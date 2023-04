Come spiare il telefono di una persona senza farti scoprire

Scopriremo insieme come spiare il telefono di una persona senza farsi scoprire. Ma attenzione alla privacy!

Ti stai chiedendo come spiare il telefono di una persona per controllare la sua attività online? Farlo è possibile e ci sono diversi metodi, dall’inoltro degli SMS fino alle app spia telefono più sofisticate.

Scopri con noi i sistemi e le app più efficaci per spiare un cellulare, con o senza telefono vittima a disposizione.

Perché spiare un cellulare: i motivi che spingono a controllare un’altra persona

Ci sono diversi motivi per cui controllare il telefono di una persona:

se si tratta dei tuoi figli, potresti voler evitare che incorrano nei pericoli della rete;

nel caso del partner, il controllo del telefono può essere utile se sospetti un tradimento;

per un dipendente, potresti spiare telefono aziendale per evitare la diffusione di informazioni riservate sulla tua azienda.

Tutte ragioni importanti per spiare un cellulare: come è importante capire quali sono gli strumenti più efficaci a tua disposizione per controllare un telefono in modo assolutamente riservato.

Ricorda però che la legge consente di spiare il telefono di una persona senza il suo consenso solo se si tratta dei tuoi figli minori.

Quali sistemi puoi usare per controllare il telefono di un’altra persona?

Per spiare un cellulare puoi scegliere fra 3 tipi di sistemi:

App native del cellulare, Android o iPhone;

Sistema di inoltro dei messaggi;

App spia telefono dedicate.

App native del telefono Android o iPhone per controllare un telefono gratis

Alcune app native di cellulare Android o iPhone permettono di spiare telefono gratis e senza installare alcun software: basta pensare a Google Maps, che permette di ricostruire la cronologia degli spostamenti di un cellulare. O ad applicazioni come Samsumg “Trova il mio dispositivo” che permettono di anche di bloccare il cellulare di una persona da remoto.

Altre applicazioni con funzione simile sono “Dov’è” per telefoni iOS, che puoi utilizzare disponendo delle credenziali iCloud, e “Trova il mio dispositivo” per cellulari Android.

Inoltro dei messaggi

Un altro sistema per spiare un cellulare è quello di installare un’apposita app che consente l’inoltro automatico dei messaggi SMS ricevuti dal telefono controllato. Bastano pochi minuti per installare questo tipo di app e impostare il tuo numero per vedere in tempo reale tutti i messaggi ricevuti dal dispositivo di una persona diversa da te.

App spia dedicate per cellulari Android e iPhone

Le app spia telefono sono la soluzione più efficace per avere il controllo completo del telefono di un’altra persona. Infatti grazie a queste app puoi spiare telefono da remoto, controllando ogni attività effettuata, comprese quelle online, le chiamate e gli spostamenti. Le app permettono di controllare dispositivi Android e iPhone, operando senza che la persona controllata possa accorgersene.

Le app più efficace e sicure per spiare il telefono di una persona

Di seguito troverai una descrizione delle app per sistemi operativi iOS e Android che ti permettono di controllare il telefono di un’altra persona senza farti scoprire.

uMobix: la migliore app spia per il controllo di un telefono

uMobix è una delle migliori soluzioni a tua disposizione se vuoi esercitare un controllo completo sul cellulare di una persona. Infatti puoi avere informazioni su ogni attività svolta online e sulle chiamate effettuate e ricevute, nonché sugli spostamenti e sulle reti wifi utilizzate.

Fra i vantaggi di uMobix ci sono:

il fatto che funzioni su sistemi iOS e Android;

la semplicità di utilizzo;

la rapidità di installazione;

la possibilità di utilizzarlo senza fare root o jailbreak del telefono da controllare.

Dalla dashboard del tuo account uMobix hai una visione in tempo reale di tutto quello che un’altra persona fa con il suo cellulare, nell’assoluta sicurezza di non essere scoperto.

eyeZy: spiare un telefono in assoluta segretezza

Altro strumento efficace e completo per controllare il dispositivo di una persona è eyeZy. Si tratta di un’app spia che funziona sia su cellulari Android che su iPhone e che permette di controllare in tempo reale l’attività online di un dispositivo.

Grazie a eyeZy hai davvero molte funzioni di controllo a tua disposizione, in particolare per quel che riguarda le diverse app di messaggistica, che sono molto utilizzate soprattutto dai giovani.

Da notare però che l’installazione è un po’ laboriosa e richiede tempo, tempo in cui devi avere a tua disposizione il cellulare che vuoi controllare senza che l’utilizzatore se ne accorga.

iKeyMonitor: la soluzione per spiare un telefono gratis

Fra le app spia telefono iKeyMonitor è quella che offre un’ampia serie di funzioni di controllo e anche la possibilità di una prova gratuita. In questo modo puoi valutare se si tratta della soluzione adatta alle tue necessità di controllo prima di acquistarla.

Le funzioni per spiare un telefono sono diverse: infatti puoi accedere ai messaggi, alle mail, alla cronologia dei browser e anche alle posizioni. Puoi anche impostare un georecinto per essere avvertito quando il telefono entra o esce da una determinata zona geografica.

Inoltre iKeyMonitor offre un abbonamento gratuito, con funzioni limitate, senza scadenza.

Per utilizzare molte di queste funzioni avanzate di controllo è però necessario effettuare il root del telefono da spiare.

Spiare un telefono Android o iPhone con mSpy

mySpy è un’altra app molto completa per spiare un cellulare senza essere scoperti: grazie a questa app puoi infatti avere accesso a numerose informazioni sulle attività del telefono di una persona, a cominciare dai messaggi, dalle chiamate e dai file come video o fotografie che si trovano su di esso.

mSpy funziona sia su dispositivi Android che su iPhone e può essere installato anche senza effettuare jailbreak o root: in questo caso non avrai a disposizione le funzioni più avanzate, ma riuscirai comunque a raccogliere molte informazioni utili per spiare un telefono. Inoltre potrai controllare tutte le app di messaggistica più diffuse, a cominciare da WhatsApp e Telegram.

Spiare un telefono gratis con Hoverwatch

Se vuoi una soluzione semplice e gratuita per spiare un cellulare puoi affidarti a Hoverwatch: infatti questa app spia telefono ti permette di effettuare una prova gratuita prima dell’acquisto. E, a seconda dell’abbonamento scelto, puoi anche spiare più dispositivi, con un singolo account.

Si tratta di un’app per spiare cellulare adatta anche ai meno esperti, data la sua facilità di uso e le sue funzioni che ti permettono di controllare l’attività sulle app più diffuse e sui profili social. Un limite è quello per cui Hoverwatch ti permette solo di spiare ma non di bloccare le app, i siti e i contatti sul cellulare controllato.

Conclusioni

Hai visto in questo articoli alcuni metodi e le app spia migliori per spiare un telefono: questi strumenti ti permettono di controllare, nell’assoluto anonimato, il telefono di una persona per evitare che incorra in problemi e riuscire a vivere più rilassato e tranquillo, sicuro che i tuoi cari non corrono rischi online.