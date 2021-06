Cos’è Alfie Help: la nuova applicazione che ti permette di prenotare un assistente personale

Alfie Help mette in contatto privati ed aziende con assistenti personali in grado di provvedere alle più svariate esigenze, e tutto ciò tramite le piattaforme dedicate sicure ed intuitive

Accade spesso di aver bisogno di un assistente personale “in carne ed ossa”, che sia in grado di poter svolgere per noi o con noi servizi personali e commissioni quotidiane inerenti il lavoro o la sfera familiare. Tale bisogno è maggiore soprattutto per i business traveller, ovvero viaggiatrici e viaggiatori per affari, e per gli anziani o comunque per le necessitano di assistenza ed aiuto. Tutto ciò con prezzi vantaggiosi.

Alfie Help: tutti i servizi attivi

Trovare la persona giusta che possa aiutarti in modo efficiente o che ti sostituisca quando necessario, è un’impresa che potrebbe portarti via tanto tempo. Alfie però accorre in soccorso: Alfie Help è l’app che permette di poter prenotare per le ore che desideri una persona fidata e affidabile per poter svolgere delle commissioni importanti in modo totalmente sicuro.

Alfie Care si propone di tessere una rete di aiuto attiva in tutta Italia così caregiver di anziani e persone anche bisognose di aiuto possono utilizzare Alfie per svolgere diversi servizi in caso di necessità. Alfie non ti propone dei servizi standardizzati ma viene incontro alle esigenze del beneficiario del servizio dando la possibilità di chiedere qualsiasi cosa, come ad esempio:

Accompagnamento dal medico o in ospedale aiutando nelle pratiche di check-in e nella ricerca dell’ambulatorio esatto;

Acquisto di farmaci;

Accompagnamento con mezzi del beneficiario o dell’assistente;

Disbrigo pratiche o commissioni per delega;

Assistenza di qualsiasi tipo;

Spese al supermercato aiutando nel mantenimento e trasporto degli oggetti più pesanti;

Fare compagnia o fare una passeggiata qualche ora al giorno.

Alfie Care si rivolge quindi ad una vasta platea di italiani che si trova nell’impossibilità di svolgere commissioni e a coloro che, a causa di diverse problematiche, non possono far da sé o non hanno tempo a sufficienza da dedicare ad un familiare nello svolgimento dei più naturali impegni quotidiani, tutto ciò solo per il tempo di cui si necessita.

Il servizio Alfie Travellers, invece, è pensato per tutti coloro che soggiornano in altre città per motivi di lavoro o in vacanza e necessitano di servizi di assistenza e supporto locale, mobilità individuale, organizzazione dei tempi, gestione delle prenotazioni come ad esempio ristoranti ma anche disbrigo pratiche o personal shopper inteso come accompagnamento nel fare gli acquisti indicando o consigliando il negozio più adatto o come compera di un bene già visto e commissionato. L’utente non dovrà fare altro che indicare nell’applicazione luogo, data, ora e decidere se compilare la lista di cose da fare o comunicarlo una volta incontrato con il proprio assistente personale: anche con poco preavviso il sistema riuscirà a rintracciare uno dei 1.000 assistenti personali della community, pronti a fornire tutto il supporto necessario.

Per utilizzare il servizio è necessario scaricare l’applicazione Alfie Help su qualsiasi tipo di dispositivo – iOS o Android – e registrarsi. Sarà poi immediatamente possibile prenotare il primo Alfie disponibile.

Alfie conta su una rete di assistenti già istruiti e sarà possibile, poi, conoscere in anticipo il costo della prestazione e saldare preventivamente in-app tramite carta di credito.

Alfie, inoltre, mette a disposizione delle società, una piattaforma dedicata e accessibile dal sito che consente al referente aziendale di gestire anche più prenotazioni contemporaneamente, fornendo assistenza a tutti i dipendenti fuori sede. Si tratta dunque di un sistema innovativo, pensato per sollevare le aziende da tutti gli imprevisti che potrebbero nascere durante momenti cruciali quali le trasferte aziendali.