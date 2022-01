Quali sono i migliori telefoni Huawei nel 2022? Scopriamolo in questa lista pronta a soddisfare ogni appetito e requisito

Huawei, il principale produttore cinese di smartphone, ha superato per la prima volta nelle vendite globali di smartphone. I telefoni Huawei sono diventati famosi per l’ottimo design del display e le funzioni avanzate della fotocamera. Huawei è salita al vertice del mondo in termini di dimensioni del prodotto e, sorprendentemente, i suoi modelli hanno raggiunto un livello così alto. La buona notizia è che tutti i telefoni Huawei inviati con Google Play Services avranno comunque accesso agli aggiornamenti di sicurezza, alle app e ai servizi Google. Ora discutiamo del miglior Huawei telefono disponibile nel 2022.

Huawei P30 Pro è il migliore dei servizi di Google Play

Adoriamo il P30 Pro. Il design è ancora buono, il display è buono e le fotocamere possono essere utilizzate ancora oggi. I prezzi sono diminuiti da quando è stato lanciato all’inizio del 2019 e valgono molto rispetto alla maggior parte delle bandiere concorrenti. Se vuoi spendere meno (e ottenere meno), dai un’occhiata all’Huawei P30.

Huawei Mate 20 Pro con un bel design

Il Mate 20 Pro è il miglior telefono con gli sconti attuali. Le fotocamere saranno un punto culminante per la maggior parte delle persone, ma questo è un perfetto tuttofare con uno schermo di alta qualità, ricarica rapida, ricarica wireless e buona durata della batteria. Come tutte le voci che mantengono il backup delle app di Google, questo è solo l’inizio.

Huawei P30 è premium conveniente

La dichiarazione di Huawei sul P30 è relativa alla sua fotocamera ed è giusto dire che l’azienda l’ha rilasciata. Il modello Pro potrebbe essere un passo avanti, ma questa versione è ancora compatibile con la maggior parte dei telefoni di fascia alta. Gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione e a lunga distanza sono i punti in cui Huawei lancia un guanto di sfida, combinando tre splendidi obiettivi e altri trucchi software che anche i telefoni Google Pixel non potevano eguagliare in passato. Il P30 ha anche un bell’aspetto, ha un ampio display (e una piccola tacca), bordi dai colori vivaci e un corpo molto sottile. Inoltre, c’è un jack per le cuffie.

Huawei Mate 20 X è il migliore per i giochi

Il più grande Huawei che puoi acquistare è buono come il Mate 20 Pro, con le specifiche esatte. Ti manca l’affidabilità dello stesso display, la resistenza all’acqua e la ricarica wireless, ma ottieni un jack per cuffie, un sensore di impronte digitali visibile e una batteria più grande. Se guardi molti video o giochi in movimento, allora X è un sogno multimediale. 7,2 pollici è troppo grande per la maggior parte delle persone (e molti pacchi), ma non sottovalutare questo Mate per le sue dimensioni; abbiamo finito con l’amore.

Huawei Mate X2 è il miglior modello pieghevole

A questo punto, Huawei aveva un po’ la tendenza a piegare le cose e il Mate X2 è una chiara prova dell’esperienza dell’azienda in questa forma emergente. Il Mate X2 ha un bel design pieghevole a discesa che è potente per le prestazioni e la fotografia. Il dispositivo ha anche la migliore fotocamera compatta di sempre, con margini chiari. Se solo GMS potesse far parte delle statistiche, potrebbe essere un dispositivo praticamente completo, risparmiando sul suo prezzo elevato.