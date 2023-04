Honor 70: un telefono di fascia media con funzionalità sorprendenti

In questa breve analisi vi presentiamo Honor 70, un ottimo telefono di fascia media che non vi deluderà grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo!

Honor è sempre stato coerente nel realizzare smartphone di ottima qualità e all’avanguardia. Gli ultimi due anni hanno visto una crescita importante per Honor in quanto ha rilasciato diversi smartphone di qualità. Anche oggi, Honor sta continuando a far notare il suo nome nel mondo della tecnologia con i suoi dispositivi. Un bel colpo è arrivato con la presentazione di Honor 70. Anche se lo smartphone è stato lanciato quasi un anno fa, alcune parti del mondo non hanno potuto beneficiare di questo ottimo prodotto, ma ora il momento è giunto. Facciamo quindi una rapida rassegna di Honor 70.

Honor 70: design, colore, lancio e scocca

Guardando lo smartphone, si può dire che è stato costruito con grande attenzione e cura dettagli. Lo smartphone è disponibile in 4 colori: nero e verde che hanno una finitura opaca, il bianco ha un motivo intarsiato sul retro mentre il blu ha una finitura brillante.

Il telefono è progettato per avere angoli leggermente smussati ed è leggero (solo 178 g). L’altezza del dispositivo è di 161,4 mm, la larghezza è di 73,3 mm e la profondità è di 7,91 mm. La parte anteriore e posteriore del telefono sono realizzate in vetro mentre il telaio è realizzato in alluminio. Il telefono è stato rilasciato l’anno scorso, ma ora è stato reso disponibile in quasi ogni parte del mondo.

Honor 70: caratteristiche tecniche

Honor 70 è stato progettato con molte caratteristiche davvero interessanti.

Un display a schermo intero : lo smartphone ha uno schermo OLED da 6,67 pollici che offre all’utente una visualizzazione a schermo intero e un’esperienza simile a quella di un cinema. La frequenza di aggiornamento dello schermo è di 120 Hz e fornisce 1 miliardo di colori.

: lo smartphone ha uno schermo OLED da 6,67 pollici che offre all’utente una visualizzazione a schermo intero e un’esperienza simile a quella di un cinema. La frequenza di aggiornamento dello schermo è di 120 Hz e fornisce 1 miliardo di colori. Straordinaria configurazione della fotocamera : la fotocamera posteriore ha tre sensori con aperture e risoluzioni diverse (54 MP, 50 MP, 2 MP), mentre la fotocamera selfie è da 13 MP con f/2.4. La fotocamera principale supporta una risoluzione video di 3840 × 2160 pixel e una risoluzione dell’immagine di 8768 × 6144 pixel. Inoltre, a questa fotocamera viene fornita la potenza della modalità zoom 10x.

: la fotocamera posteriore ha tre sensori con aperture e risoluzioni diverse (54 MP, 50 MP, 2 MP), mentre la fotocamera selfie è da 13 MP con f/2.4. La fotocamera principale supporta una risoluzione video di 3840 × 2160 pixel e una risoluzione dell’immagine di 8768 × 6144 pixel. Inoltre, a questa fotocamera viene fornita la potenza della modalità zoom 10x. Batteria molto capiente : all’interno è montata una grande batteria non rimovibile ai polimeri di litio da 4800 mAh che supporta un massimo di 66 W di ricarica cablata e 5 W wireless. La batteria si ricarica molto velocemente (quasi il 60% in 20 minuti secondo le varie stime).

: all’interno è montata una grande batteria non rimovibile ai polimeri di litio da 4800 mAh che supporta un massimo di 66 W di ricarica cablata e 5 W wireless. La batteria si ricarica molto velocemente (quasi il 60% in 20 minuti secondo le varie stime). Sensoristica : tra i vari sensori integrati sono giroscopio, prossimità, bussola, accelerometro e impronta digitale.

: tra i vari sensori integrati sono giroscopio, prossimità, bussola, accelerometro e impronta digitale. Memoria e archiviazione : il telefono è disponibile in due opzioni di memoria: 8 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB.

: il telefono è disponibile in due opzioni di memoria: 8 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB. Altre caratteristiche: il dispositivo supporta molte connessioni come Wi-Fi, Hotspot WiFi, Bluetooth, OTG (cavo di tipo C), posizionamento e sincronizzazione dei dati del PC.

Conclusione

Dopo questo breve excursus su Honor 70, possiamo dire che lo smartphone ha ottenuto moltissime recensioni e feedback positivi da parte di clienti e utenti. Il telefono è davvero ottimo per i fotoamatori e i creatori di contenuti poiché la qualità della fotocamera è di prim’ordine. Inoltre, l’aspetto e i colori sono degni di nota e catturano certamente l’attenzione. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!