Doogee V10 VS Doogee V20, quale scegliere?

Doogee V10 VS Doogee V20, quali sono le principali tra la i due modelli di smartphone rugged? Scopriamolo in questo approfondimento

Doogee ha anni di esperienza nel settore dei telefoni rugged con l’impegno a creare i migliori smartphone. V20 è il culmine di tutti questi anni di esperienza. È il successore del V10 di successo. Entrambi condividono molte somiglianze e differenze, ma entrambi i dispositivi aumentano la forza in alcune aree rispetto all’altra.

Prima di iniziare, discutiamo le somiglianze tra i 2 smartphone perché sai come dice il detto “Non è rotto, non aggiustarlo”. Entrambi i modelli si basano su processori octa-core per le loro prestazioni. Hanno anche scanner per dita montati lateralmente, una fotocamera selfie da 16 MP, un caricabatterie rapido da 33 W, NFC e supportano lo stesso numero di frequenze. Sono entrambi certificati IP68, IP69K e MIL-STD-810.

Per la differenza, li discuteremo in sezioni e spiegheremo i vantaggi degli aggiornamenti.

Doogee V10 VS Doogee V20, le caratteristiche speciali

I telefoni robusti di Doogee sono caratterizzati dalle loro caratteristiche speciali, dal telemetro laser alla termografia, hanno tutto.

V10 è venuto con un termometro a infrarossi integrato che è utile in questo momento speciale che stiamo affrontando nel mondo. V20 decide di diventare appariscente con un display posteriore. Il display ha una dimensione di 1,05 ” ed è ottimo per tenere il passo quando il telefono è sul suo viso

Display

La caratteristica più commercializzata del V20 è il display AMOLED da 6,43 ” di Samsung. Nella mia esperienza, questo è il primo display AMOLED su un telefono robusto. Ha una risoluzione 2k con un rapporto di aspetto di 20: 9, 16 milioni di colori e un rapporto di contrasto 80000: 1.

V10 d’altra parte è dotato di un display LCD Corning Gorilla Glass da 6,39 “protetto. Ha un rapporto di aspetto di 19: 9, risoluzione 720×1560 e una luminosità di picco di 500nit.

Batteria, Doogee V10 VS Doogee V20

A prima vista, l’8500mAh di V10 suona più impressionante della batteria da 6000mAh di V20. Ma considerando che V20 utilizza un display AMOLED e ha un sistema di gestione dell’alimentazione più avanzato integrato, si ottiene circa la stessa quantità di tempo di utilizzo da entrambi i dispositivi. La minore capacità della batteria rende anche V20 più leggero e più facile da maneggiare.

Entrambi i telefoni supportano la ricarica rapida e sono dotati di mattoncini di ricarica rapida da 33 W. V10 supporta la ricarica wireless da 10 W mentre V20 supporta fino a 15 W.

Configurazione della fotocamera

La fotocamera principale da 64 MP di V20 batte inequivocabilmente V10 48MP. V20 è flangiato su entrambi i lati da una telecamera per la visione notturna da 20 MP e una fotocamera grandangolare da 8 MP per formare una modalità di configurazione a tre telecamere.

V10 ha anche una tripla fotocamera, la fotocamera principale è affiancata da una fotocamera grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP.

Memoria

V20 ha mantenuto la RAM da 8 GB del V10, sul fronte dell’archiviazione, ha optato per la memoria veloce UFS2.2 da 256 GB. La memoria interna extra da 128 GB offre a V20 un’opzione di archiviazione più grande per foto, video e giochi.

Doogee V10 VS Doogee V20, chi vince?

In conclusione, V20 è ovviamente degno di portare avanti l’eredità di V10. La nuova entrata nella serie V è in palio in un giveaway attualmente in corso sul sito ufficiale di Doogee dove i fortunati fan possono ritirare i dispositivi gratuitamente. La data di lancio deve ancora essere annunciata.