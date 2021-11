Le App utili che non devono assolutamente mancare sul tuo smartphone

Le App sono il cuore pulsante di ogni smartphone, perché ci permettono di sfruttare il nostro device in tutte le sue potenzialità

In media, tra App preinstallate e non, ogni persona ha sul proprio telefono cellulare una media di 80 applicazioni, la metà delle quali spesso non vengono utilizzate per mesi e mesi. Ormai ci sono applicazioni di ogni tipo, si va da quelle per le ricette di cucina a quelle per mantenersi in forma, arrivando perfino alle App verifica vincite gratis dei gratta e vinci. Oggi vi vogliamo consigliare alcune App veramente utili, che a nostro parere non devono mai mancare su uno smartphone. Siete pronti a scoprirle insieme a noi?

IO

Partiamo con IO, l’App dei servizi pubblici italiani, realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale. E’ senza dubbio un App che oggi come oggi non può mancare sullo smartphone di nessuno, perché ci permette di accedere in pochi istanti a tantissimi servizi pubblici locali e nazionali, tra cui anche la famosa Certificazione Verde Digitale COVID-19.

L’applicazione ovviamente è gratuita ed è disponibile sia per Android che iOS.

WhatsApp

Oggi non c’è praticamente nessuno che può fare a meno di questa famosissima App che dal 2009 ha iniziato a cambiare il modo di comunicare di milioni di persone. WhatsApp è il servizio di messaggistica istantanea più famoso al mondo, che permette non solo di scrivere messaggi, ma anche di condividere foto, effettuare chiamate e videochiamate, ed ovviamente di condividere file di piccole e grandi dimensioni. Nel 2014 l’App è stata acquistata da Facebook ed ora fa quindi parte del nuovo Gruppo Meta. Per un certo periodo l’App è stata a pagamento (la cifra era irrisoria), mentre oggi è gratuita.

Teams

Oggi la maggior parte delle comunicazioni, siano queste relative a lavoro, scuola e famiglia, passano da Teams. L’applicazione di Microsoft permette di pianificare riunioni, di effettuare chiamate e di gestire file e conversazioni in modo molto rapido in ogni momento della giornata. L’App è molto intuitiva e facile da usare, ed ha visto un vero e proprio boom nel 2020 quando in molti hanno iniziato ad usarla in Smart Working e poi non ne hanno più potuto fare a meno.

Google Translate

Con la globalizzazione capita spesso, sia in Italia che all’estero, di trovarsi di fronte a termini che non conosciamo. Grazie a Google Translate abbiamo a portata di mano un traduttore simultaneo con tantissime funzioni che sono state migliorate ed implementate nel corso degli anni. Ad esempio, si può utilizzare la fotocamera per tradurre in modo automatico il menù di un ristorante francese, mentre grazie al microfono si può tradurre una conversazione in tempo reale.

IlMeteo.it

A chi non è mai capitato di avere necessità di conoscere le previsioni meteo? L’App di ilmeteo.it è la più scaricata tra quelle che trattano il settore meteorologico. L’applicazione è fatta molto bene e permette di ricercare in modo facile e veloce le condizioni meteo di tantissime località, non solo italiane. Le previsioni valgono sia per la giornata in corso che per i giorni successivi, con le giornate divise in fasce orarie, e mostrano temperature, precipitazioni oltre che la velocità e la direzione del vento.