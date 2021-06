Le 5 migliori app per ogni studente universitario

L’Università può essere un lavoro duro, ma fortunatamente ci sono app che possono aiutarti a superare anche le settimane più difficili. Ecco cinque app essenziali per ogni studente universitario

Che si tratti di ordinare del cibo, prenotare un passaggio, acquistare un nuovo vestito o pianificare la tua prossima vacanza esotica, cercalo online ed è garantito che c’è l’app per questo!

Non si può negare che la tecnologia ha reso le nostre vite più facili e molto più convenienti rispetto al passato. Questo include studenti di tutti i livelli di istruzione.

Se sei attualmente al college e stai cercando app che ti aiutino nel tuo viaggio verso l’istruzione superiore, allora prendile nel posto giusto.

Di seguito, abbiamo creato un elenco di cinque app essenziali che ogni college dovrebbe avere per aumentare la produttività e l’apprendimento.

Trovare l’app giusta per te

Ogni app ha un design e una funzione specifici, quindi non tutti gli studenti possono utilizzare una singola app senza incontrare una sorta di inconveniente.

Prima di scaricare qualsiasi cosa sul telefono, ecco alcune cose da considerare quando cerchi un’app che ti aiuti a superare il college.

Scopo

Cosa pensi di fare con l’app? È per aiutarti a studiare? Annotare appunti? Forse anche cercando qualcosa che ti ricordi il tuo programma quotidiano e ti tenga in pista.

Qualunque sia il tuo scopo, tienilo a mente quando navighi nell’app store del tuo telefono.

Valore

Le app che falliscono più di quanto dovrebbero finiranno per perdere i tuoi voti invece di farti guadagnare di più. Cerca un’app che sia supportata su tutti i tipi di sistemi operativi e che abbia un’interfaccia intuitiva che ti semplifichi la navigazione tra tutte le note/contenuti salvati.

Prezzo

Sebbene la maggior parte delle app siano gratuite, alcune richiedono il pagamento di un abbonamento annuale o mensile per usufruire dei loro vantaggi.

Se hai un budget limitato, ti sconsigliamo di ottenere la versione a pagamento delle app. Tuttavia, se adeguatamente preparati per i costi, la versione a pagamento può anche darti un sacco di vantaggi a lungo termine.

Cinque app che ogni studente universitario dovrebbe avere

Ora sappiamo cosa cercare dalle app, ecco le nostre cinque (5) migliori scelte di app per ogni studente universitario:

Conosciamoli un po’ meglio!

Notion

Notion è uno dei migliori strumenti di produttività e per una buona ragione.

È una piattaforma all-in-one che consente agli utenti di scrivere e archiviare note, organizzare database e calendari, creare bacheche kanban e molto altro ancora, tutto in una sola app!

Ha sia una versione mobile che desktop, il che lo rende perfetto per gli studenti che cercano transizioni senza interruzioni tra cellulari e PC.

Sono un servizio gratuito, ma hanno anche una versione a pagamento che puoi condividere con i tuoi amici e compagni di classe. In questo modo puoi scambiare facilmente le note sempre e ovunque.

Notion ha anche un clipper web che ti consente di salvare pagine web e post di blog per accedervi e leggerli in seguito. Questa funzione è un po’ glitch ea volte un po’ lenta. Ma questi sono solo problemi minori per qualcosa che è molto utile e prezioso a lungo termine.

I loro pacchetti a pagamento partono da $ 4. Puoi visitarli oggi per saperne di più sulle loro offerte.

Pocket

Se vuoi qualcuno che legga un sacco di materiale online, Pocket è un ottimo strumento per te.

Molte persone commettono l’errore di considerarlo un servizio di bookmarking, ma non solo. Salva gli articoli da leggere in elenchi categorizzati per facilitarne la ricerca e continuare a leggere in seguito.

Una volta che hai finito di leggere il tuo articolo, puoi scegliere di eliminarlo o archiviarlo, che è un’opzione che non vedi nel tuo tipico servizio di bookmarking.

Pocket ha sia una versione gratuita che a pagamento.

La versione gratuita ti consente di salvare articoli e classificarli in cartelle / elenchi specifici.

La versione a pagamento, d’altra parte, ti dà accesso a funzionalità come sintesi vocale, evidenziazione, note e altro.

Deepstash

Deepstash è un luogo in cui risiedono le buone idee. E se vuoi qualcuno a cui piaccia, allora sali a bordo!

Questa app è gratuita e ha sia una versione mobile che desktop di cui gli utenti possono beneficiare.

Deepstash non è la tua tipica fonte di idee e informazioni. La cosa fantastica è che i suoi contenuti sono condensati e riassunti in blocchi facili da digerire, rendendo più efficiente il consumo di tempo per gli studenti.

Anche solo trascorrere 10 minuti al giorno su questa piattaforma può darti una prospettiva completamente nuova sul mondo e sulla società.

Personalizza i tipi di argomenti che desideri visualizzare nel tuo feed. Memorizza le idee in “stash” separati nel tuo database. E condividi le tue idee con il resto degli utenti di Deepstash!

AnkiMobile Flashcards

Sia che tu stia studiando per i tuoi esami GRE o semplicemente preparando per un semplice quiz la mattina dopo, ti farà un gran bene se usi le Flashcard AnkiMobile per studiare.

AnkiMobile è l’app complementare alla versione per computer, Anki. Come suggerisce il nome, è un programma per gli studenti per creare flashcard che possono aiutarli a studiare per gli esami.

Iniziare non ti costerà nulla. Tuttavia, è disponibile solo su dispositivi iOS. Quindi, se sei un utente PC o Android, questa app non funzionerà per te.

Se le flashcard non sono sufficienti per aiutarti a prepararti per i tuoi prossimi esami, My GRE Exam Preparation potrebbe essere d’aiuto.

Hanno un sacco di risorse utili e corsi di preparazione sul loro sito ufficiale, a cui puoi accedere a prezzi molto convenienti.

Google Calendar

Al college, l’ultima cosa che vuoi essere è tardi. Per lezioni, conferenze, eventi – assolutamente tutto ciò che potrebbe influenzare i tuoi voti.

Google Calendar ha un’ottima piattaforma che può aiutarti a organizzarti e a rimanere organizzato per il resto del semestre. (Anche i prossimi quattro o cinque anni al college, se lo pianifichi bene.)

I loro servizi sono completamente gratuiti. Tuttavia, ci sono alcune funzionalità che puoi acquistare come componenti aggiuntivi se lo ritieni opportuno.

Con Google Calendar, puoi aggiungere e rimuovere persone dalla tua pianificazione. Ciò semplifica l’avvio o l’annullamento di eventi con altre persone.

Puoi anche monitorare facilmente il tempo con un orologio mondiale integrato.

Conclusione

Sopravvivere al college tutto intero può essere un’impresa difficile, specialmente nel tuo primo anno. Ma, con la giusta pianificazione e le giuste app, puoi rendere l’esperienza un po ‘più sopportabile.

Le cinque app che abbiamo menzionato sopra ti aiuteranno a ottenere il massimo dal tuo tempo al college. Aiuterà anche il tuo gioco di produttività e renderà l’apprendimento molto più facile per te a lungo termine.

Buona fortuna là fuori!