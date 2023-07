Come sbloccare un iPhone bloccato dal proprietario? Scopriamo tutti i passaggi in questo articolo dedicato

Quando vi imbattete in un iPhone bloccato dal proprietario, significa che il vostro iPhone o iPad è stato bloccato da iCloud Activation Lock. Solo i dispositivi con la funzione Trova il mio abilitata hanno la funzione di blocco dell’attivazione di iCloud, che garantisce la sicurezza delle informazioni e dei dati del dispositivo iOS e impedisce ad altri di utilizzare il vostro iPhone. Sbloccare il Blocco attivazione iCloud senza ID Apple e password è difficile, ma non impossibile. Di seguito, presenteremo diversi metodi per sbloccare l’iPhone bloccato dal proprietario.

Metodo 1. Contattare il proprietario precedente per ottenere il codice di accesso all’ID Apple

Per bypassare la schermata dell’iPhone bloccato dal proprietario è necessario fornire l’ID Apple e la password corretti; se non ne avete uno, contattate il venditore o il precedente proprietario e chiedetegli di fornirvi questi dati. Questo è anche il metodo più veloce, ma se non è possibile contattare il venditore o il precedente proprietario, si può saltare questo metodo e passare direttamente al secondo metodo per utilizzare Joyoshare Activation Unlocker.

Fase 1: toccare l’opzione Sblocca con codice di accesso.

toccare l’opzione Sblocca con codice di accesso. Fase 2: Inserite l’ID Apple e il codice di accesso corretti e l’iPhone si sbloccherà immediatamente.

Metodo 2. Bypassare il blocco dell’attivazione con Joyoshare Activation Unlocker

iPhone bloccato dal proprietario come sbloccare? Se state cercando un modo per sbloccare il blocco dell’attivazione di iCloud con un’alta percentuale di successo, potete provare Joyoshare Activation Unlocker, che può aiutarvi a rimuovere l’iPhone bloccato dalla schermata del proprietario sul vostro dispositivo senza ID Apple e password. Le caratteristiche principali di Joyoshare Activation Unlocker sono le seguenti.

Consente di bypassare facilmente la schermata di blocco dell’attivazione senza conoscere l’ID Apple e la password.

Consente di eliminare l’account iCloud e sbloccare l’ID Apple.

Aiuta a disattivare Trova il mio

Supporta non solo iPhone, ma anche iPad e iPod touch

Disponibile per diverse situazioni di blocco di iCloud

Ecco i passaggi per sbloccare un iPhone bloccato dal proprietario con Joyoshare Activation Unlocker.

Step 1: scaricare e installare Joyoshare Activation Unlocker dal suo sito ufficiale. Avviare il software Joyoshare quando è disponibile.

Step 2: fare clic sul pulsante Start e collegare l’iPhone che si intende sbloccare al computer utilizzando un cavo USB-Lightning.

Step 3: seguire i passaggi sullo schermo per eseguire il jailbreak del dispositivo iOS.

Step 4: fare clic sul pulsante Start to Remove (Avvia rimozione), quindi il software Joyoshare inizierà a sbloccare il blocco di attivazione di iCloud. Lo sblocco avverrà dopo pochi minuti. Dopodiché, potrete configurare il vostro iPhone come se fosse nuovo.

Metodo 3. Bypassare il blocco dell’attivazione su iPhone tramite DNS

iPhone bloccato dal proprietario come sbloccarlo? Il metodo DNS è anche una tecnica utile per rimuovere il blocco di attivazione da un iPhone senza le informazioni del precedente proprietario. Ecco i passaggi per sbloccare l’iPhone utilizzando i DNS:

Fase 1: configurare l’iPhone e andare alla pagina delle impostazioni Wi-Fi, quindi creare una connessione.

configurare l’iPhone e andare alla pagina delle impostazioni Wi-Fi, quindi creare una connessione. Fase 2: entrate nelle impostazioni della rete Wi-Fi.

entrate nelle impostazioni della rete Wi-Fi. Fase 3: selezionate “Configura DNS” dalla schermata che appare e selezionate l’opzione “Manuale”.

selezionate “Configura DNS” dalla schermata che appare e selezionate l’opzione “Manuale”. Fase 4: inserite uno dei seguenti valori DNS e cliccate ripetutamente su “Avanti” e “Indietro” finché il dispositivo non si connette al server di bypass DNS di iCloud per sbloccare l’iPhone. USA: 104.154.51.7 Europa: 104.155.28.90 Asia: 104.155.220.58 Sud America: 35.199.88.219 Australia e Oceania: 35.189.47.23

inserite uno dei seguenti valori DNS e cliccate ripetutamente su “Avanti” e “Indietro” finché il dispositivo non si connette al server di bypass DNS di iCloud per sbloccare l’iPhone.

Metodo 4. Bypassare l’iPhone bloccato al proprietario attraverso la rimozione dell’ID Apple

Esiste un altro metodo per sbloccare l’iPhone bloccato dal proprietario, ovvero rimuovere l’iPhone che deve essere sbloccato da iCloud. Se vi chiedete ancora come sbloccare l’iPhone bloccato dal proprietario, questo è l’ultimo metodo. Ma anche questo metodo richiede la collaborazione del venditore o del precedente proprietario. Ecco i passaggi specifici dell’operazione.

Fase 1: contattate il venditore o il precedente proprietario dell’iPhone e chiedetegli di accedere al sito web iCloud con l’ID Apple e la password necessari per sbloccare il dispositivo.

contattate il venditore o il precedente proprietario dell’iPhone e chiedetegli di accedere al sito web iCloud con l’ID Apple e la password necessari per sbloccare il dispositivo. Fase 2: chiedere al venditore o al precedente proprietario di fare clic sull’opzione Trova iPhone, quindi su Tutti i dispositivi. A questo punto verranno visualizzati tutti i dispositivi collegati a questo ID Apple.

chiedere al venditore o al precedente proprietario di fare clic sull’opzione Trova iPhone, quindi su Tutti i dispositivi. A questo punto verranno visualizzati tutti i dispositivi collegati a questo ID Apple. Fase 3: lasciare che il venditore o il precedente proprietario scelga il dispositivo da sbloccare e fare clic sul pulsante Cancella iPhone. Il dispositivo verrà cancellato da remoto e l’utente potrà configurare il dispositivo utilizzando il proprio ID Apple.

Se il proprietario precedente non può essere contattato o non può rimuovere l’ID Apple, si può provare a utilizzare uno strumento di terze parti come Joyoshare Activation Unlocker per rimuovere l’ID Apple senza password.

Se il venditore o il precedente proprietario non è disponibile a entrare nel sito ufficiale di iCloud, è possibile fargli utilizzare un altro iPhone o iPad per accedere a Trova la mia app. Assicuratevi però che l’altro iPhone o iPad abbia lo stesso ID Apple di quello che volete sbloccare. Attraverso l’app Trova il mio, il precedente proprietario ha anche il diritto di scegliere il dispositivo da rimuovere dall’ID Apple.

Per ulteriori aggiornamenti e novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.