il proprio dispositivo da remoto, in modo da rendere impossibile per chiunque accedere ai dati in esso contenuti.

Tuttavia questa funzionalità può essere anche utile per sbloccare il passcode di iPhone, avendolo proprio sopra il tavolo. Basterà entrare nel sito web di iCloud e accedere con il proprio account Apple. Ora possiamo accedere alla funzione “Trova il mio iPhone”, con l’icona del radar. Dall’elenco dei dispositivi disponibili, possiamo ora selezionare il dispositivo da sbloccare. Basterà selezionare l’opzione “Cancella” e seguire la procedura guidata. L’iPhone verrà resettato non appena verrà collegato alla rete. Ovviamente perderete tutti i dati contenuti nel telefono, quindi assicuratevi di aver un back up delle informazioni più importanti.

Come sbloccare il passcode di iPhone con iTunes

Un’altra opzione per evitare di utilizzare iCloud, è quella di passare attraverso iTunes. Basterà infatti collegare il proprio telefono ad un PC, senza necessità di avere connessione ad internet. Per sbloccare il passcode di iPhone con iTunes bisogna prima di tutto mettere il telefono in modalità di riprestino. Il modo varia a seconda del modello. Per i modelli successivi ad iPhone 8 si parte con il telefono scollegato dal PC. Poi si tengono premuti il ​​pulsante Volume e il pulsante laterale. Trascina il cursore per spegnere il telefono. Tenendo premuto il pulsante laterale, si deve collegare l’iPhone al PC e dovremmo riuscire ad entrare in modalità provvisoria.

Ora possiamo avviare iTunes e selezionare l’iPhone da sbloccare. Apparirà un messaggio che chiede se vogliamo ripristinare o aggiornare il dispositivo. A questo punto il dispositivo viene resettato. Grazie ad iTunes però è possibili anche eseguire un back up e poi ripristinarlo in modo da non perdere i dati.

Come sbloccare il passcode di iPhone con app di terze parti

Sono disponibili anche molte app di terze parti per sbloccare il passcode di iPhone. Una di queste è certamente AnyUnlock. L’app permette di sbloccare qualsiasi dispositivo basato su iOS, by-passando il codice numerico di accesso. La procedura è molto semplice e si può svolgere senza la necessità di connettersi alla rete. AnyUnlock eliminerà tutti i dati presenti nel dispositivo e aggiornerà iPhone all’ultima versione del sistema operativo.

Bisogna prima di tutto connettere il telefono al PC. Dopo aver scaricato e avviato l’app, disponibile sia per Windows che per Mac, si può procedere selezionando l’opzione “Sblocca il Codice dello Schermo“. Ora dobbiamo selezionare il firmware corretto per il modello di iPhone da sbloccare. Ora cliccando su “Sblocca ora” possiamo dare inizio alla procedura di sblocco. I progressi verranno mostrati in tempo reale sullo schermo e a procedura completa verrà visualizzato un messaggio sullo schermo. Ora potete cominciare ad utilizzare il vostro iPhone come se fosse appena comprato.

Conclusioni

Ora conoscete 3 metodi per sbloccare il passcode di iPhone. Tutti e tre prevedono di eliminare i dati dal telefono, quindi assicuratevi di avere un back up se ci sono delle informazioni importanti. La procedura con iCloud richiede una connessione ad internet, mentre quella con l’app AnyUnlock è sicuramente la più semplice. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!