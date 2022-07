Come proteggere il tuo iPhone dai programmi malware

Pensate di aver comprato un iPhone di essere al sicuro dai malware? Non è così

Grazie alla pandemia del COVID-19, c’è stato un netto aumento delle opportunità di “smart working” ovvero, il lavoro da casa. Quindi, ci sono tante persone che lavorano da dispositivi con meno sicurezza rispetto ai dispositivi trovati nella maggior parte degli uffici. Quindi, anche il rischio degli attacchi da parte degli hacker è aumentato visto che tante persone sono online senza una protezione adatta.

Questo rischio non colpisce solamente i computer, ma anche i dispositivi mobili come i cellulari. Incluso i cellulari iPhone. Ci sono tanti tipi di programmi spia che colpiscono gli iPhone e con questi programmi, un hacker potrebbe prendere il controllo del tuo cellulare senza che tu lo sappia. Infatti, abbiamo anche noi un articolo sulle app per spiare iPhone. In questo articolo, ti forniamo quello che devi sapere per mantenere la sicurezza del tuo iPhone.

I migliori modi per proteggere il tuo iPhone dai malware

Visto che, secondo un articolo scritto da CNET, i telefoni iPhone sono vulnerabili agli attacchi appena vengono comprati e accesi, probabilmente sei impaziente di imparare come proteggere il tuo dispositivo. La prima cosa che devi sapere è che diversi programmi cercano di prendere controllo del tuo cellulare fingendo che ci sia già un virus presente. Quindi, devi saper riconoscere quanto un avviso è vero e quando uno è falso.

Usa gli “ad blocker”

Gli ad blocker aiutano a proteggere il tuo iPhone dai malware perché bloccano le pubblicità prima che si possano caricare. La maggior parte delle promozioni online sono create in maniera che cliccandole, guadagnano soldi. Un ad blocker le blocca e quindi non ti possono dare fastidio. Non solo bloccano le promozioni fastidiose, ma evitano che le promozioni dannose possono causarti dei problemi. Visto che questa tattica viene usata spesso dagli hacker, aver un ad blocker potrebbe risparmiarti di dover risolvere dei problemi.

Le finestre “pop-up” per esempio, sono spesso usate dagli hacker e possono prendere forma di annunci, avvisi, ecc. A volte, queste finestre possono essere in realtà create dagli hacker per prendere i tuoi dati.

Ci sono ad blocker per ogni budget da quelli gratis a quelli a pagamento, quindi hai tante opzioni a tua disposizione.

Stare attento agli attacchi di phishing

Gli attacchi di phishing sono creati per ingannarti e convincerti a dare i tuoi dati senza opporre resistenza. Secondo Sky News, possono anche essere sotto forma di applicazioni che, a vista, sembrano affidabili.

Il miglior modo per proteggere il tuo iPhone da questi attacchi è stare attento ai rischi di questi programmi. Quindi, devi stare attento a quello che clicchi e quello che scarichi. Anche un programma anti-virus o anti-malware di altissimo livello potrebbe non essere abbastanza per mantenere la tua sicurezza in questi casi visto che, solitamente, questi attacchi non sono spontanei. Sono scattati da una cosa che fai tu di tua volontà, anche se non inconsapevolmente al rischio.

Usare sempre una rete Wi-Fi sicura

Per proteggere il tuo iPhone dai programmi malware, devi sempre usare una rete Wi-Fi sicura. Una rete sicura è molto più difficile da hackerare visto che sono protette da password e hanno più protezione rispetto alle reti pubbliche. Quindi, i tuoi dati e le tue app hanno un po’ di protezione. Nonostante queste protezioni, non dovresti salvare i tuoi dati personali nelle tue app, specialmente non in quelle che non sono criptate.

Un altro modo per proteggere il tuo iPhone dai malware se usi una connessione Wi-Fi pubblica è usare una VPN, ovvero una rete privata virtuale. Queste reti trasformano una rete pubblica in una privata per il tuo dispositivo. Quindi, se non puoi fare a meno di usare una rete Wi-Fi gratis e pubblica, una VPN potrebbe proteggerti. Ci sono VPN gratis e a pagamento, quindi, sono fortemente consigliati.

Tenere aggiornato il tuo software

Secondo Il Giornale, gli hacker approfittano di software obsoleto per entrare negli iPhone. Ogni aggiornamento al sistema operativo assicura che il tuo telefono ha tutti gli ultimi aggiornamenti. Apple testa continuamente il suo sistema e le sue app per trovare dei punti deboli che possono essere sfruttati dagli hacker. Se un punto debole viene trovato, un aggiornamento viene creato per rafforzarlo. Quindi, se ti viene una notifica che il tuo telefono ha un aggiornamento disponibile, scaricalo.

Rivedere i permessi delle tue app

Una delle precauzioni più semplici e importanti che puoi prendere per proteggere il tuo iPhone è di rivedere i permessi delle tue app regolarmente. Devi essere sempre consapevole di quello che possono o non possono fare per evitare sorprese. E devi essere sempre attento a messaggi e email che provengono da persone che non conosci e messaggi che contengono link, sia quelli che provengono dai tuoi contatti che quelli che provengono da persone che non conosci. Non cliccare direttamente sui link che non riconosci, invece usa il software di sicurezza del tuo iPhone per assicurarti che se un link è potenzialmente dannoso non avrà la possibilità di entrare nel tuo dispositivo.

Conclusione

Nonostante il fatto che gli iPhone sono abbastanza sicuri come telefoni, gli hacker sono sempre a un passo avanti. Quindi, devi stare molto attento a quello che fai per assicurarti che non diventi vittima di attacchi di malware o programmi di spia. Abbiamo cercato di darti qualche spunto per mantenere la tua sicurezza. Ma puoi comunque contare sugli articoli dettagliati di CellTrackingApps.com per essere sempre informato su come proteggere i tuoi dispositivi.