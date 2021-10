Mobile gaming, un settore in costante espansione

Nell’era degli smartphone, il gaming online è un settore in enorme crescita, che ha raggiunto il suo nuovo boom

Gli smartphone sono sicuramente il dispositivo maggiormente utilizzato a livello globale per accedere ad internet, grazie principalmente alla maggiore accessibilità a livello di prezzi rispetto ai PC e tablet, che da diversi anni a questa parte ha contribuito ad una diffusione massiva di questi dispositivi.

Sono moltissimi infatti i modelli di smartphone che ad oggi possono essere acquistati a meno di un paio di centinaia di euro, e questa accessibilità stimola non soltanto l’industria di produzione dei dispositivi, ma anche il settore dei software e App developer, che grazie alle sempre migliori prestazioni possono sbizzarrirsi per aumentare le funzionalità, e rendere questi dispositivi sempre più utili.

Nell’era degli smartphone, il gaming online è un settore in enorme crescita, che ha raggiunto il suo nuovo boom, dopo che anni or sono riguardava soltanto videogiochi per PC. La Nintendo, attraverso il Game Boy e varianti, ha dominato il mercato dei giochi portatili a lungo, fino a quando l’iPhone e vari smartphone Android hanno raggiunto livelli sempre maggiori, soppiantando il colosso giapponese dalla posizione di leader mondiale di giochi portatili.

In considerazione del fatto che due terzi della popolazione mondiale possiedono e utilizzano smartphone per accedere a internet, non ci deve sorprendere che la maggior parte dei giochi in versione mobile richieda una connessione, per facilitare le opzioni multi-player, e anche per agevolare acquisti in-app, oltre che per esposizione ad annunci pubblicitari (una delle maggiori forme di guadagno per molti sviluppatori).

Si stima che l’industria dei giochi su mobile abbia generato profitti a livello globale pari all’incredibile cifra di 85 miliardi di dollari a fine del 2020, pari a più del doppio degli introiti delle sale cinematografiche, e quattro volte maggiore dei volumi delle industrie discografiche.

Mobile gaming, il futuro dei videogiochi?

Gli smartphone ottengono di giorno in giorno specifiche più simili a quelle dei computer per essere in grado di eseguire operazioni sempre più elaborate, e poter reggere una sempre maggiore capacità grafica per dei giochi di qualità superiore.

Le tipologie di videogiochi sono svariate, e l’offerta è in costante aumento. Grazie alle incredibili capacità grafiche degli smartphone, si spazia dai giochi di ruolo a tema medievale, da giocare sia in single-player che in multi-player, a giochi di strategia di vario genere, fino a spara-tutto in prima, o terza persona, come nel caso del popolarissimo Fortnite, senza dimenticare ovviamente la categoria delle video-simulazioni di guida e di vari sport, con nuove uscite a cadenza annuale.

Per la maggior parte dei produttori di videogiochi, il lancio di un nuovo titolo di un videogioco per una consolle o per PC, significa sviluppare una variante anche per dispositivi mobile, onde evitare di precludersi la fetta di mercato probabilmente più sostanziosa.

Un’altra delle categorie di maggior successo nell’ambito di gaming per dispositivi mobile è sicuramente il poker online. L’effetto network delle piattaforme principali ha consentito di espandere l’offerta di intrattenimento che va oltre il gioco tradizionale, mantenendo in linea di massima gli stessi principi e le stesse le stesse regole del poker, includendo allo stesso tempo nuove varianti più rapide e coinvolgenti.

Altri titoli che vanno a ruba e che grazie alla loro semplicità sono sempre in cima alle classifiche dei giochi mobile più scaricati e popolari, sono gli arcade game semplici come Fruit Ninja, o i puzzle-game come Candy Crush e Angry Birds, che senza eccessivi espedienti grafici, ma con un design accattivante e un sistema di gioco che riesce a coinvolgere una vasta gamma di generazioni continuano ad essere successi globali sin dalle loro prime edizioni.

Il mondo dei giochi su dispositivi mobile si è evoluto ad un ritmo incredibile negli ultimi 10 anni e non c’è dubbio che si tratti di un settore ad enorme potenziale di crescita. Con i progressi della realtà aumentata e della realtà virtuale i prossimi step saranno sicuramente entusiasmanti, e già ad oggi, stiamo assistendo a un cambiamento costante del settore gaming su dispositivi mobile passando attraverso continue innovazioni e aggiornamenti, che si alternano ad un ritmo più veloce che mai.