Cos’è HappyMod e come scaricarlo?

Dopo una lunga attesa, finalmente anche gli utenti Android potranno avere a disposizione un’alternativa all’app store ufficiale dove potranno scaricare giochi e app. Scopriamo HappyMod

Stiamo parlando di HappyMod, un innovativo store per Android, scaricabile anche su PC e Mac. Non si tratta in ogni caso di uno store ufficiale, anche se offre un’ampia gamma di app e giochi scaricabili (oltre 30.000). Inoltre, non ha costi e non necessita dell’esecuzione di un root del dispositivo.

In questa guida andiamo a vedere quali sono i passaggi per eseguire il download e installare HappyMod.

Come scaricare HappyMod

Dal momento che non è possibile eseguire l’HappyMod download dall’app store ufficiale, risulta necessario provvedere all’installazione diretta del file .apk sul tuo dispositivo. Non preoccuparti, è un passaggio intutivo e semplice, ecco cosa devi fare:

Per prima cosa devi accedere dalla tua app alla sezione Impostazioni di Android e cliccare su Sicurezza; Premi il tasto vicino a Fonti sconosciute per attivarlo (attenzione: se non lo fai non potrai installare HappyMod sul tuo dispositivo); Eseguire il download del file Happymod.apk sul tuo dispositivo e clicca OK sul popup che ti appare; Vai ai tuoi download e seleziona il file che hai appena scaricato per iniziare ad installarlo; Non appena ti apparirà l’icona dell’app store sulla schermata, l’installazione sarà completata. HappyMod è pronto per l’uso!

Le principali caratteristiche di HappyMod

HappyMod non è molto diverso dagli altri store per dispositivi mobile: app e giochi sono infatti suddivisi in diverse categorie e non avrai difficoltà a trovare il gioco che cerchi. Una volta scelto il gioco, toccando l’icona inizierai immediatamente il download. Dal punto di vista dell’usabilità, HappyMod consente di sfruttare diverse funzionalità che troverai sicuramente molto utili.

L’ampia offerta consente di abbracciare una gamma infinita di giochi modificati per un’esperienza davvero unica. I download avvengono in modo rapido e sicuro, anche per via dei test antivirus a cui sono sottoposte le app in via preliminare.

HappyMod vanta poi un supporto linguistico di tutto rispetto, comprendendo numerose lingue, tra cui l’inglese, l’italiano, il cinese (sia tradizionale che semplificato), il tailandese etc.

Infine, hai la possibilità di interrompere e riprendere il download in qualsiasi momento.

Quanto è sicuro?

Se ti stai chiedendo se HappyMod sia uno store sicuro a tutti gli effetti, la risposta è affermativa. Ciascuna app viene testata dai produttori e, successivamente, viene scansionata contro eventuali virus per capire se può ricevere l’autorizzazione ad accedere allo store. Se le verifiche danno esito negativo, l’accesso viene negato.

Gli sviluppatori si impegnano duramente sia per fornirti un app store affidabile, sia per conservare la loro reputazione.

È consigliabile, tuttavia, usare soltanto i collegamenti ufficiali per eseguire il download dello store, in modo tale da garantirsi la possibilità di installare eventuali aggiornamenti successivi.