Come spiare cellulare senza accesso fisico gratis

Come spiare un cellulare senza avere accesso fisico e in maniera completamente gratis e sicura? Scopriamolo in questo articolo

Quante persone desidererebbero sapere cosa frulla nella testa dei propri amici, partner o figli? Indubbiamente moltissime. Leggere nella mente non è ancora possibile, ma lo è poter attingere alle informazioni contenute nei telefoni cellulari, che spesso è quasi la stessa cosa visto quanto vengono utilizzati giornalmente.

Spiare cellulare senza toccarlo può sembrare utopia, ma in verità ci sono metodi affidabili e sempre più perfezionati per poterlo fare, così che la persona della quale si vogliono conoscere le informazioni non ne venga a conoscenza, ed entrambi possano dormire sonni tranquilli. Vediamo dunque quali metodi vengono utilizzati per fare ciò, e quali sono i migliori nel 2021.

Quali metodi attualmente funzionano per spiare un cellulare?

Abbiamo eseguito una serie di dettagliate ricerche per capire come spiare cellulare senza accesso fisico. Andiamo quindi a proporre di seguito ciò che è emerso dalle nostre ricerche.

Usare un’app spia come mSpy

Le app spia rimangono ad oggi il metodo più efficace per spiare Messenger senza installare app. mSpy è la migliore, e risulta sia facile da installare che da utilizzare, anche da chi non ha la minima esperienza con questo genere di cose.

Esegue tutto il lavoro in autonomia dopo averla installata in pochi minuti sui dispositivi, risulta invisibile sul cellulare che si vuole spiare, ed è sufficiente impostare ciò che si vuole sapere attraverso il proprio pannello di controllo.

Non servono quindi credenziali di accesso e nemmeno il telefono della persona a portata di mano tutto il tempo, e anche le informazioni di un iPhone che normalmente sarebbero da ottenere tramite iCloud possono essere facilmente fruibili e a portata di clic.

Non parliamo di un’app gratuita, ma che offre un periodo di prova gratuito in cui avere un assaggio delle incredibili funzioni che mette a disposizione, tra cui:

accesso agli media di ogni tipo;

accesso alla messaggistica istantanea;

registrazione delle sequenze digitate sul telefono;

possibilità di leggere le note salvate;

controllo posizione GPS.

Di certo, mSpy ad oggi non ha ancora concorrenti sul mercato che offrano lo stesso pacchetto di funzionalità di primo livello.

Come spiare un cellulare col phishing

Il phishing è molto conosciuto quando si tratta di come spiare un cellulare. Molto conosciuto non fa però rima con molto semplice.

Questo metodo è infatti sfruttato principalmente da hacker e da persone molto pratiche di questo mondo, che hanno diverso tempo da dedicare al phishing. Pertanto, i casi sono due: avere ottima dimestichezza con questa pratica e avere molto tempo per metterla in pratica. Diversamente, si dovranno avere molti soldi per sfruttarla, pagando un hacker.

I metodi che non funzionano per spiare un cellulare

Ci sono metodi che si trovano su internet per spiare cellulare senza accesso fisico gratis. Questi metodi però, nella maggior parte dei casi, sembrano non funzionare molto, e noi stessi avendoli provati possiamo confermarlo. Vediamo quali sono.

Servizi da remoto che non richiedono accesso fisico al cellulare

Si tratta di app che fanno promesse pressoché impossibili. Un accesso almeno iniziale al dispositivo deve esserci per installare l’app, altrimenti non si possono ottenere tutti i dati.

Applicazioni gratuite

Non ci sono applicazioni valide gratuite, perché i software che funzionano richiedono molto tempo e risorse per essere sviluppati, e hanno pertanto un costo.

Siti che promettono di spiare un telefono solo grazie al numero

Solo gli operatori telefonici possono accedere a informazioni di un telefono attraverso il suo numero. In più, per fare ciò, hanno bisogno di una richiesta da parte dell’utente. Diversamente si cade nell’illegalità o nella truffa.

Spiare cellulare senza toccarlo è legale?

Lo è in una serie di situazioni, ovvero:

Sei il proprietario del dispositivo

Rintracci il dispositivo di un minore

La persona accetta di essere rintracciata

Stai monitorando un dispositivo che appartiene all’azienda.

È bene tenere presenti questi aspetti per non rischiare di compiere atti illeciti e di venir denunciati. L’apprensione e la sicurezza sono motivi validi, mentre invadere la privacy di una persona è ben differente ed è grave.

Per concludere

Se le proprie motivazioni sono valide e oneste, spiare cellulare senza accesso fisico è possibile ed è accettabile. Per farlo sarà necessario affidarsi ad app funzionanti e ricche di risorse come mSpy.