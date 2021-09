Le novità del mercato smartphone nell’autunno 2021

Mercato smartphone nell’autunno 2021, lanci importanti da parte di tutti i top player nonostante un anno già ricco di grandi innovazioni e nuove uscite

L’evoluzione nel mondo della telefonia non ha sosta e anche in questo autunno 2021 le novità e gli aggiornamenti continuano. Con i top player e i prodotti di fascia alta in primo piano, mentre i concorrenti

Grazie ai nuovi piani tariffari mobile ormai il 5G e i pacchetti giga illimitati diventano quasi un must, anche per via del crescente utilizzo dello smartphone per accedere a piattaforme come Netflix o Dazn oppure come strumento di condivisione video per social come Tik Tok.

La conseguenza è la richiesta di dispositivi sempre più performanti a livello di grafica del display e di fotocamera, per realizzare filmati e foto praticamente perfette.

iPhone 13 o iPhone 12S?

Apple finalmente lancerà il 24 di settembre iPhone 13, inizialmente preventivato per novembre 2020. Le dimensioni variano dai 5,4 pollici del mini ai 6,7 del Pro Max, ma le novità sostanziali non sono molte e questo modello secondo i rumor sarà semplicemente un “12S”. I tagli di memoria dovrebbero essere da 64GB a 512GB (solo per il Pro), mentre pare non essere pronta la rivoluzione della memoria da 1TB. A livello estetico, cambierà solo il notch, che verrà ridotto, mentre potrebbe tornare il Touch ID in abbinamento al Face ID.

I display però saranno tutti OLED e alcune indiscrezioni hanno anticipato che tutti i modelli avranno anche frequenza di aggiornamento a 120Hz e tecnologia LTPO.

Novità importanti si avranno inoltre sulla fotocamera: 48MP, nuovissimo obiettivo ultra-wide e messa fuoco automatica saranno le nuove carte vincenti di tutti gli aspiranti influencer.

Il costo? Oscillerà tra gli 839€ e i 1289€.

Pixel 6 e Pixel 6 Pro: la risposta di Google

Il lancio del nuovo smartphone della grande G dovrebbe avvenire il 19 ottobre, data suggerita da alcuni teaser che hanno comunque già svelato l’estetica del Pixel 6.

A livello visivo sono stati mostrati modelli color oro, bianco e arancione, ma a colpire è la fascia nera orizzontale sporgente che accoglie la fotocamera: un dettaglio esteticamente molto evidente che renderà lo smartphone inconfondibile, ma che andrà valutato a livello di comodità.

La rivoluzione però sarà nel nuovo sistema Android 12, definito “Material You”: l’interfaccia avrà un design animato, personalizzabile, con sezioni dall’estetica accattivante e una nuova funzionalità che avvisa ogni qual volta una app accede a fotocamera, microfono e dati personali. Uno sforzo in favore della tutela della privacy degli utenti assolutamente apprezzabile.

Grande attesa anche per il Google Tensor, il primo chip sviluppato dalla società americana ora pronto dopo quattro anni di lavoro.

Il prezzo dovrebbe essere intorno ai 1000€.

Samsung anticipa tutti: già sul mercato il Galaxy Z Fold 3

Si parla già del suo successore, il 4, ma il mercato ha appena accolto questa bella novità di Samsung e sembra averlo fatto con buoni riscontri sulle vendite.

Il nuovo Galaxy Fold è più simile a un portatile in miniatura che uno smartphone e questo è uno dei suoi punti di forza: non dà l’idea di possedere due telefoni incernierati tra loro, ma un vero pieghevole a misura di cellulare.

Le prime impressioni sono state quindi positive e questa sembra la vera novità del mercato smartphone dell’autunno 2021, sebbene vi siano piccoli difetti come la durata della batteria di sole 8 ore, non un’altissima performance.

Purtroppo, molto elevato è invece il prezzo, che ad oggi supera i 1.800€ ed è sicuramente un grosso deterrente. Pare infatti che Samsung stia già progettando una versione Lite e un calo del costo di listino.

Huawei annuncia un lancio per il 21 ottobre

Il 21 ottobre a Vienna Huawei presenterà un nuovo smartphone, probabilmente il P50 e la rispettiva versione Pro, che hanno visto la luce finora solo in Cina.

I punti forti del P50 sono un touchscreen di buon livello, un display da 6,5 pollici a 90Hz e 256GB di memoria. Il P50 Pro è invece di 6,6 pollici, con display a 120Hz e memoria fino a 512GB. Il pezzo forte però è la fotocamera da ben 50 megapixel che permette a entrambi i modelli di scattare foto in HD con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di fare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel.

Il costo varierà dai 590€ a poco meno di 1000€.

Un anno ricco di sorprese

In generale, il 2021 si chiude quindi con lanci importanti e novità di tutto rispetto, sebbene si abbia la sensazione che per i top player i modelli di questo autunno siano smartphone di transizione verso le vere e proprie rivoluzioni che ci attenderanno forse nel 2022.