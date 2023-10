MagFone iOS System Recovery: risolvere il problema dello schermo nero su iPhone

Siete spaventati per via del problema dello schermo nero sul vostro iPhone? Con MagFone iOS System Recovery potrete risolverlo senza problemi!

Una schermata nera su un iPhone può derivare da vari fattori, tra cui problemi di alimentazione, malfunzionamenti del software o danni hardware. Nella maggior parte dei casi però si tratta di errori software che possono essere facilmente risolti con l’aiuto di un software adatto come MagFone iOS System Recovery.

Come dicevamo, una schermata nera su un iPhone può essere causata da diversi motivi. Prima di allarmarci proviamo a capire le cause per aiutarvi a risolvere il problema. Uno dei motivi più comuni è un’interruzione improvvisa dell’alimentazione. Se la batteria del dispositivo è completamente esaurita o si è verificato un problema con l’alimentazione, lo schermo ovviamente si spegnerà. Alle volte però non basta attaccare l’iPhone alla presa di ricarica, ma non vi allarmate! Basterà attendere qualche minuto in modo che la batteria accumuli un po’ di energia per poterlo riaccendere.

Un’altra causa comune potrebbe essere un malfunzionamento del software. Un’applicazione danneggiata o un aggiornamento del sistema operativo fallito potrebbero portare a un blocco del dispositivo e quindi ad un iPhone con lo schermo nero. Potrebbero anche sorgere problemi al firmware o di boot. In questo caso il vostro telefono si bloccherà per un tempo indefinito sulla schermata di accensione. Questo potrebbe essere causato da un problema software o hardware.

Nella maggior parte dei casi però si tratta di errori software che possono essere facilmente risolti, vediamo come!

MagFone iOS System Recovery: risolvere il problema dello schermo nero in pochi click

Il problema dello schermo nero su iPhone può mandare in ansia perché in sostanza blocca completamente il telefono e tutti i preziosi dati in esso contenuti. Ma grazie a questo software potremo tirare un sospiro di sollievo in pochi istanti. MagFone iOS System Recovery è un software che consente di riparare i dispositivi iOS che si sono bloccati o che non funzionano correttamente. Il software è compatibile con tutti i principali modelli di iPhone, iPad e iPod Touch e supporta una vasta gamma di problemi di sistema per esempio:

Boot loop , quando il dispositivo continua a riavviarsi all’infinito

, quando il dispositivo continua a riavviarsi all’infinito iPhone bloccato su logo Apple , quando il dispositivo visualizza il logo Apple, ma non riesce a proseguire oltre

, quando il dispositivo visualizza il logo Apple, ma non riesce a proseguire oltre iPhone bloccato in modalità di ripristino , quando il dispositivo è in modalità di ripristino e non è possibile uscirne

, quando il dispositivo è in modalità di ripristino e non è possibile uscirne iPhone bloccato in modalità DFU , quando il dispositivo entra in modalità DFU e non è possibile aggiornarlo o ripristinarlo.

, quando il dispositivo entra in modalità DFU e non è possibile aggiornarlo o ripristinarlo. iPhone non si accende , quando il dispositivo non dà proprio segni di vita.

, quando il dispositivo non dà proprio segni di vita. Downgrade a versione precedenti, quando riscontrare problemi con i più recenti aggiornati di sistema. Può essere molto utile per esempio per eseguire il downgrade di iOS 16 dalla versione iOS 17.

MagFone iOS System Recovery utilizza un processo di riparazione sicuro e affidabile, che non danneggia il dispositivo. Potrete quindi sbloccare il vostro iPhone da schermare nere, bianche, blue e loop di caricamento infiniti. Qualsiasi sia il problema, che sia dovuto ad un aggiornamento finito male o qualche applicazione o file danneggiati, il vostro iPhone potrà essere riparato con pochi click.

Un grosso vantaggio di questo software è la sua ampia compatibilità con molti dispositivi Apple. Partendo da iPhone 4 con iOS 7 per arrivare si recenti iPhone 15 con iOS 17. Ma ovviamente non mancano all’appello anche i vari modelli di iPad e iPod Touch. Il software è compatibile sia con PC Windows che Mac OS e le specifiche minime richieste sono facilmente soddisfabili da qualsiasi PC in circolazione. Il team di supporto è attivo 24/7 per aiutarvi in caso di necessità e potete contare su una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Ma certamente il principale punto a favore di questo software è la sua facilità d’uso. Vediamo come si utilizza per risolvere il problema dello schermo nero in pochi click.

Come funziona

La modalità Standard Repair vi permetterà di risolvere i problemi più semplici. Prima di tutto connettiamo l’iPhone al PC e avviamo il software. Per connettere il telefono al computer dovremo usare un cavo USB. Dopo aver scaricato e installo MagFone iOS System Recovery, potremo avviarlo e cliccare sul pulsante “Start”. Ora selezioniamo “Standard Repair”. Attenzione a non scegliere la modalità “Deep Repair” altrimenti rischiate di perdere i vostri dati.

Per avviare lo Standard Repair, dovrete mettere il vostro dispositivo in modalità recovery o DFU. Per farlo, dopo aver collegato al PC il telefono, premete e rilasciate il tasto volume su rapidamente, fate lo stesso con il tasto volume giù, ora tenete premuto il tasto laterale fino a quando non verrà visualizzata la schermate di ripristino. Queste istruzioni sono valide per i modelli più recenti, da iPhone 8 in sù. Se non riuscite ad entrare in modalità recovery, fatevi aiutare da MagFone iOS System Recovery con la funzionalità desiderata.

A questo punto, il software dovrebbe riconoscere il telefono. Controllate che sia tutto corretto molto attentamente e scaricate il firmware corrispondente. Quando il download del firmware sarà completato, potrete cliccare sul pulsante “Start” per cominciare la procedura di riparazione. Una volta che il processo sarà concluso, cliccate su “Finish”. Ecco fatto! Pochi semplici passaggi per completare la procedura.

Sicuramente questo software può essere molto utile per risolvere molti problemi software e firmware che possono affliggere il vostro iPhone! Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!