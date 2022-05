Mirroring smartphone: come trasmettere lo schermo dello smartphone su PC

Fare il mirroring dello smartphone può essere molto utile in diverse situazioni. Vediamo come come trasmettere lo schermo dello smartphone su PC in questa mini-guida

Ormai gli smartphone sono dei piccoli PC a tutti gli effetti. Possiamo navigare in internet, modificare documenti, editare immagini e video, guardare serie TV e film oppure giocare. L’unico limite in pratica è la dimensione dello schermo. Infatti se alcune applicazioni sono facilmente fruibili sullo smartphone, come social network e messaggistica, la maggior parte di queste sono invece difficili da gestire su uno schermo di poco più di 6 pollici (nel caso migliore).

Per godersi un bel gioco o un film, la cosa migliore è avere un ampio schermo a disposizione. La stessa vale anche per la gestione dei documenti o l’editing di foto e video. Un’interfaccia grafica riscalata infatti garantisce un maggior comfort e una precisione elevata nei comandi. Se siete appassionati di gaming oppure serie TV, vi chiederete sicuramente come trasmettere lo schermo dello smartphone su PC. Questa azione è anche detta mirroring dello schermo e in questo articolo vi spiegheremo come eseguirlo.

Come trasmettere lo schermo dello smartphone su PC | Mirroring tramite funzionalità integrate

Molti smartphone Android danno la possibilità di trasmettere lo schermo ad un dispositivo dotato di tecnologia Chromecast, Miracast o FireTV. Farlo è semplicissimo. Si può accedere alla funzionalità dal menù a tendina, premendo il pulsante appropriato oppure all’interno delle Impostazioni dalla scheda Connessione dispositivo > MirrorShare o Proiezione wireless o simili.

Tuttavia ci sono vari limiti a questa soluzione. Per prima, dato che verrà utilizzare una tecnologia wireless, ci potrebbe essere un lag tra lo schermo reale dello smartphone e quello proiettato. Questo problema può essere trascurato se si guardano dei video passivamente, ma non se si vuole utilizzare lo smartphone in modo attivo come quando si gioca. Inoltre non c’è la possibilità connettere mouse e tastiere per semplificare l’utilizzo di applicazioni office o videogiochi.

Come trasmettere lo schermo dello smartphone su PC | Tenorshare Phone Mirror

Esistono delle applicazioni dedicate per il mirroring dello schermo. Il nostro consiglio ricade su Tenorshare Phone Mirror, una applicazione gratuita che implementa il mirroring dello schermo di uno smartphone Android in modo semplice e ricco. Prima di tutto la connessione tra smartphone e PC avviene tramite cavo USB il che significa una connessione più stabile e veloce, con un lag ridotto al minimo ed in grado di gestire anche risoluzioni elevate. Ma come trasmettere lo schermo dello smartphone su PC? Dopo aver abilitato il debug USB sul nostro smartphone e installato il software, possiamo connettere i due dispositivi tramite USB. Avviando l’applicazione possiamo avviare il mirroring con il pulsante 2.

Si aprirà quindi una finestra con lo schermo del nostro smartphone duplicato. Dal menù superiore possiamo gestirlo come una normale finestra del desktop quindi possiamo nasconderla, ridimensionarla, fissarla in primo piano sul desktop e molto altro! La barra degli strumenti a destra invece permette di acquisire screenshot, registrare lo schermo e bloccare il dispositivo. Ovviamente possiamo utilizzare mouse e tastiera per interagire con il nostro schermo virtuale.

Perché scegliere Tenorshare Phone Mirror?

Prima di tutto perchè è compatibile con tantissimi smartphone e PC diversi. Inoltre la connessione via cavo è molto più affidabile di quella wireless. Abbiamo poi una serie di funzionalità aggiuntive che le funzionalità integrate in Android non offrono come la possibilità di usare mouse e tastiera per controllare lo smartphone, una vera comodità in certi scenari! E poi possiamo registrare lo schermo e prendere screenshot in modo semplicissimo! Insomma Tenorshare Phone Mirror è un’app completa e ricca di funzionalità. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!