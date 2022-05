PassFab iPhone Unlocker: cosa fare se non ricordo il codice iPhone?

VVi è mai capitato di non ricordare il codice di sblocco del vostro iPhone? Può essere un bel problema, ma PassFab iPhone Unlocker risolverà i nostri problemi!

Mi è capitato a volte di chiedermi “Non ricordo il codice iPhone, ora che faccio?“. In effetti può essere un bel problema da risolvere. Praticamente tutta la nostra vita professionale e personale è bloccata all’interno del nostro telefono. Purtroppo è così: mail, telefonate, documenti sono tutti nel nostro telefono. Ma anche chat, foto e video. Per non parlare dei social di cui ormai non possiamo più fare a meno! Vi immaginate dover rinunciare a tutto questo? Certo possiamo cambiare telefono, ma diciamo che non è la soluzione più economicamente sostenibile. In effetti è più facile scordarsi il codice di un iPhone nuovo di zecca piuttosto che uno che possediamo da anni.

Ma per fortuna abbiamo la soluzione su come sbloccare il telefono se non ti ricordi la password e si chiama PassFab iPhone Unlocker. Si tratta di un applicazione molto semplice da utilizzare per poter sbloccare il proprio telefono se vi state chiedendo disperati “Non non mi ricordo il codice iPhone, che cosa posso fare?

PassFab iPhone Unlocker: come risolvere se non ricordo codice iPhone

Il codice è necessario per proteggere i nostri dati, ma può diventare un’arma a doppio taglio se non ricordo il codice sblocco iPhone. Fortunatamente abbiamo una soluzione molto efficace.

Prima di tutto possiamo dire che PassFab iPhone Unlocker ha un’interfaccia grafica molto curata. Minimale e accattivante permette di utilizzare le varie funzionalità in modo davvero intuitivo. Noi chiaramente siamo interessati alla possibilità di rimuovere la password di sblocco. Ma ci sono tante altre funzionalità molto interessanti.

Vediamo come funziona PassFab iPhone Unlocker:

Scaricare ed installare PassFab iPhone Unlocker ed avviarlo. Selezionare la funzionalità “Sblocca Codice Schermo”.

Connettere l’iPhone con il PC tramite USB e cliccare su “Avvia”.

Cliccare su download per scaricare il firmware necessario.

Dopo che il download sarà completato, possiamo procedere con “Avvia Sblocco”.

L’applicazione farà tutto in automatico, basterà attendere. Una volta rimosso il codice basterà premere su “Fatto” per concludere.

Il funzionamento è ottimo e garantito. Potrete di nuovo accedere al vostro iPhone senza ricordare più il codice di accesso. Non pensavate sarebbe stato così facile vero?

Attenzione però l’operazione rimuoverà i dati dal telefono e lo aggiornerà all’ultima versione. Comunque sarà difficile accedervi se non avete più il codice di accesso, quindi non è un grossissimo problema. Il consiglio che vi diamo è quello di eseguire dei backup periodici dei vostri dati in modo da non metterli a rischio in caso vi dimentichiate il codice di accesso.

Conclusioni

Per tutti coloro che sono un po’ più smemorati o sbadati, PassFab iPhone Unlocker è un’applicazione perfetta per sbloccare il proprio iPhone in modo semplice e rapido. Non preoccupatevi di non saperla utilizzare! Sarà davvero sufficiente seguire i pochi passaggi qui descritti e nulla più! Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!